Los albergues juveniles de Aragón exigen un aforo "real" del 75% y ayudas tras perder 965.000 euros el último año

"Llevamos más de un año cerrados y no nos dejan trabajar". Esta es la denuncia de los 16 albergues juveniles de Aragón, que reclaman a la DGA ayudas para amortiguar las pérdidas por la pandemia que estiman en 965.000 euros. Además, piden que les permitan llegar a un aforo "real" del 75% "porque si no algunos van a tener que cerrar", advierte Javier Moscoso, del grupo Velarta y representante de este colectivo.

Explica que el pasado verano, al permitir solo colonias con pernocta de mayores de 12 años, no trabajaron "casi nada" y de hecho hubo albergues que no organizaron ningún campamento. Y en invierno tampoco tuvieron actividad con las Semanas Blancas por el cierre de casi todas las estaciones de esquí. "Los colegios no se querían arriesgar, las familias tenían miedo y no se podía venir de otras comunidades y el virus ni estaba tan controlado", afirma. En el caso de Velarta, la temporada anterior acogieron a 1.500 niños de Aragón, Madrid o Cataluña.

Por ello, valoran que este año el Instituto Aragonés de la Juventud haya accedido al menos a que puedan acudir a los campamentos niños menores de 12 años. Sin embargo, se quejan de que están muy limitados porque pese a que el aforo permitido actualmente es del 75%, "la realidad es que como solo se deja una persona por litera, únicamente podemos alojar un 50% de la capacidad real de los albergues y para los más pequeños es imposible abrir con tan pocos usuarios, y mientras las listas de espera para los campamentos son enormes porque los niños tienen muchas ganas de salir este verano", resalta. El albergue de Velarta, por ejemplo, tiene 104 plazas pero con esta norma solo puede llegar a los 50 ocupantes.

La propia patronal aragonesa de empresas de ocio educativo y animación Sociocultural (Aesersoc), donde se integran estos alojamientos, exigen al Gobierno de Aragón su inclusión en el nuevo plan de rescate del sector turístico al haber quedado excluidas de la lista de actividades beneficiadas.

Su presidente, Víctor López, recuerda que representan a más de 39 albergues o casas de colonias, 12 granjas escuela y 42 empresas de actividades "que se han quedado excluidas, casi en su totalidad en el medio rural". En su conjunto disponemos de monitores y profesionales con más de 1.200 trabajadores con los que además dan servicios a 62 centros de tiempo libre, 37 casas de juventud y 17 ludotecas infantiles.

López denuncia que el 20 de febrero de 2021 enviaron a la Consejera de Economía un escrito cuantificando las pérdidas medias de los establecimientos y empresas afectados, "sin obtener hasta la fecha ninguna contestación".