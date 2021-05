Los sectores turísticos excluidos del plan de rescate exigen a la DGA que rectifique

En las críticas insistieron las asociaciones de agencias de viajes y de receptivos, que en un comunicado censuraron que se les considere de "cuarta categoría" en las ayudas, cuya dotación de 50 millones aprobó este miércoles el Consejo de Gobierno. Sus presidentes, Jorge Moncada y Alba Cruells, lamentaron que se les deje "tirados" frente a empresarios que "hacen mucho más ruido y pueden hacer mucho daño electoral".

Los sectores turísticos afectados coincidieron en lamentar que el plan de rescate esté diseñado, a su juicio, a la medida de hoteles, restaurantes y cafeterías, representados por Horeca, que sí pudo negociar las ayudas con la Presidencia de la DGA. En este sentido, reprobaron que no se les consultara al respecto y se les negara por tanto la capacidad de hacer aportaciones.

El vicepresidente argumentó que se reincorporó a sus obligaciones cuando la orden ya estaba pactada con CEOE y Horeca y que hizo "sugerencias" sobre subsectores turísticos que no figuraban. "Me dijeron que lo pactado es lo pactado", dijo antes de sostener que las órdenes siempre se pueden ampliar, pero remarcó que si no si llega a impulsar él su puesta en marcha aún estaría esperando el sector turístico y hostelero.

El presidente de la Federación Aragonesa de Turismo Rural (Faratur), Jesús Marco, aseguró que la indignación es "mayúscula" porque las 1.500 casas rurales distribuidas por el territorio se han quedado sin ayudas. "Es una vergüenza cuando somos un sector asentado en zonas despobladas. No sabemos por qué ni en qué se han basado para excluirnos", dijo.

Marco cargó contra Horeca al considerar que han querido llevarse "todas las ayudas a su rincón" y lamentó la "metedura de pata total" del Gobierno.

Su homólogo de Turismo Verde de Huesca, Francisco Parra, aseveró que los políticos de la DGA "no se enteran de la tierra en la que están" porque dejan fuera a las casas rurales que dan vida al territorio. "Es muy triste tener que explicarlo. No hay argumentos para excluirlas", añadió.

El dueño de Alojamientos Zaragoza, José Juste, presentó una queja ante el Justicia de Aragón por la exclusión de los apartamentos turísticos. "La caída de facturación es la misma que el resto de los alojamientos La destrucción de negocio y las consecuencias de los cierres perimetrales son los mismos", argumentó.

Uno de los socios de Gozarte y Gozatours, Carlos Millán, sostuvo que a los guías turísticos y a las agencias de viajes no se les ha dejado trabajar por las restricciones mientras las terrazas estaban llenas. "Si no se puede, no puede nadie y ahora las ayudas llegan escandalosamente tarde", reprochó.

Mientras, Eduardo Recio, de la Asociación de Guías de Guara, recriminó que la orden no tenga en cuenta que muchos negocios de turismo activo son estacionales, por lo que la obligación de mantenerse hasta junio de 2022 para cobrar ayudas lo imposibilite.