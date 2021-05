Un campeón totalmente genuino

Hace una semana, el Club Hielo Jaca, se convirtió en flamante campeón de la final a cuatro de la Copa del Rey de hockey sobre hielo. En las filas del equipo oscense que le arrebató el título al Barça Gel, campeón de liga, juega Daniel Lacasa, un joven de 27 años de la pequeña localidad de Barós, ganadero profesional en una explotación familiar de vacuno de carne, que se calzó los patines cuando apenas tenía cuatro años.

Cuenta Daniel que su pasión por este deporte se lo debe a su padre. "A él le hubiera gustado practicar hockey sobre hielo pero no pudo porque no podía compaginarlo con el trabajo en la granja, que entonces era de vacuno de leche". Gracias a su progenitor ha podido deslizarse por la pista de Jaca y llegar a formar parte de una plantilla profesional y de élite que compite contra los mejores.

Forma parte del primer equipo desde que tenía 16 años y aunque juega normalmente de delantero, el entrenador también saca partido de sus habilidades defensivas. Para ello, entrena todos los días, excepto el miércoles, y tiene partido todos los fines de semana, uno en casa (Jaca) y otro en la ciudad del rival. "Quita bastante tiempo, pero afortunadamente lo puedo compaginar con el trabajo gracias a mis padres", explica con orgullo Daniel Lacasa.

Si a sus progenitores debe sus éxitos en este deporte, de ellos ha heredado también su pasión por la ganadería. "Yo siempre he tenido muy claro que me quería quedar en el pueblo y dedicar al oficio que ya tenían mis abuelos", explica el joven. Y así lo hizo, no sin antes formarse para ello.

Reconoce Daniel que no le gustaban mucho los estudios, pero sus hermanas mayores le convencieron de su importancia. "Primero pensé en hacer mecánica en Jaca", explica, pero en casa le encaminaron hacia el sector en el que él quería desarrollar su trayectoria profesional. "Me fui a Huesca y allí cursé un grado medio de instalaciones agropecuarias y después uno superior de Administración y Gestión de Empresas Agropecuarias". Y con todo ese saber, volvió a su pequeña localidad para tomar las riendas, junto a sus padres, de una explotación agrícola de 350 hectáreas en las que cultivan cereal y forraje, que destinan en un 80% a la alimentación de las 170 vacas nodrizas que conforman su explotación en extensivo que pastorea en alta montaña.

Es también un activo sindicalista que milita en la organización agraria UAGA, donde es representante comarcal de su zona y con la que ha participado estos días -hasta que Jaca fue confinada perimetralmente- en las tractoradas organizadas en las tres capitales aragonesas para reivindicar una ‘PAC justa y profesional’. Como otros jóvenes, este campeón reclama una nueva Política Agraria Común que ponga en el centro a las explotaciones familiares, que favorezca el relevo generacional, reduzca las regiones agronómicas, termine con los derechos y las referencias históricas y priorice las ayudas en los agricultores ‘genuinos’, aquellos, según defiende UAGA, cuyos ingresos agrarios superan el 50% de los ingresos totales y están dados de alta en la Seguridad Social Agraria.

Porque Daniel Lacasa, en en contra de lo que podría parecer, es una agricultor y ganadero "genuino 100% en ingresos y 80% en dedicación", señala, ya que no recibe ninguna compensación económica por jugar (y ganar títulos) al hockey. "Soy profesional de este deporte porque juego en una categoría profesional, nada más", explica sin perder la sonrisa ni el orgullo de pertenecer al club jacetano.