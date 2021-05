A qué comunidades autónomas se puede viajar desde Aragón este fin de semana

1

ANDALUCÍA

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abogado por una desescalada progresiva, y ha descartado seguir con el toque de queda y también terminará el cierre perimetral de la comunidad este 9 de mayo. No obstante, la Junta de Andalucía podrá seguir regulando los horarios comerciales y los aforos. El Gobierno andaluz ha decidido que permitirá la apertura del sector de la hostelería hasta las 0.00 y la reapertura, después de más de un año de cierre, del ocio nocturno, como los pubs y discotecas, hasta las 2.00.

No obstante, la Junta de Andalucía ha aplicado desde las 00.00 de este jueves 6 de mayo el cierre perimetral a un total de 66 municipios con alta incidencia de contagios; allí no se podrá entrar, y nadie de adentro podrá salir.