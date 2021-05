Nuevas medidas en Aragón desde el fin del estado de alarma el 9 de mayo: qué se puede hacer y qué no

La sociedad española ha vivido un periodo de restricciones en la vida cotidiana de sus ciudadanos, debido a la pandemia de la covid-19. Cada comunidad autónoma ha manejado sus propias reglas del juego en lo referente a límites de movilidad, reuniones públicas y privadas y desplazamientos internos; además los confinamientos perimetrales han impedido el flujo normal de ciudadanos a otros territorios dentro de España. Por ejemplo, muchos aragoneses no han podido acudir a sus segundas residencias en Cataluña o la Comunidad Valenciana, entre otras zonas.

A partir de las 00.00 de este domingo 9 de mayo decae el estado de alarma, y con él muchas de esas prohibiciones. Las dos principales son, sin duda, son la posibilidad de salir del territorio aragonés, junto a la movilidad nocturna resultante de la desaparición del toque de queda, que impide la libre circulación no justificada de los ciudadanos por la calle hasta el sábado 8 desde las 23.00 de la noche. Esta nueva situación no supone el fin de todas las medidas preventivas y solidarias con el resto de ciudadanos, ya que la pandemia continúa activa. En principio, y hasta que no se diga lo contrario de manera oficial, hay que seguir llevando mascarilla en lugares públicos y mantener una distancia de seguridad en lugares especialmente sensibles a las aglomeraciones, como el transporte público, los centros comerciales o cualquier otro espacio público en el que puedan concentrarse de manera ocasional muchas personas no convivientes.

Aragón podrá seguir confinando unidades territoriales concretas en base a la Ley 3/2020 de 3 de diciembre. Se mantienen las medidas restrictivas en horarios y aforos, en función de los diferentes niveles de alerta establecidos. "Un ciudadano de una zona que no está confinada perimetralmente se podrá ir a la playa, si no está también confinada perimetralmente", ha dicho Repollés este miércoles.

El Boletín Oficial de Aragón, de hecho, publica este 7 de mayo un decreto-ley por el que se modifica la Ley 3/2020, de 3 de diciembre, en virtud del cual se establecen las nuevas restricciones que entran en vigor a las 00.00 de este 9 de mayo.

QUE SE PUEDE HACER Y QUÉ NO EN ARAGÓN DESDE EL 9 DE MAYO

Confinamientos perimetrales en Aragón

Según el decreto-ley, se adoptan confinamientos perimetrales y el restablecimiento del nivel de alerta 3 agravado en los municipios de Calatayud y Jaca, las comarcas Campo de Borja, Campo de Cariñena, Ribera Alta del Ebro, Valdejalón y Cinco Villas; esta última comarca no se confina entera; en concreto, están confinadas las localidades adscritas a las zonas de salud de Ejea de los Caballeros, Luna, Sádaba y Tauste. Este nuevo escenario entrará en vigor a las 00.00 del domingo 9 de mayo. De este modo, se incluye en el citado nivel de alerta al Campo de Borja, que ha alcanzado una incidencia de 450 casos por 100.000 habitantes en la última semana. En este caso se ha decidido tomar medidas de prevención y control para todo el territorio de la comarca, aunque varios municipios no estén afectados, ya que la movilidad afecta al conjunto de la comarca sin áreas diferenciadas.

Toque de queda en Aragón

Con el fin del estado de alarma este 9 de mayo se suprime el toque de queda en toda la comunidad. Eso sí, el sábado 8 todavía sigue vigente, por lo que a las 23.00 los ciudadanos deben acudir a sus domicilios y apenas 60 minutos después, no habrá traba legal alguna para estar en la calle.

Restricciones para las zonas con nivel de alerta 3 agravado

Estas medidas deben cumplirse desde las 00.00 del 9 de mayo en los municipios de Jaca, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Luna, Sádaba y Tauste y en las comarcas Campo de Borja, Campo de Cariñena, Ribera Alta del Ebro y Valdejalón. Entrará en vigor a las 00.00 del domingo, 9 de mayo:

Actividades sociales: un máximo de cuatro personas, tanto en el ámbito público como en el privado. Se recomienda limitar los contactos al trabajo y a la unidad de convivencia.

Hostelería: 30% del aforo en el interior y 75% en las terrazas, con dos metros de distancia entre mesas y cuatro personas por mesa. Prohibido consumir en la barra.

Cierre de las actividades no esenciales a las 22.00.

Lugares de culto: 25% de su aforo.

Restricciones para las zonas con nivel de alerta 3 ordinario

Estas medidas las cumplirán todas las zonas aragonesas que no estén en el nivel de alerta 3 agravado:

Cierre de las actividades no esenciales a las 22.00 de lunes a domingo.

Hostelería: 30% del aforo en el interior y 100% en las terrazas con dos metros de distancia entre mesas. Se permiten seis personas por mesa en el exterior y cuatro en el interior. Prohibido consumir en la barra. Prohibido fumar en las terrazas.

con dos metros de distancia entre mesas. Se permiten Prohibido consumir en la barra. Prohibido fumar en las terrazas. Comercio : 25% del aforo en comercio minorista y grandes superficies. 50% en tiendas de alimentación y 100% en los puestos con 1 persona cada cinco metros cuadrados.

: 25% del aforo en comercio minorista y grandes superficies. 50% en tiendas de alimentación y 100% en los puestos con 1 persona cada cinco metros cuadrados. Celebraciones de bodas, bautizos y comuniones : 30 personas máximo en el interior (en hostelería, en mesas de cuatro) y 50 en el exterior (en hostelería, en mesas de seis).

: 30 personas máximo en el interior (en hostelería, en mesas de cuatro) y 50 en el exterior (en hostelería, en mesas de seis). Grandes eventos : si hay más de 500 personas en interior o más de 1.000 en el exterior, requerirán de autorización oficial previa.

: si hay más de 500 personas en interior o más de 1.000 en el exterior, requerirán de autorización oficial previa. Actividades de guía turístico : grupos de hasta 15 personas.

: grupos de hasta 15 personas. Cultura : 50% del aforo.

: 50% del aforo. Deporte: 30% en gimnasios y mascarilla obligatoria. Máximo de seis personas en actividades dirigidas. Vestuario y duchas permitidos, pero con limitaciones. Prohibido fumar en espacios deportivos.

Máximo de seis personas en actividades dirigidas. Vestuario y duchas permitidos, pero con limitaciones. Prohibido fumar en espacios deportivos. Lugares de culto : 50% de su aforo.

: 50% de su aforo. Entierros y velatorios : máximo de 15 personas en exterior y 10 en interior.

: máximo de 15 personas en exterior y 10 en interior. Juegos y apuestas : 30% de su aforo.

: 30% de su aforo. Ferias: permitidas hasta 12 atracciones.

