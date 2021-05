Aragoneses ante el 4-M: "La campaña ha sido negativa, sucia y basada en la manipulación"

Más de 5,1 millones de personas están llamadas este martes a las urnas en la Comunidad de Madrid en unas elecciones autonómicas en las que la candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, parte como favorita para gobernar tras una campaña electoral con pocas propuestas y sí mucha tensión ideológica. En dicha región residen más de 33.000 aragoneses, a los que se añade una población flotante "importante" vinculada al mundo profesional y académico, tal y como destaca el presidente de la Casa de Aragón en Madrid, José María Ortí.

"La gente nos mira con respeto; hay un aprecio importante a los aragoneses y a Aragón. Todos los que hemos vivido en Madrid sabemos que es una sociedad muy abierta y acogedora. Para mí, es una ciudad que tiene alma", destaca Ortí, que ve a Ayuso como triunfadora en dichos comicios. "Otra cosa es la formación de gobierno", añade.

Ortí en uno de los aragoneses que votará este martes, al igual que el actor Jorge Usón. Quien ya lo ha hecho por correo es el catedrático Rogelio Alonso. Así es como han visto los tres la campaña electoral y esto es lo que esperan de las elecciones.

Rogelio Alonso: "La demonización de todo lo que no es izquierda como extrema derecha es enormemente peligroso"

El catedrático aragonés Rogelio Alonso, en una foto de archivo. Paco Pimentel

El bilbilitano Rogelio Alonso -catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid- ya ha votado por correo y no da por hecho de antemano una victoria (en términos de poder gobernar) de la candidata popular Isabel Díaz Ayuso. "También es posible, aunque poco probable, que al bloque de la izquierda le den suficientes escaños para impedir que esta gobierne, aun siendo la más votada", advierte.

Lo que sí se muestra es muy crítico con el papel desempeñado en la campaña electoral por la izquierda en un país, como subraya, con un grado de polarización "muy alto" y en un contexto de crisis sanitaria por la covid. "Desgraciadamente, la campaña electoral ha sido negativa (en referencia a estigmatizar al adversario), sucia y basada en la manipulación, fundamentalmente por parte de la izquierda. Esto es lo que me parece muy preocupante. Como este tipo de campaña tenga una rentabilidad nos deslizamos por una pendiente", destaca.

Para Alonso, es muy significativo que intelectuales de izquierdas se hayan desmarcado y manifiesten su apoyo a Ayuso (alude a Fernando Savater o Joaquín Leguina, entre otros). "Hace unos días, Andrés Trapiello criticó un manifiesto firmado por Antonio Muñoz Molina y Luis García Montero en el que se describía la situación de Madrid como '26 infernales años de atentados contra los derechos y la dignidad de la mayoría ciudadana'. No se puede desprestigar al partido de la oposicion convirtiéndolo en un adversario incurriendo en auténticas exageraciones y manipulaciones. Además, están negando la pluralidad en democracia", dice.

"No es admisible que en una democracia el jefe del Gobierno entre en campaña como ha hecho Pedro Sánchez, además con manipulaciones"

Asimismo, este catedrático aragonés -que reside en Madrid desde 2004- habla de una "degradación de las instituciones" si no hay una separación de roles (en referencia al PSOE). "No es admisible que en una democracia el presidente del Gobierno entre en campaña como ha hecho Pedro Sánchez, además de nuevo con manipulaciones. En su mitin inicial de campaña, empieza a acusar a la Comunidad de Madrid de datos terroríficos, que enseguida se demuestran que son falsos. Y si los datos que utilizó hubieran sido ciertos, que no lo eran, el presidente sería mucho más que un irresponsable, pues debería haber intervenido", sostiene Alonso, para quien la "demonización de todo lo que no es izquierda como extrema derecha es enormemente peligroso".

Por otro lado, este experto en terrorismo (su último libro es 'La derrota del vencedor') alude a la "instrumentalización de la violencia" en esta campaña. "Se magnificó e instrumentalizó políticamente para culpar a Vox y, por extensión, al PP el envío de unas cartas con balas (que recibieron Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y la directora de la Guardia Civil) o la navaja (enviada a la ministra Reyes Maroto). Es una manipulación muy grave. Desgraciadamente, hemos tenido 40 años de campaña terrorista (por parte de ETA y de algunas otras organizaciones) y todavía hay ciudadanos que reciben amenazas y no se airean", critica Alonso, que también señala que "deliberadamente se ocultó" la detención de dos escoltas del líder de Podemos por haber agredido a varios agentes en un mitin de Vox en Vallecas.

Además, este catedrático señala que Vox es un partido "manipulador" y pone como ejemplos el cártel de los menas, sus "falsedades sobre inmigración" o "determinados ataques" a medios de comunicación. "Recurre al populismo con muchísima frecuencia, pero es un partido democrático que no ha alentado la violencia. Este tipo de estrategias de campaña electoral sucia, negativa y de manipulación por parte de la izquierda lo que hace es favorecerle; le permite hacerse con el foco y refuerza su victimismo. La comparación entre Podemos y Vox siempre va a ser ventajosa para esta última, con un rédito electoral".

Jorge Usón: "Ha faltado sustancia política y ha habido un exceso de ruido y de márquetin"

El actor aragonés Jorge Usón en el Teatro Principal de Zaragoza, en una imagen de archivo. Oliver Duch

El actor zaragozano Jorge Usón -afincado en Madrid desde hace 16 años- ha seguido con "mucho interés" la campaña electoral e irá a votar presencialmente este martes. "Sigo con atención la actualidad política; soy una persona sensible a los cambios y a los modos sociales. Y ha sido imposible no seguirlas como ciudadano, más allá de todo el despliegue mediático que está suponiendo", comenta, al tiempo que resalta la importancia de estos comicios. "Hay un nivel de polarización muy alto y de alguna manera, en medio de una pandemia que ha desestabilizado mucho los ánimos y la percepción de la sociedad, es un acontecimiento de una envergadura enorme", añade.

Asimismo, Usón critica la falta de espacio para hablar de las "verdaderas" cuestiones programáticas. "Ha faltado sustancia política y ha habido un exceso de ruido y de márquetin. Hay un diálogo vacío que de alguna manera exime a los políticos de responsabilidades y que ayuda a la polarización y evita la reflexión. Eso es muy preocupante. Y me da la impresión de que nos jugamos un devenir social de hondo calado, no solo a nivel comunitario sino a nivel nacional", reflexiona.

"Hay un diálogo vacío que de alguna manera exime a los políticos de responsabilidades y que evita la reflexión. Eso es muy preocupante"

Por otro lado, el actor aragonés habla de la irrupción de discursos "de una ultraderecha muy feroz" y muy autorizada a hablar y a plantear cuestiones "que se pensaban superadas" desde el punto de vista de los derechos humanos y sociales. "Con la libertad de expresión se están poniendo en cuestión derechos sociales que ya estaban conseguidos y que tienen que ver con los derechos humanos. Y eso me parece que excede lo democráticamente correcto", afirma.

Usón cree que en estas elecciones habrá una victoria "importante" del bloque conservador y desea que este martes haya una gran participación. "No podemos eludir la cuestión de que tenemos los políticos que de alguna manera la población demanda", señala el actor, quien hace hincapié en que la sanidad pública debería de ser la prioridad de todos. "He sido enfermo de coronavirus (estuvo hospitalizado en octubre) y puedo dar buena cuenta de que hay mucho que mejorar en recursos, bienestar profesional y medidas de protección. Si algo ha puesto en evidencia la pandemia es que necesitamos fortalecer nuestra sanidad pública ahora más que nunca; y que debería estar fuera del debate político", concluye.

José María Ortí: "Espero que sepamos escoger lo más beneficioso para Madrid; alguien que defienda esta comunidad"

José Mª Ortí, presidente de la Casa de Aragón en Madrid. Heraldo.es

José María Ortí -natural del Bajo Aragón- estudió Arquitectura en Barcelona y tras concluir la carrera se marchó a Madrid, donde vive desde 1986. Este turolense, que actualmente preside la Casa de Aragón en Madrid, comenta que no se ha podido abstraer de la campaña electoral. "Han sido unas elecciones que se han seguido más a nivel nacional que autonómico. Tal y como se han desarrollado, tienen más una lectura nacional; se presenta el exvicepresidente del Gobierno central (en alusión a Pablo Iglesias). Los medios de comunicación le han dedicado más tiempo a las broncas, pero no ha sido una campaña pesada", explica.

Ortí destaca que, a tenor de los sondeos, la popular Isabel Díaz Ayuso va a ser "seguramente" la clara vencedora de estas autonómicas. "Otra cosa es la formación de gobierno; dependerá del número de escaños y de las alianzas posteriores", comenta el presidente de la Casa de Aragón, que desea que la región salga "de forma positiva" de esta cita electoral. "Espero que la gente sepamos escoger lo más beneficioso para Madrid; alguien que defienda esta comunidad", sostiene.

"He percibido un sentimiento de rechazo, de los que vivimos en Madrid, durante estos estos tiempos de pademia"

Asimismo, añade que ha percibido un sentimiento de "rechazo" hacia las personas que viven en Madrid durante estos tiempos de pandemia. "Cuando se ha podido viajar en muchos de nuestros pueblos, en bandos o redes, se nos "recomendaba" no ir. Posteriormente, algunos de estos pueblos lamentablemente han estado confinados. Esto añadido a la campaña de elecciones ha generado un hartazgo de noticias negativas de Madrid", detalla.

En la actualidad, la Casa de Aragón que preside -desde el año 2013- cuenta con 350 socios. Desde el pasado septiembre, desarrollan actividades presenciales en su sede (en la plaza de la República Argentina) con todas las medidas de seguridad ante el coronavirus. "Hemos tenido bajas. Han fallecido cinco personas", se lamenta Ortí.