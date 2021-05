Frases destacadas de los candidatos durante la campaña y precampaña madrileña

La campaña electoral madrileña finaliza este domingo tras dos semanas de intensa actividad, aunque la contienda comenzó el 10 de marzo con la convocatoria anticipada de comicios. En total, cerca de dos meses en los que los seis principales candidatos han pronunciado frases destacadas que, en algunos casos, han marcado un punto de inflexión en las estrategias.

Ángel Gabilondo (PSOE)

"Algunos dicen que soy un soso. Si es por sosegado puede que tengan razón"

"Prefiero con Iglesias no, prefiero con este Iglesias no" (el 22 de marzo, preguntado con quién estaría dispuesto a gobernar)

"Querido Pablo, tenemos doce días para gobernar" (el 21 de abril)

"Un gran enemigo del socialismo es la pérdida del sentido de las palabras. Quieren apropiarse de la palabra libertad"

"A estas elecciones, qué le vamos a hacer, me presento yo. Pedro Sánchez es Pedro Sánchez y Ángel Gabilondo es Ángel Gabilondo, el candidato soy yo"

"Necesitamos un Madrid en serio. Hago un llamamiento: paremos el Gobierno de Colón. Repito, paremos el Gobierno de Colón"

Isabel Díaz Ayuso (PP)

La presidenta madrileña, indignada por las dudas de Sánchez sobre las cifras de contagios

"Quiero que ahora los madrileños sean los que elijan entre socialismo o la libertad" (al hacer público el adelanto electoral)

"España me debe una, que hemos sacado a Pablo Iglesias de La Moncloa" (al renunciar Pablo Iglesias a su cargo de vicepresidente para aspirar a ser el candidato de Unidas Podemos)

"(La vida en Madrid) es una vida difícil, pero es una vida apasionante porque en Madrid, después de un día trabajando, un día sufriendo, nos podemos ir a una terraza a tomarnos una cerveza y vernos con los nuestros, con nuestros amigos, con nuestra familia. A la madrileña"

"Mi rival es Pedro Sánchez, sin ninguna duda"

"(El Gobierno) crea ciudadanos de primera y de segunda. Los de segunda, los mantenidos subvencionados que ellos crean, como las colas del hambre, para que la gente dependa de ellos"

"En Madrid puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más. Esto también es libertad"

Edmundo Bal (Ciudadanos)

"Isabel (Díaz Ayuso), vamos a gobernar juntos, nos vamos a llevar bien, vamos a hacer el mejor gobierno posible para todos los madrileños"

"El milagro económico de los últimos meses (en Madrid) se llama Ciudadanos"

"Si no hay Ciudadanos hay extremos, hay populismo, hay radicalidad, hay demagogia, sectarismo, mal gobierno. Yo no quiero que esta tierra donde yo vivo la gobiernen los extremos"

"Nosotros somos Adolfo Suárez (...). Eso es Ciudadanos hoy, la antigua Unión del Centro Democrático"

"El señor Iglesias, el líder de Unidas Podemos, se cree que él es la democracia, solamente admite la posibilidad de que él sea la democracia, y debe ser que todos los demás somos los fascistas. Yo le digo que no, que es posible gobernar para todos, que es posible no discriminar entre buenos y malos"

"A mí en mi vida académica me han puesto muy pocos cincos, me han puesto siempre notas más altas" (sobre las encuestas)

Mónica García (Más Madrid)

"Yo no paro de escucharla (a Ayuso) y, aparte de mucha libertad, no sé exactamente qué es lo que nos está proponiendo a partir del 5 de mayo"

"No está el horno para vetos" (a Gabilondo, tras su rechazo a pactar con Iglesias)

"¿Sabe quién viola, quién asesina y quién acosa sexualmente? Los hombres" (a Monasterio)

"Si conseguimos que el sur se movilice tanto como la calle Núñez de Balboa, Ayuso hará las maletas, llenas de papeles triturados y de algún disco duro machacado"

"¡Ánimo, venga chicos, vamos, un poco de ilusión, que la anestesista soy yo!" (al PSOE y a Unidas Podemos en el primer día de campaña)

"Somos el lobby del bien común, somos el lobby de los cualquiera, somos el lobby de la buena gente"

Rocío Monasterio (Vox)

"Las mujeres lo que necesitamos es caminar seguras por las calles sin encontrarnos a un grupo de menas"

"Si eres un inmigrante que acabas de cruzar la valla de Melilla te alojan en un hotel, te dan tarjeta sanitaria y te protegen. Nosotros lo que queremos es proteger a los españoles, a los madrileños, que han trabajado duro y han luchado por lo que tienen y quieren conservar"

"La función social de Vox será echar a la izquierda de las instituciones"

"Tengo un mensaje para Iglesias, cierre la puerta al salir" (tras el debate de La Ser que abandonó el candidato de Unidas Podemos)

"Mónica García es Podemos pasada por la peluquería"

"Para defender la libertad no sólo hay que poner el cartel de libertad"

Pablo Iglesias (Unidas Podemos)

El vicepresidente segundo del Gobierno se despide con un vídeo

"Este 4 de mayo se vota entre fascismo o democracia"

"La Comunidad de Madrid es mucho más la capital: tiene que hablar la mayoría de los municipios y barrios del sur"

"Libertad no es tomarte una caña, libertad es igualdad de oportunidades y servicios públicos de calidad"

"Madrid encabeza las cifras más mortíferas en lo que se refiere al coronavirus. No sonría, señora Ayuso, estamos hablando de fallecidos"

"No soportan que me compre la casa que me dé la gana, por su clasismo"

"¿Cómo es posible que no haya habido una sola palabra de la Casa Real condenando las amenazas de muerte?"