¿Por qué Aragón tiene la tasa de positividad más alta de España?

Aragón es la comunidad autónoma con la tasa de positividad más alta de covid de España, según los datos del 20 al 26 de abril, actualizados el pasado viernes. Es decir, tiene el porcentaje más elevado de personas que dan positivo de entre todas a las que se les ha hecho prueba PCR.

En la información facilitada por el Ministerio de Sanidad se sitúa en el 12%, solo seguida de cerca por la ciudad autónoma de Melilla. En el resto del territorio del país ese valor no supera el 10%, siendo 7,29% la media del país. Entre las tres provincias aragonesas se ejecutaron esos días un total de 17.824 pruebas, entre PCR y test de antígenos.

A pesar de estos porcentajes, los datos en el portal de trasparencia no coinciden exactamente con los del Ministerio, siendo estos últimos levemente más elevados. En el mismo intervalo de tiempo en la página del Gobierno de Aragón ningún día se superó el 11%, siendo 10,78% el dato más alto –fue el jueves 22- y 8,28% el más bajo –se registró el domingo 25 de abril-. Este lunes, en relación al 1 de mayo, la tasa de positividad según el portal autonómico era 8,6%.

"Muchas personas se aseguran de que tienen síntomas y nos llaman a los tres o cuatro días, tiempo en el que han estado contagiando"

¿A qué se puede deber esta situación? Epidemiólogos y sanitarios en primera línea extienden sobre la mesa varias hipótesis. "Mucha gente se espera a tener síntomas para llamarnos. Se aseguran de que los padecen y nos llaman a los tres o cuatro días, tiempo en el que han estado contagiando", expone Raquel Llera, coordinadora del centro de salud de Ejea de los Caballeros. En opinión de Llera, esto deriva en que las cifras se disparen. Por esta razón, la sanitaria plantea que tal vez las medidas preventivas no sean suficientes ni que la ciudadanía cumpla esas normas establecidas. Trabaja en varios pueblos del entorno de la capital cincovillesa y recuerda episodios como las 'no fiestas' de la Virgen de la Oliva, en el mes de septiembre, lo que obligó al confinamiento perimetral de la localidad. Ese fue el primero de tres, el actual es junto a toda la comarca. En la actualidad se achaca a la cercanía con Tauste y la reciente celebración de sus 'no fiestas'. El porcentaje de PCR positivas en Ejea en los últimos siete días es del 19,8%, según la información oficial de Datacovid. Desde el centro de salud indican que supuestamente se debe a la variante británica, más contagiosa que otras, "y se ve cómo se están infectando familias y grupos de amigos enteros incluso al aire libre".

Nacho de Blas, el epidemiólogo veterinario y profesor titular de la Universidad de Zaragoza, no descarta esa causa y, además, añade otras. Una de ellas es el tiempo de rastreo, "despacio" a juicio del epidemiólogo. Cada positivo revela 2,5 contactos, según se muestra en la página de Datacovid del Gobierno de Aragón. "Por ejemplo, no se está buscando en el ámbito laboral –menciona de Blas-. Cuando rastrean algunos contactos ya son sintomáticos". En el mismo portal, a fecha de 26 de abril y con previsión de 14 días, el 23% de los contactos se han convertido en caso.

"A veces los test de antígenos resultan falsos negativos, por lo que no es bueno hacer muchos test de este tipo"

Por último, otra pieza del engranaje que podría ser determinante en el valor de la tasa de positividad es el tipo de prueba de diagnóstico que se realiza. En Aragón, del 20 al 26 de abril se realizaron 13.031 PCR y 4.793 test de antígenos. "A veces los test de antígenos resultan falsos negativos, por lo que no es bueno hacer muchos test de este tipo", dice Nacho de Blas. El epidemiólogo pone como ejemplo comunidades autónomas como Cantabria o Asturias, que están haciendo un rastreo "muy intenso". Sin embargo, aclara que la dispersión de población de Aragón dificulta el análisis por PCR, por lo que posiblemente se decanten por test de antígenos para ahorrar tiempo.

Durante el mismo intervalo de tiempo, la sanidad cántabra realizó 12.715 PCR y solo 575 test de antígenos. Unas cifras que son inferiores a las acometidas por sus vecinos los asturianos, que fueron 19.023 PCR y 1.426 test. Estos números contrastan con las estrategias de otras comunidades, como Ceuta que realizó más de mil test que PCR o Melilla, donde los test duplicaros las otras pruebas. En Madrid, ambas cantidades son casi idénticas, rondan las 80.000.

En el otro lado del ranquin se encuentran Galicia y Baleares, con la tasa más baja de España, con 2,42% y 2,83% respectivamente. Cuando se dan datos como esos, que el porcentaje es mejor a 4, se trataría de nueva normalidad, tal y como explica Nacho de Blas. Si es entre 4 y 7 es de riesgo bajo, medio si oscila entre 7 y 10, alto si se sitúa en la franja de 10 a 15 y si el valor supera el 15% es muy alto. Esa es la clasificación que plantea el epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza. Además, considera que los días que se realizan pocas pruebas no es representativo, puesto que puede dispararse o bajar la cifra.

Revisa los datos desde el inicio de año y observa que en enero se rozó el 20% de tasa de positividad. Al mes siguiente descendió hasta establecerse en torno al 9%, "incluso bajó al 8%". Ese descenso fue más pronunciado en algunos momentos de marzo, situándose en el 5,8%, recuerda. No obstante, en ese mismo mes ascendió hasta más del 10%, una tendencia que ha continuado en la actualidad. "En cualquier caso, Aragón está en un nivel alto de tasa de positividad", sostiene Nacho de Blas.

Esta misma semana, el 9 de mayo, finaliza el estado de alarma y con él se irán restricciones como el toque de queda. "A partir de entonces la herramienta potente que nos queda es el rastreo. O se intensifica o no sé qué otra medida puede cambiar", concluye el docente universitario.