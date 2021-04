El virus se desboca en Tauste: "La gente se relajó y solo pensaba en los almuerzos de las no fiestas"

Las calles de Tauste lucen estos días semivacías. “Ayer, 23 más”, comentaban este jueves en uno de los pocos corrillos que se ven, en referencia al número de nuevos positivos detectados. Esta localidad de las Cinco Villas, como el resto de la comarca, estará confinada desde este sábado, ya que el coronavirus se ha desbocado en las últimas semanas. En el centro de salud, en el Ayuntamiento y hasta en el último rincón del pueblo coinciden en la causa: “La gente se ha relajado”.

Decenas de personas están confinadas por ser positivo o contacto estrecho, pero muchas otras se quedan en casa por miedo. La poca gente que sale solo habla “del monotema”. Un ambiente gris que, según señalan, poco tiene que ver con el que se vivía hace unos días en las vísperas de las fiestas de la Virgen de Sancho Abarca. Pese a que estaban oficialmente suspendidas, “todo el mundo estaba pensando en dónde iba a almorzar y qué iba a hacer”, explica María Ángeles López Lostalé, propietaria de una de las farmacias de Tauste. En algún bar dieron más de 100 almuerzos; en otro, el ‘tardeo’ se desmadró.

Ahora, una semana después, se ven las consecuencias de todo aquello. "Aquí vino una abuela que tenía cinco positivos en la familia, más dos a la espera de resultados", cuenta la farmacéutica. En el centro de salud no dan abasto. Cada día hacen al menos 40 pruebas, de las cuales revelan nuevos contagios aproximadamente la mitad. Una positividad desbordada que confirma que el virus corre a sus anchas por el pueblo. “No hemos tenido momentos ni siquiera parecidos a este durante toda la pandemia”, señala Francisco Laudo, coordinador del centro. En abril ya cuentan más de 200 positivos. Solo este mes se han sumado la quinta parte de los casos detectados en Tauste en toda la pandemia. Y los que faltan por salir. La incidencia acumulada aquí (más de 1.500 casos por 100.000 habitantes a 14 días) multiplica por cinco la media de Aragón.

“El fin de semana de antes de las no fiestas hubo almuerzos, comidas, reuniones… Y alguna que otra fiesta que se fue de las manos”, confirma Mari Carmen Lorente, coordinadora de enfermería del centro, que ha seguido de cerca el rastreo. Según apunta, la víspera de esta festividad se vivió “como si no pasara nada”. Se infectó mucha gente joven, que luego metió el virus en casa y a partir de ahí, “se están contagiando las familias enteras por la variante británica”, añade. “Solo en las últimas dos semanas han dado positivo 15 niños de menos de 14 años”, cuenta la pediatra María Lis. Este mismo jueves tuvo que cerrar un aula de infantil del colegio por el positivo de una profesora.

Francisco Laudo, coordinador del centro de salud de Tauste, dialoga con Mari Carmen Lorente, coordinadora de enfermería. Francisco Jiménez

Otros vecinos matizan sobre el origen del brote: “Hubo reuniones de gente joven, pero también de personas no tan jóvenes, incluso de más de 60 años que estaban tranquilamente con el cubata en el bar”, dice Sara Aguerri, vecina de la localidad, mientras comenta el tema con Luis Pola junto a la plaza de España. Admite que hay “mucho miedo” y que las medidas que se tomen, incluido el cierre perimetral de la comarca, serán bienvenidas: “Que hagan lo que tengan que hacer”.

La incidencia acumulada a 14 días de Tauste supera los 1.500 casos por 100.000 habitantes, más de cuatro veces la media de Aragón

El alcalde de la localidad, Miguel Ángel Francés, ha sido uno de los casos positivos de los últimos días. Se encuentra en casa, “pero está bien”, según cuenta desde la casa consistorial la teniente de alcalde Estela Bernal. “La gente está asustada por lo que se viene encima”, observa. El Ayuntamiento cerró el lunes todas las actividades y centros públicos (conservatorio, casa de cultura, pabellón...) y trasladó la situación a la consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón. “Nosotros ya no podemos hacer más, lo que decidan ellos ya es cosa suya”, señala Bernal.

Estela Bernal, teniente de alcalde de Tauste. Francisco Jiménez

La teniente de alcalde cree que la gente “está muy cansada”, y que el brote les ha cogido “relajados” porque llevaban “un tiempo tranquilos”. “Ahora ha llegado esto y nos ha dejado a todos descolocados”, apunta. Durante esas no fiestas, la Policía Local -que ha puesto 200 sanciones durante toda la pandemia-, no detectó incumplimientos graves.

Conforme avanza la mañana, en el centro de salud las filas de la vacunación dan paso a las de los test de antígenos y PCR. “Ayer, los once test rápidos que hicimos nos dieron positivo. Es una barbaridad, no nos había pasado nunca”, señala Mari Carmen Lorente, la coordinadora de enfermería.

Un matrimonio -prefieren no dar sus nombres- espera para hacerse la prueba. Ha dado positivo su hijo, de 19 años, que estudia en Zaragoza pero que los fines de semana baja al pueblo. “Suponemos que se contagió en una reunión con amigos”, dicen sus padres, quienes reconocen que los más jóvenes "no siempre tienen cuidado". Él está bien, pero la preocupación ahora la tienen ellos, aún sin vacunar.

El calendario de ‘no fiestas’ no da respiro en Tauste: para este fin de semana hay comuniones y el 8 de mayo se celebra San Miguel, patrón de la localidad. Con la transmisión comunitaria que corre por el municipio, muchos se echan a temblar. “El que tenga potestad para hacer algo, que lo haga, porque esto no para de crecer”, alerta Francisco Laudo, coordinador del centro de salud. Este facultativo señala que “un cribado masivo” podría ser un modo de atajar el problema, aunque es consciente que “si luego la gente no cumple y se sigue juntando, no hacemos nada”.

Desde el Ayuntamiento, Estela Bernal pide a los vecinos “que eviten en todo lo posible las reuniones sociales”, que tengan “mucho cuidado” y que hagan “un último esfuerzo”. “La gente está cansada, pero tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos”, concluye.