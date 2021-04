¿Va a llover el día de San Jorge en Zaragoza, Huesca o Teruel?

La festividad de San Jorge, aunque no haya celebraciones populares debido a las restricciones sanitarias, volverá a ser motivo de júbilo para todos los aragoneses, que recuerdan este día a su patrón. El viernes, además, se celebra el día del libro; tanto participantes como clientes potenciales miran desde ya al cielo para desear que las nubes no descarguen en esa jornada, que supone el retorno de una actividad paralizada el año pasado por la pandemia. Para el viernes 23 de abril sí se espera nubosidad en las capas altas por la tarde, con leve posibilidad de chubascos, y algo de bruma matinal; no se descarta alguna precipitación débil en la franja más occidental al final. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso, que puede ser localmente notable en puntos del norte de Teruel y sur de Zaragoza. Viento del sur y sureste flojo. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 21 grados en Huesca, irán de 4 a 18 en Teruel y de 7 a 23 en Zaragoza.

Previsión del tiempo del sábado y el domingo en Aragón

En la jornada sabatina, las temperaturas irán de 8 a 21 grados en Huesca, de 5 a 17 en Teruel y de 9 a 22 en Zaragoza. Se esperan intervalos nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles en la mitad sur y sin descartar en la mitad norte. En cuanto al viento, soplará del sur y sureste, con mayor incidencia en el valle del Ebro. Pocos cambios en las temperaturas de cara al domingo: de 10 a 18 en Huesca, de 6 a 19 en Teruel y de 11 a 21 en Zaragoza. La mañana vivirá una alternancia de nubes y claros en toda la comunidad, con precipitaciones de evolución diurna en todos los rincones de Aragón, que se mantendrán a lo largo de buena parte de la jornada. Temperaturas mínimas en ascenso, máximas en ligero descenso en la Ibérica de Zaragoza y en ligero ascenso en el resto de la comunidad. Viento de componente este flojo a moderado.

¿Va a llover este puente de San Jorge en Aragón?

