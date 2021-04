"No se ha pasado la página de la covid, pero hemos doblado la hoja", es el mensaje que llega desde Israel

Las imágenes de personas sin mascarillas por las calles de Israel fue una de las noticias del pasado fin de semana. El jueves anterior el Ministerio de Salud anunció el final de esta restricción ante la "tasa de infección muy baja". Aunque los primeros momentos fueron de "incertidumbre", tal y como transmitieron los corresponsales, los israelíes salieron a la calle con la cara al descubierto, como hacía meses. Esto acontece en un contexto en el que hay unos 200 contagios de media cada día en todo el país.

Más información Última hora del coronavirus, en directo

"Ha sido un respiro, nunca mejor dicho", confiesan Rivka Pérez y Yehuda Abad, una tinerfeña y su esposo zaragozano que llegaron el 3 de enero para trabajar en un proyecto de importación y exportación de fruta. ¿Por qué "nunca mejor dicho"? Porque esta medida ha llegado a la par que una ola de calor. "La retirada de la mascarilla ha sido la maravilla", incide esta pareja, que este lunes habían viajado al sur del país por motivos de trabajo y la temperatura superaba los 40ºC. Unas condiciones meteorológicas que calificaron como "espantosas" y, entre risas, también decían que casi echaban de menos el cierzo de la zona de Calatayud, donde antes residían. Valoran el levantamiento de la restricción como oportuna: "Así hemos podido respirar".

Ciudadanos pasean sin mascarillas por una calle de Tel Aviv, este domingo en Israel. Reuters

NOTICIAS RELACIONADAS Israel se quita la mascarilla al aire libre en otro paso más hacia normalidad

"Realmente ha sido un alivio, la gente estaba ansiosa de salir. Se ha vuelto más o menos a lo que hacíamos antes. La vida sigue, la gente vive", coincide Nitza Levy Schottlender. Esta francesa criada en Israel se encuentra en la actualidad allí, aunque está afincada en México y cuenta con amistades en Zaragoza. Ella manifiesta que la retirada de la mascarilla no es el tema principal de conversación: "La gente no habla de eso, lamentablemente tenemos otros temas, como los políticos".

Timna Segal, presidenta de la Asociación Sefarad Aragón, habla con su madre y hermano, que viven en Israel, y le transmiten que se trata más sobre cambio de gobierno y de la ola de calor que de la mascarilla. "Mi hermano trabaja en un laboratorio y no lo ha notado porque siempre la llevaba", añade Segal. En cambio, la preocupación por la covid-19 continúa, señalan Pérez y Abad. "No se ha pasado página de la covid, pero hemos doblado la hoja", dice Levy.

Fotografía tomada este domingo en Israel. ABIR SULTAN

A pesar del levantamiento de la restricción, no todo el mundo se la ha quitado por completo, sostienen desde Israel. El ministro de Sanidad planteó que se continuara haciendo uso del cubrebocas en los espacios cerrados. "La llevan en la barbilla y se la gente se la sube cuando entran a los negocios", indica Levy. "No ha habido una persecución por llevarla como ha ocurrido en España", apuntan Pérez y Abad, quienes han vivido en la pandemia en ambos países.

La campaña de vacunación en Israel –país que ha vivido tres confinamientos y el cierre de sus fronteras- se inició el 19 de diciembre, cuando se administró la primera dosis de Pfizer al propio primer ministro. En la actualidad se estima que de los 9,3 millones de habitantes, 5,3 ya han sido inmunizados –no la han recibido quien no la querido, ya que no es obligatoria, ni tampoco los menores de 15 años-. Además, fuentes oficiales calculan que otro 10% ha generado anticuerpos al superar la enfermedad, que se ha saldado hasta el momento 6.316 muertos. "Estoy muy segura porque me vacunaron como a la mayoría de los ciudadanos. Era ridículo que estuviéramos con mascarilla al aire libre cuando ya nos la habían puesto", concluye Levy con cierta esperanza en sus palabras.

Últimas noticias del coronavirus.

Toda la información sobre el coronavirus en Aragón.

Más noticias sobre el coronavirus en España y en el mundo.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.