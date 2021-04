La ministra Margarita Robles destaca que la vacunación "es un seguro de vida"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este lunes Zaragoza como “una ciudad muy ligada con las Fuerzas Armadas” y ha estado acompañada por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jeme), Francisco Javier Varela. Sus dos objetivos eran conocer la guardería que se puso en marcha este año para hijos de militares de las unidades de Zaragoza en la Base de San Jorge, que la ministra defendió en octubre de 2019, y mantener un contacto con la Brigada Aragón, junto al general Javier Mur, porque van a tener la mitad de la unidad desplegada en misiones internacionales en Letonia, Líbano y Mali.

“Este viaje tenía el objetivo fundamental de agradecer al personal de la Brigada Aragón su trabajo y la guardería de la Base de San Jorge, ya que nos comprometimos hace un año y medio a que se pusiera en funcionamiento. Los niños están integrados y es una satisfacción la apuesta por la conciliación dentro de las Fuerzas Armadas, para que los padres puedan recibir un buen servicio con el cuidado y protección de sus hijos”, ha defendido la ministra.

La guardería se ha construido durante trece meses y dispone de 82 plazas, aunque al ponerse en marcha en diciembre de 2020, de momento solo se han ocupado 38. Su gestión lo lleva la empresa Kidsco y fuentes militares señalaron que piensan que el próximo año se pueden llenar las plazas vacantes una vez se haya superado la pandemia, porque cuando se puso en marcha hubo hasta 400 militares que estaban a favor de su puesta en marcha. Ahora, la mayoría de los niños que asisten son hijos de militares de la Base de San Jorge, aunque también hay de Pontoneros, la Academia General Militar y de la Base Aérea.

La ministra ha conocido el interior de la guardería, donde los niños y niñas estaban jugando, y cuando tres de ellos (Daniela, Gael y Bianca) le han llevado unas flores de papel de regalo, Robles se les ha acercado para saludarlos tras haberse anunciado en la sala donde estaban los fotógrafos: “Aquí está la tía Margarita”.

“Quería dar las gracias a la Brigada Aragón por su trabajo aquí durante la Operación Balmis y Baluarte, y en las misiones del extranjero. Nos seguimos emocionando con las experiencias de los militares en las residencias con las desinfecciones y el cariño que entregaban y recibían de las personas mayores. Humanamente, no tiene precio”, ha destacado Robles en una rueda de prensa en la Brigada Aragón.

Sobre el despliegue en las misiones en Letonia, Líbano y Mali, la ministra ha valorado la importancia de la Brigada Aragón, que cuenta con 2.700 efectivos, en este año al coincidir su despliegue defensivo con los tanques Leopard con la OTAN en Letonia, un país próximo a Rusia, con la ONU en la “blue line” (línea azul) en Líbano frente a Israel, y en Mali, con la UE, ante el riesgo del Sahel con el terrorismo yihadista.

“Es el compromiso de España en las misiones internacionales, un país de referencia en defensa de la paz en el mundo con las organizaciones internacionales. Quería agradecérselo a la Brigada Aragón”, ha destacado en su viaje a Zaragoza. “Quería desear mucha suerte al personal que va a las misiones y agradecerles su trabajo en la Operación Balmis y Baluarte, y en la nevada Filomena, donde también estuvieron”.

Está previsto que la Brigada Aragón envíe a 650 militares al Líbano en tres viajes que se realizarán el 30 de abril y en las dos primeras semanas de mayo. Este despliegue coincidirá también con el traslado de 250 efectivos de la misma brigada a Mali para formar a militares del país africano.

Animar a la vacunación

La ministra se ha pronunciado sobre la necesidad de la vacunación en España, “una vez que han caído en picado los contagios en las residencias”. “Hay que animar a todo el mundo para que se vacune, en cuanto sean llamados en su comunidad”, recalcó la ministra. “Es un seguro de vida para la persona que es vacunada y todos los que tienen alrededor”.

“Yo me he vacunado con la primera dosis de AstroZeneta y me siento muy satisfecha de hacberlo hecho frente a los que tienen dudas”, ha manifestado. “Lo recomiendo fervientemente porque es bueno para la salud de cada uno y de todos los que se le acompañan”.

“Hay que vencer al virus. En la batalla del primer año fue muy importante el trabajo de las Fuerzas Armadas y la mejor manera de hacerlo ahora es con la vacunación. Por eso hago el llamamiento a la gente”, reincidió al ser preguntada por el final o no del estado de alarma que concluye el próximo 9 de mayo. “Es la mejor manera para que no se planteen escenarios sobre el estado de alarma. Cuanta más gente este vacunada, antes llegará la normalidad”.

Asimismo, la ministra ha reconocido que han llegado a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza con el Ministerio de Defensa sobre la plantación de árboles en el campo de maniobras de San Gregorio. La secretaria de Estado, Esperanza Casteleiro, ha incidido en la negociación con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón sobre el espacio donde se plantarán.

El Jeme, general Francisco Javier Varela, ha recordado que la repoblación visible en el campo de maniobras de San Gregorio, lo hicieron militares que plantaron árboles hace muchos años, entre los que se contaba él mismo. “Éramos cadetes de la Academia o tropa que estaba aquí (en la actual Brigada Aragón, antes Brigada Castillejos). Cuando empezó el campo de maniobras era un erial y solo había algunas plantación de cereal. Ahora hay zonas estudiadas que son áridas y difíciles para replantear varias especies”, ha recalcado. “Hacer estas zonas verdes son ideas muy antiguas”.