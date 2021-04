La defensa retira la eximente de miedo insuperable pero solo considera homicidio el tiroteo de Iranzo

El abogado que defiende a Igor el Ruso fue este lunes bastante más breve de lo que se esperaba. El de José Manuel Martín Calvente fue un informe directo y conciso, pensado para no distorsionar el mensaje que pretendía trasladar al Jurado. "Norbert es el autor de los hechos, pero eso no significa que sea jurídicamente el responsable", señaló, tras recordar a los nueve ciudadanos anónimos que decidirán el futuro de Igor el Ruso que el papel de la defensa es el de plantear dudas. "Pero no con el ánimo de engañar, sino tratando de aplicar el derecho", apostilló.

Antes de dirigirse al Tribunal Popular, la defensa modificó su escrito de calificación inicial. Retiró la eximente de miedo insuperable y eliminó la posibilidad de que el paramilitar actuara afectado por algún tipo de patología o trastorno psiquiátrico. Y si acudió al juicio solicitando la libre absolución, Martín Calvente admitió ayer que, al menos la muerte del ganadero José Luis Iranzo pudo ser un homicidio. No habló de asesinato porque entiende que no existió alevosía o intención de matar.

El letrado dijo que no puede valorar un hecho solo por el resultado, "sin saber qué ocurrió antes". Según este, todos los agentes que acudieron al masico del fallecido manifestaron que una vez concluido su trabajo se marcharon. "La escena del crimen pudo ser manipulada. Hay un momento en que queda a merced de la naturaleza o de la acción humana", apuntó. "El propio padre de la víctima -continuó- declaró que no pudo poner flores en el lugar donde murió su hijo porque lo ignoraba". Pero lo que dijo realmente el testigo fue que a él nadie le indicó dónde cayó muerto José Luis.

Habla de "agresión previa"

En cuanto al tiroteo que se produjo después en el Mas de Zumino, donde Igor el Ruso acribilló y mató a la patrulla ROCA compuesta por los agentes Víctor Romero y Víctor Caballero, la defensa mantiene que fue un acto de legítima defensa. "Lo que hubo allí fue un fuego cruzado tras una agresión previa por parte de los guardias a la que Fehert respondió. Y lo hizo porque el Derecho le ampara", manifestó.

Según Martín Calvente, se produjo "un ataque verdadero con potencialidad de dañar". "Feher usó armas contra armas, la respuesta fue proporcional", añadió, tras recordar a los jurados que el acusado no podía saber que a quien tenía delante era a una patrulla de la Benemérita. "No se olviden, iban de paisano en un coche sin distintivos oficiales, podían ser cualquiera", concluyó.