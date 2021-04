Vacunación en Aragón: "Tenía algo de inquietud por ser Astrazeneca, pero es un buen regalo de cumpleaños"

Javier Buchón cumplirá el próximo 8 de abril 65 años. Carmen Español ya los tiene desde este pasado Jueves Santo. Son dos de los 41 zaragozanos que este lunes recibieron su primera dosis de Astrazeneca en la iglesia parroquial Nuestra Señora del Carmen, donde vacuna para poder contar con más espacio el equipo del ambulatorio Puerta del Carmen. Ambos estrenaron el sistema de autocita para los nacidos en 1956 en Aragón. No tuvieron ningún problema a la hora de desenvolverse con la aplicación del Salud, pero las dificultades pueden surgir para aquellos algo más mayores que no están familiarizados con el uso de internet y las nuevas tecnologías.

Para ambos el ‘pinchazo’ fue como un deseado regalo de cumpleaños. "Tenía ilusión por vacunarme y algo de inquietud por ser Astrazeneca después de todas las noticias que se han difundido sobre los trombos. Como no hay posibilidad de elegir era esto o nada. Si todo sale bien es un buen regalo de cumpleaños, el mejor, porque parece que esta es la única forma de salir adelante", explicaba a la salida del templo Español. Ella tuvo la opción de elegir entre acudir al Miguel Servet o a la iglesia y no tuvo dudas: "Aquí me siento más arropada, me parece como un ambiente menos medicalizado, más tranquilizador".

Con buen humor se lo tomó Buchón. "La verdad es que si te lees el prospecto de cualquier medicamento no tomarías nada, ni siquiera una aspirina", dijo. En su opinión, hay que confiar en que "el Ministerio de Sanidad sabe lo que está haciendo". Su inmunización es también motivo de bromas con su hermano mayor de 67 años que "está en un limbo" y no sabe cuándo le llegará su turno. El escenario, la iglesia, le resultó "cuando menos curioso" y agradeció que "las parroquias cedan estos lugares para disponer de estancias grandes en las que es fácil respetar las distancias". El sistema de autocita le resultó "facilísimo". "El 31 de marzo tenía cita con la enfermera en el centro de salud y me comentó esta posibilidad. Ese mismo día lo rellené".

"No renuncio a vacunarme"

Entre los que esperaban se encontraba también Isabel García, una abogada de 58 años que es la principal cuidadora de su madre de 88. No ocultaba que en los últimos día ha tenido sus vacilaciones. "Tenía la esperanza de que al final, por lo que fuera, me tocara una Pfizer. Si me hubieran dado la opción de elegir lo tengo claro, pero como es así tampoco voy a renunciar a ello", dijo. La vacunación en el interior de la iglesia le pareció muy adecuada. "Si el lugar está bien ventilado y todo debidamente organizado me vale, lo importante es que la vacunación coja mayor ritmo, que lleguen vacunas y se alcance cuanto antes esa inmunidad de rebaño de la que tanto se habla", concluyó.

Este lunes, en la parroquia del Carmen se vacunó a 41 personas. La enfermera Belén Ansó explicó que en el sistema de autocita habían abierto "hueco" para 50 usuarios y se llenaron 42 plazas. A última hora una de las pacientes citadas acudió para pedir que se la retrasaran. "Me han recomendado hace un rato que mejor no me vacune hoy, que todavía tengo demasiados anticuerpos. Me lo han dicho esta misma mañana", explicó.

En estos casos se aconseja avisar con antelación al centro de salud con una llamada telefónica o a través de un correo electrónico, para así tener tiempo a localizar a otra persona a la que administrarle la dosis. Conscientes de que las líneas están saturadas y a veces resulta imposible contactar, Ansó recuerda que siempre queda la posibilidad de acudir presencialmente al ambulatorio. En este caso, la Astrazeneca se puede conservar unos días en la nevera, por lo que la dosis no se pierde.

En próximos días el ambulatorio de la Puerta del Carmen espera ampliar a un centenar los autocitados por día. Cada centro de salud organiza la inmunización y los grupos según los suministros que reciben. Este lunes tocó Astra Zeneca, pero esta semana continuarán con la Pfizer y los mayores de 80 años cuya inmunización se gestiona directamente desde los centros de salud. Esta semana se da la circunstancia de que no les ha llegado Moderna. En esta iglesia, al lado de la talla del Cristo de los Sitios y cerca también de los confesionarios y las velas, se vacuna por las mañanas desde las 11.00 a las 12.30 respetando el horario de misas. Los 15 minutos de rigor de espera después de recibir el pinchazo se pasan en los bancos de la iglesia frente al altar. Todos salieron ya con el correspondiente certificado y cita para la segunda fase. La idea, si no hay ningún contratiempo, es que la reciban el próximo 28 de junio.