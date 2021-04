Los Planos 1985: cálido reencuentro con sus clientes en la Fuenfresca de Teruel

La historia de este establecimiento, Los Planos 1985, en el barrio de la Fuenfresca en la capital turolense, se remonta a hace más de 35 años. “Fue el primer bar que abrió en la zona”, afirma Juan González, su actual dueño.

Natural de Villar del Cobo, pueblecito ubicado en la Sierra de Albarracín, Juan comenzó en el negocio de la hostelería cuando tenía 14 años. Eso sí, en Barcelona. “Nos fuimos allí con mi padre y toda la familia. A los pocos días de estar instalado en la ciudad ya estaba trabajando de friegaplatos en el restaurante Buenavista. Volví con 38 años dispuesto a poner en práctica todo lo que había aprendido durante el tiempo que estuve fuera”, rememora.

Desde entonces, asegura que jamás ha abandonado el sector, por el cual, a sus 76 años, reconoce sentir auténtica pasión. Hoy, jubilado, afirma que es de las pocas cosas que le mantienen entretenido. “Estoy aquí por el placer de trabajar, y porque de verdad me gusta lo que hago. Es un oficio por el que hay que sentir auténtica vocación”, reivindica. Propietario de la Taberna La Maquila, a escasos metros de Los Planos, y de la cafetería La Real, fue fundador de uno de los restaurantes más famosos de Aragón: La Menta.

Durante estos años, el empresario ha saboreado el éxito como resultado del trabajo bien hecho. Eso sí, asegura que, por más años de experiencia acumulada, nadie habría estado preparado jamás para un reto como el planteado por la covid-19. “La oportunidad de abrir este nuevo local surgió hace un par de años y no nos lo pensamos. Nos apetecía traer un nuevo concepto a la ciudad y apostar por una hamburguesería moderna y con clase”, admite. Se trata del único ‘burguer bar’ de la capital turolense.

Bar Los Planos 1985, en el barrio de la Fuenfresca de Teruel. Camino Ivars

Con motivo de su reapertura -tras subir la persiana en octubre se vieron obligados a volver a echar el cierre tan solo dos semanas después a causa de la pandemia- el establecimiento turolense ha convidado a todo aquel que se ha acercado por el local este lunes de Pascua. “Hoy no cobramos nada, invita la casa”, explicaba Alejandra a cada uno de los clientes que entraba por la puerta del establecimiento, sito en el número 17 de la calle Luis Buñuel. Una noticia muy bien recibida por los vecinos y paseantes que se dejaban caer a lo largo del día por la zona.

“Es una manera de que la gente se quede con el local, es un detalle que no se olvida”, explica Alejandra Opris, su encargada. La responsable explica que, durante los últimos seis meses, desde su cierre, no ha dejado de visitar el local ni una sola semana: “Venía a revisar las neveras y a regar las plantas. Ha sido una época muy rara, no sabría ni cómo explicarlo”. Opris es una de las tres personas que actualmente integra la plantilla de Los Planos. Una plantilla que, de no haber llegado la crisis sanitaria, habría contado con el doble de personal.

Pequeño pero matón

Opris también recuerda la gran acogida que tuvieron tras su inauguración y cómo se vieron obligados a cerrar debido al recrudecimiento de las restricciones. “Fue muy duro, llegamos con muchísima ilusión al barrio y la gente respondió muy bien pero no había manera de sacar esto adelante”, admite. En el corazón de un barrio joven y muy vivo, aunque el bar apenas cuenta con 60 metros cuadrados de espacio interior y una terraza de 12 mesas, asegura que se trata de un local “pequeño pero matón”.

Alejandra Opris, encargada de Los Planos 1985, en el barrio de la Fuenfresca de Teruel Camino Ivars

Con una carta en la que las hamburguesas son las claras protagonistas -las hay de vacuno, cerdo, ternasco y pollo- la oferta la completan sus ensaladas y raciones, así como una amplia variedad de tapas. Adaptado a la pandemia, también se han sumado a la moda del ‘Take away’ para tratar de capear la crisis de la mejor manera posible.

“La pandemia ha destrozado el sector por completo. Ha pasado más de un año en el que hemos tenido que hacer frente a muchos gastos sin ningún tipo de ayuda”, critica el empresario, que recuerda que los hosteleros tan solo han pedido una cosa durante todo este tiempo: “que nos dejasen trabajar y hacer lo nuestro”.

La importancia de los detalles

“Lo más importante para superar esta crisis está siendo tener mucha paciencia, no nos queda otra”, asevera. En este sentido, asegura que el público turolense destaca por su buen hacer y el respeto que, en todo momento, ha mostrado hacia las normas. “No hemos tenido que recordarle a nadie que se pusiera la mascarilla o que guardase la distancia de seguridad. La gente ha tenido y sigue teniendo mucho respeto a la pandemia”, añade.

En su opinión, otra clave para sobrellevar la crisis sanitaria está siendo cuidar el servicio hasta el mínimo detalle, algo que también pone en práctica en su otro local ubicado en el barrio, la taberna La Maquila. “Si hay algo que he aprendido tras una vida tras la barra de un bar es que cualquier pequeño detalle, por ínfimo que pueda resultar, es imprescindible a la hora de dejar huella en un cliente”, admite el hostelero. Porque la pandemia se ha llevado muchas cosas, pero la pasión y vocación que sienten muchos de quienes integran este castigado sector, es irremplazable. “Si no fuese por eso, no estaríamos aquí”, concluye.

