Lambán ve "puras anécdotas" los recursos del Ayuntamiento de Zaragoza y dice que el entendimiento prevalecerá

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha calificado este martes de "puras anécdotas" los recursos presentados por el Ayuntamiento de Zaragoza contra el Gobierno de Aragón, con los que el Consistorio pide cambiar el presupuesto autonómico para incluir las partidas para la ciudad recogidas en los acuerdos de la bilateral. Para el líder regional, "no existe ningún problema de suficiente envergadura" para que el entendimiento entre las dos instituciones no sea posible. "Estoy absolutamente convencido de que mas allá de cuestiones que se puedan plantear ante las instancias judiciales, el entendimiento prevalecerá", ha subrayado.

Lambán ha asegurado que ayer, con motivo de la visita de los Reyes a Fuendetodos, pudo hablar con el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. "Por el tono y la cordialidad de la conversación, estoy absolutamente convencido de que este tipo de contenciosos no pasan de ser puras anécdotas. Dos no riñen si uno no quiere y ni el Gobierno de Aragón ni el alcalde quieren reñir. Estoy convencido de que nos entenderemos", ha dicho.

La concejal de Hacienda, María Navarro, tampoco ha querido entrar en polémicas y ha asegurado que los recursos “no son una decisión política, sino meramente técnica”, que debe ser ejecutada. “Si nuestra asesoría jurídica municipal ha considerado que tenemos que requerir en la jurisdicción, yo no voy a entrar en si está bien o mal. Debemos ser escrupulosos con el cumplimiento de la legalidad y en la defensa ante todo de los intereses de la institución”, ha insistido.

Este no ha sido el único punto de fricción entre ambas instituciones en las últimas horas. Azcón también ha mostrado este martes su sorpresa por la aprobación de plan de rescate a la hostelería sin haber hablado previamente con el Ayuntamiento de Zaragoza. "No ha habido diálogo. El Consistorio ha estado ayudando mucho a la hostelería y estoy convencido de que hubiéramos podido aportar buenas ideas. Espero que al menos las ayudas se tramiten rápidamente y lleguen a los hosteleros, que las necesitan sin ningún género de dudas", ha expuesto.

A este respecto, ha añadido que "es evidente" que en el presupuesto municipal no hay una partida recogida, ya que cuando se aprobó no se tenía constancia de que iba a haber un plan extraordinario por parte del Gobierno de Aragón. Lambán ha señalado que era imposible llegar un acuerdo con los 731 municipios, de ahí que se optase por avanzar con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), su "legítima representante". Pese a recalcar que el plan "no vincula jurídicamente a los ayuntamientos", ha confiado en que todos se sumen y ha avanzado que se dirigirá personalmente a los alcaldes de Zaragoza, Huesca y Teruel para la firma del convenio correspondiente.

"En Aragón está tan asentada la idea de que el interés general debe estar por encima del partidario que no tengo ninguna duda de que los alcaldes los suscribirán. No están apoyando al Gobierno de Aragón ni dándole dinero, sino facilitando ayudas a sectores importantes de las ciudades que dirigen. Tengo la absoluta seguridad de que no les van a volver la espalda ninguno de los tres", ha aseverado.