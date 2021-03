Azcón y otros 9 alcaldes exigen 5.000 millones en ayudas al Estado y acceso a los fondos UE

Seis meses después de que fracasara en el Congreso de los Diputados la negociación para fijar un plan de ayudas estatales a los ayuntamientos, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y los regidores de otros nueve municipios han renovado su alianza para exigir el apoyo del Gobierno central para afrontar la crisis económica generada por la pandemia de la covid. Y la exigencia tiene números: 5.000 millones (al menos 4.000 millones en un fondo local y 1.000 ampliables para el transporte) y la gestión directa de un 14,5% de los 140.000 millones asignados a España de los fondos de reconstrucción de la UE, en consonancia con su peso en el gasto público del Estado.

“Es de justicia. Quien primero está poniendo en marcha políticas es el Ayuntamiento y no ha llegado ni un euro”, ha dicho Azcón al finalizar el encuentro, que se ha desarrollado de forma telemática y en el que han participado los regidores de Cádiz, Gerona, Lérida, Madrid, Reus, Santa Cruz de Tenerife, Torrelavega, Pamplona y Valencia. Del acuerdo se ha desmarcado a última hora Granada, aunque ha participado en el encuentro, y ninguna de estas ciudades está regida por un alcalde socialista, que se han posicionado hasta ahora con el Gobierno de Sánchez.

El comunicado conjunto reclama en primer lugar una reunión inmediata con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para avanzar en un nuevo sistema de financiación par alas entidades locales y concretar los criterios para que los ayuntamientos puedan acceder al reparto de fondos europeos. Para los ayuntamientos, lo más urgente son los fondos de reconstrucción y para el transporte, dado que hasta ahora los municipios “no han recibido ni un solo euro”, más allá de la flexibilización de las reglas fiscales.

“Los ingresos se han desplomado, lo que pasa con el transporte público es un drama, con un agujero económico de 20 millones de euros”, ha afirmado el alcalde, que ha recordado que otros países sí han dado ayudas a sus ayuntamientos. Citó los casos de Alemania (30.000 millones), Francia (25.000 millones) o Italia (17.000) . “En España, ni un solo euro de ayuda”, ha insistido.

Pero Azcón también ha hecho hincapié en los fondos de reconstrucción de la UE y ha hablado de “desinformación” y “descontrol”. “Estamos trabajando a oscuras, sin que se nos den las claves para ver cómo se pueden invertir esos fondos”, ha dicho. Ha rechazado el planteamiento del Estado de destinar “algo más de un 1%” a los ayuntamientos, cuando la participación de la administración local en el gasto público es del 14,56%.

El comunicado conjunto reivindica “el papel fundamental” jugado por los ayuntamientos en la gestión de la crisis sanitaria y económica ocasionada por la covid-19. “El combate contra la pandemia nos ha supuesto un gran agujero económico”, dice el documento. También reclama que se articule un acuerdo en torno a los acuerdos alcanzados en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para arbitrar un sistema de ayudas. “Nos comprometemos a seguir defendiendo la igualdad y la solidaridad en el reparto de fondos estatales entre los municipios”, dice el comunicado.

En este debate sobrevuela el fiasco del Gobierno central al intentar convalidar en el Congreso de los Diputados un real decreto con un fondo de 5.000 al que solo podían acceder los que cedieran sus remanentes de tesorería (Zaragoza era uno de los que no podría participar de ese reparto). Montero llegó a plantear una propuesta de acuerdo con 3.000 millones ligados a población, pero no prosperó. Azcón ha negado que los ayuntamientos erraran al rechazar la oferta de 3.000 millones de euros, a la vista que seis meses después no se ha previsto ningún fondo incondicionado para enfrentarse a los gastos de la pandemia. “Quien debería arrepentirse es el gobierno. La ministra dijo que si el real decreto no veía la luz habría un fondo covid de 3.000 millones de euros” , ha afirmado.

La exigencia de ayudas económicas coincide con la liquidación del presupuesto de 2020, de la que se dará cuenta en la comisión de Hacienda de este martes. El Ayuntamiento cerró el ejercicio pasado con un agujero económico de más de 10 millones de euros. El alcalde justificó el mal dato por el desplome de los ingresos y por el aumento de gastos que ha supuesto la pandemia en acción social, servicios públicos o la Policía Local. “Esta es la razón fundamental por la que pedimos ayudas. Pedimos justicia”, ha dicho el alcalde.