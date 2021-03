Vacunación en Aragón: cuánto tiempo tengo para ponerme la segunda dosis

La administración de la vacuna de Astrazeneca retomará este miércoles su circulación en Aragón, tras la revocación del pasado jueves por el Ministerio de Sanidad su decisión de pausar la inoculación de la vacuna británica en España. De este modo, volverán a ser tres las vacunas que se inyecten en el país -Pfizer, Moderna y Astrazeneca- a la espera de que lleguen las primeras dosis en abril del medicamento de Janssen, que a diferencia de las anteriores, requerirá de la inoculación de una sola dosis. El resto, para completar la inmunización, necesita de dos dosis espaciadas en una intervalo de tiempo.

Segunda dosis de Astrazeneca

La vacuna de Astrazeneca se administra por vía intramuscular en una patrón de dos dosis -de 0,5 ml cada una- separadas entre 10 y 12 semanas (de 70 a 84 días), preferentemente 12 semanas. De acuerdo con los ensayos, el intervalo mínimo requerido para que la segunda dosis sea válida es de 21 días. Si la última inoculación se realizara antes de esos 21 días, esa dosis no se tendría validez alguna y se debería administrar una nueva dosis -tercera dosis- entre 10 y 12 semanas de la segunda dosis aplicada fuera de plazo. Por otro lado, si se retrasa la segunda dosis más allá de las 12 semanas (84 días), se administrará en ese momento, no siendo necesario reiniciar la pauta.

Segunda dosis de Pfizer

La vacuna de Pfizer-BioNTech también se administra por vía intramuscular en una pauta de dos dosis, pero en este caso son de 0,3 ml cada una. Estas deben aplicarse de manera separada por, al menos, 21 días de diferencia. Según advierten los ensayos, el intervalo mínimo para que la segunda dosis tenga efectividad inmunitaria es de 19 días. En el caso de que la segunda dosis se aplicara antes de los 19 días, esa dosis no se tendrá en cuenta y se deberá administrar una nueva dosis -tercera dosis- a los 21 días de la segunda dosis aplicada fuera de plazo. En otro orden de situaciones, si se retrasa la segunda dosis más allá del intervalo de tiempo establecido, se administrará en ese momento, sin ser necesario reiniciar la pauta desde el principio.

Segunda dosis de Moderna

La vacuna de Moderna, al igual que las anteriores, se administra por vía intramuscular, en una pauta de 2 dosis -de 0,5 ml, como Astrazeneca-. Las dosis de este medicamento deben ser inoculadas en un intervalo de separación de 28 días, teniendo en cuenta que el espacio de tiempo mínimo para que la segunda dosis sea efectiva es de 25 días. Si la segunda dosis se inyectara antes de los 25 días desde el inicio de la pauta, esa dosis no se tendrá en cuenta y se deberá administrar una nueva dosis -tercera dosis- a los 28 días de la segunda dosis aplicada fuera de plazo. En caso de retrasarse la segunda dosis más allá del intervalo establecido, se administrará en ese momento sin volver a repetir la pauta.

¿Pueden combinarse las vacunas?

Asimismo, en las fichas técnicas de las tres vacunas, que recoge el Ministerio de Sanidad en su página web, se advierte de que "no hay evidencia de intercambiabilidad entre las diferentes vacunas frente a la covid-19, incluyendo vacunas con el mismo mecanismo de acción, por lo que las pautas siempre deben completarse con la misma vacuna aplicada en la primera dosis".

No obstante, "en circunstancias excepcionales en las que una persona haya iniciado la vacunación con una vacuna que ya no estuviera disponible en el lugar de vacunación durante un plazo adecuado, o si no se conoce qué producto concreto se ha usado en la primera dosis", se contempla como solución "razonable" completar el proceso de inmunización "con el producto disponible en el punto de vacunación en ese momento".

Esta situación ha de considerarse especialmente en los casos de que sea probable que la persona pueda exponerse a un alto riesgo de infección, o si es poco probable que se pueda volver a captar para otra ocasión. "En esas circunstancias, si ambas vacunas están basadas en la proteína S del SARS-CoV-2, es muy probable que la segunda dosis refuerce la respuesta a la primera dosis", según aceptan las guías técnicas.

Consulta más información sobre el coronavirus en Aragón.