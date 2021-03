El Pirineo espera una alta ocupación en Semana Santa y Zaragoza descarta abrir más camas

El sector turístico del Pirineo espera empezar a redimirse en Semana Santa, tras el largo parón invernal sin clientes ni ingresos. Pese al confinamiento de la Comunidad, con la clientela reducida a 1,3 millones de aragoneses, sin posibilidad de que lleguen vascos, catalanes o madrileños, sus visitantes más fieles, los empresarios hoteleros se muestran optimistas y confían en una buena ocupación, teniendo en cuenta que la playa no competirá este año con el destino de montaña. Igual que no se puede entrar, no se puede salir. Eso sí, la mayoría de los grandes hoteles posponen la apertura al verano.

A dos semanas de las vacaciones, las asociaciones empresariales coinciden en su previsión. "Hay bastantes reservas ya para Semana Santa. Dado que la gente tendrá vacaciones y no se podrá ir a otras comunidades, esperamos una buena afluencia", indica Marian Bandrés. Según la presidenta de la la Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania, los grandes hoteles no van a abrir, "no les merece la pena porque no hay suficiente tráfico de clientes, viven sobre todo de visitantes de Madrid o el País Vasco y están muy ligados a la temporada de esquí". Además, añade, "cuesta mucho poner en marcha toda la maquinaria".

Sin embargo, los hoteles medianos y pequeños ya han empezado a tener reservas y los apartamentos turísticos están a un buen nivel de ocupación. "El pasado fin de semana no han tenido nada y en cambio para la Semana Santa están bastante completos", señala, en alusión al pinchazo de los primeros días tras la apertura de las provincias.

En el vecino valle de Tena, las perspectivas son similares. "Los hoteles grandes de Formigal no se abrirán porque hay pocas reservas al estar limitada la movilidad al interior de Aragón. El resto de establecimientos creo que sí. Además, las segundas residencias darán vida a bares, restaurantes y comercios", explica Jesús Pellejero, presidente de la Asociación Turística Valle de Tena. En su opinión, "va a ser una situación excepcional porque el aragonés no tiene otra alternativa, ni puede ir a la playa ni puede ir a otros destinos, y tiene muchas ganas de salir".

Una de las excepciones en cuanto al cierre de los grandes establecimientos es el complejo turístico del Balneario de Panticosa, que funciona ya desde finales de febrero tras cuatro meses clausurado y espera una buena ocupación, "no solo los cuatro días de jueves a domingo sino desde el 26 de marzo posiblemente hasta el 4 o 5 de abril", comenta su director, Jesús González.

No obstante, no tienen disponibles todas las plazas y se han autoimpuesto una limitación en la venta de habitaciones para evitar aglomeraciones en el interior de los edificios. Dispondrán de entre 150 y 180 y creen que para los días centrales de Semana Santa estarán prácticamente llenos, mientras que para el resto la ocupación rondará el 80%. "La respuesta es positiva. La gente tiene ganas de respirar la naturaleza, de disfrutar del aire libre, de ir a entornos saludables y de salir de casa, en un invierno tan largo y tan duro". No obstante, invita a ser prudentes, "e ir viendo qué pasa a partir de Semana Santa, porque hasta el verano queda un buen trecho".

De momento ha abierto con el 50% de la plantilla y reforzará con más incorporaciones para las vacaciones de Pascua. "Nuestro objetivo es llegar al 100% para volver a la ansiada normalidad, pero pensamos que eso será para verano, a partir de junio", declara Jesús González.

La Semana Santa se verá lastrada en el valle de Benasque por el cierre de la estación de Cerler. Aquí tampoco abrirán los alojamientos de mayor capacidad, pero la ocupación en los establecimientos que estén funcionando será buena, afirma José María Ciria, presidente de la asociación turística, "porque hay muchísima reserva hecha para esos días". Ya hay negocios, dice, "con el 70% lleno e incluso más", eso sí, concentrados en los días centrales del largo puente.

El panorama es similar en los alojamientos rurales, en este momento al 65% de ocupación. "Sobre todo son familias, muy interesadas por las cuestiones de seguridad sanitaria", indica Francisco Parra, presidente de la Asociación de Turismo Verde, quien además confirma que se ha reducido el número de plazas disponibles "porque una parte de los propietarios de casas y apartamentos rurales prefiere no abrir ahora, para tres días, y esperar a que la primavera esté más avanzada".

Según Horeca Zaragoza, hasta un 47% de los empleados del sector siguen en ERTE. Oliver Duch

Un 40% de las camas, cerradas

Zaragoza encara la Semana Santa con un 40% de las habitaciones "fuera de la comercialización". "Actualmente, las reservas no superan el 15%. Conforme vayan avanzando las fechas se alcanzará el 25% de las camas disponibles, cuando otros años se rebasaba el 75% y a plena capacidad", afirmó Jesús Boillos, secretario general de Horeca Zaragoza.

Las cifras se quedarán "muy lejos" de las de otros años. La explicación radica en el cierre de la Comunidad, que obliga a trabajar a los hoteles con viajeros locales y de negocios. "Esperábamos que 2021 pudiera haber supuesto la reactivación de la actividad económica, pero el año ha comenzado en la misma tónica que 2020. Estamos más cerca de la reapertura de la movilidad nacional, pero hay que dar el paso", indicó.

Todo esto hace que hasta un 47% de los trabajadores del sector sigan en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). "Las cifras se reactivarán en la medida en que lo haga la propia actividad. Lógicamente, van muy a la par. El dato es muy proporcional al de camas abiertas", manifestó Boillos.

En lo que respecta a la apertura de más camas u hoteles, el secretario general de Horeca Zaragoza cree que "no va a haber cambios muy sustanciales". "Ahora mismo, la mayor parte de los clientes son trabajadores o gente que acude a la ciudad por otros motivos que no son estrictamente de ocio", apuntó.

Los empresarios no dan, sin embargo, todo por perdido, ya que, como recuerdan, la situación actual permitirá ver Zaragoza "desde un prisma distinto".

"Muy lejos de la normalidad"

La patronal hostelera turolense espera que la actividad se reanime, aunque sin un desconfinamiento autonómico que permita la llegada de clientes de Valencia, el principal mercado emisor de visitantes para Teruel, la demanda seguirá muy lejos de la normalidad. El presidente de Teruel Empresarios Turísticos, Roche Murciano, cifró en torno a un 50% las expectativas de ocupación en los hoteles de las principales comarcas turísticas, con la posibilidad de que los pequeños hoteles alcancen el 80% o 90%.

Reconoció que, de cara a Semana Santa, la demanda "se mueve algo". Pidió, no obstante, que se abra la comunicación con la Comunidad Valenciana, ya que, de lo contrario, el sector turistico turolense "está perdido".

La gerente de la asociación Turismo Sierra de Albarracín, Begoña Sierra, prevé una ocupación del 40% gracias a la demanda de Zaragoza y Teruel, aunque aclaró que las cifras todavía pueden variar. El Matarraña sufrirá también el cierre autonómico. Sus clientes potenciales proceden de Cataluña, Castellón e incluso Madrid, y muchos hoteles ni siquiera han abierto.

Sí que se ha notado movimiento en la restauración vinculado a las familias que visitan sus segundas residencias, pero no en las pernoctaciones. "Estamos recibiendo alguna llamada de turistas de Zaragoza interesados de cara a Semana Santa, pero aún es muy pronto para saber si habrá ocupación. Algunos hoteles que no habían abierto van a hacerlo este fin de semana, pero el movimiento es mínimo", explicó la presidenta de la Asociación de Empresarios Turísticos del Matarraña, Marta Ferrás.