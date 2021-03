Broto: “La protección de los consumidores se ha demostrado vital en esta pandemia"

La Universidad de Zaragoza y la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón han renovado este lunes, por cuarto año consecutivo, el convenio de Consumo Responsable. "La protección de los consumidores es un derecho de la ciudadanía que se ha demostrado vital en esta pandemia y, para ejercerlo, es clave la educación. Por eso la importancia de un convenio como el que hoy renovamos con la Universidad de Zaragoza, que busca divulgar este conocimiento a jóvenes y mayores y que ayuda, por tanto, a extender el ejercicio de este derecho”. Son las palabras que ha pronunciado la consejera María Victoria Broto, durante la firma.

La rúbrica de la consejera y del rector, José Antonio Mayoral, ha tenido lugar en el Paraninfo y coincide con la celebración –este 15 de marzo- del Día Mundial de los Derechos de los consumidores, que lleva por lema 'La Información, tu mejor protección'. Además de renovar este acuerdo, el rector y la consejera han podido conocer los cuatro proyectos ganadores del concurso que cada año convoca la institución académica en el marco de este acuerdo, cuyos autores han expuesto sus trabajos y han recogidos sus premios.

En esta edición, el mejor proyecto de investigación ha sido el titulado 'Préstamo Responsable', cuya investigadora principal es María Teresa Alonso Pérez, y su equipo lo integran Esther Hernández Sainz, María Gállego Lanau y Loreto Carmen Mate Satué. En el caso del premio al mejor proyecto emergente, el ganador ha sido un diseño de embalaje parra industrias Alegre, y el equipo ganador lo integran Raquel Navarro Miguel, Eva María Cantín Collados y María Pérez Puyalto. El premio destinado al mejor trabajo de fin de grado ha sido para Irene Pellicer Lacalzada por 'Las cláusulas abusivas utilizadas por compañías low-cost en el contrato de pasaje aéreo' y, por último, el mejor trabajo de fin de máster lo ha recibido Julián Manuel Valero González, por su 'Sistematización de prótesis recicladas'.

María Victoria Broto ha recordado -durante el transcurso del acto- “que todos los ciudadanos son consumidores y que el Departamento de Ciudadanía –a través de la Dirección General de Protección de Usuarios y Consumidores- pretende impulsar sus derechos y dotarles de procedimientos eficaces para su protección, especialmente, a los colectivos vulnerables y formarles para un consumo responsable, solidario y sostenible”. En esta línea, ha recordado que durante 2020, en Aragón se atendieron 35.748 consultas y llegaron 4.559 reclamaciones a los servicios de consumo del Gobierno de Aragón. “Por este demanda, entendemos que la Universidad de Zaragoza es un apoyo imprescindible para vehiculizar la formación, tanto a jóvenes universitarios como los alumnos de la Universidad de la Experiencia. En esta línea, el rector ha incidido en que “es obligación de las instituciones impulsar cambios de hábitos para pasar de una sociedad consumista a una sociedad responsable. La economía circular, línea de investigación en varios grupos de nuestra Universidad, es un claro ejemplo de hacia dónde se debe avanzar”.

Cabe recordar que el convenio rubricado hoy asciende a 30.000 euros durante el presente ejercicio y que, entre las actuaciones que contempla, figuran actividades de difusión y formación como las siguientes:

Encuentros en el museo 2021, sobre alimentación, consumo y economía circular.

Curso de Verano “Perspectivas del consumidor en el mercado global.

Formación especializada en consumo responsable, consumo familiar y de ciudadanía en la Universidad de la Experiencia.

“Envejecimiento saludable”, dirigido a las personas mayores para que desarrollen hábitos de vida saludable.

Convocatoria de premios en consumo responsable al mejor Trabajo Fin de Grado (600 euros) y Fin de Máster (1.000 euros) del Curso Académico 2020/21 y de un Proyecto de Investigación en materia de Consumo responsable (3.000 euros), Exposición “Proyectos emergentes”, dotado con un premio de 500€ al mejor proyecto.



Efecto de las vacunas

Respecto a la situación de la pandemia, la consejera ha reconocido que la situación sigue siendo "extraña" y ha recordado que ahora no es la misma persona que antes de esta crisis. "Ha sido muy difícil desde el punto de vista sanitario, social y económico", ha recalcado, al tiempo que se ha mostrado contenta de que se comenzara con la vacunación en las residencias de mayores y personas con discapacidad. "Tenía mucha esperanza en la vacuna", ha explicado. Ahora, cuando se levanta por la mañana y al llegar al trabajo, al ver que "no hay más brotes y no hay fallecidos, estoy muy contenta". Ha destacado que ver las fotos de familias con residentes, tras todo el "sufrimiento", "es una gran alegría".

El rector José Antonio Mayoral también se ha mostrado convencido de el efecto positivo de las vacunas y ha confiado a que el próximo año se pueda recuperar la mayor normalidad posible en las aulas. Ha puntualizado que en estos momentos ya se ha podido recuperar parte de esa presencialidad, entre otras cuestiones, por la adecuación de los horarios del campus Río Ebro a los del transporte público, "tras las reuniones llevadas a cabo con el Ayuntamiento de Zaragoza". Asimismo, ha destacado que se mantienen reuniones constantemente con las autoridades sanitarias y que se trabaja en todas las instrucciones que se reciben.