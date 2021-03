El rector pide a Castells vacunar a los profesores y trabaja para inmunizar a los alumnos de Magisterio en prácticas

El rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, ha reclamado al ministro de Universidades, Manuel Castells, que se vacune al profesorado de los campus, ya que es esta franja de edad -en la de bachillerato y universidad- "en la que se actualmente hay mayor transmisibilidad". También trabaja, en este caso con el Departamento de Sanidad aragonés, en la posible vacunación del alumnado universitario que va a hacer prácticas en los centros, "pero todo dependerá de la disponibilidad de dosis".

El Ministerio de Sanidad estipuló los grupos prioritarios de vacunación y, entre ellos, se incluyó al profesorado, pero no al universitario. Desde la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) insistieron en la necesidad de vacunar a este colectivo, una cuestión que el rector Mayoral ha repetido este lunes cuando se le ha preguntado por la posibilidad de inocular a este colectivo. "No comparto la decisión de no hacerlo", ha subrayado, al tiempo que ha querido recalcar que el Gobierno de Aragón "no puede hacer nada al respecto".

El rector también se ha manifestado respecto a la vacunación del alumnado. "Estamos trabajando para poder vacunar al estudiando que va a poder hacer practicas a los centros educativos, alumnos de últimos cursos de grado y de máster", ha puntualizado. No obstante, ha recalcado, todo dependerá "de las vacunas que lleguen". Los jóvenes afectados ya habían reclamado en las últimas semanas que se les incluyera entre los grupos prioritarios de vacunación. Por su parte, desde la Consejería de Sanidad han explicado que actualmente no se valora esta opción, ya que a los docentes se les vacuna por ser personal esencial y los alumnos de Magisterio no tienen esta consideración.

Mayoral ha confiado en que, una vez termine la vacunación de los profesores y siempre que haya dosis suficientes, se pueda vacunar a los alumnos en prácticas, "al igual que se hizo con los de la rama sanitaria". Ha explicado que también los investigadores que trabajan con covid han sido vacunados, la mayoría en los hospitales donde ejercen su labor y sino en la vacunación que se hizo en el campus. Ha recalcado que la vacuna de Astra Zeneca tiene "algún efecto secundario más fuerte" que las de ARN mensajero, pero que no ha habido ningún trombo declarado, si nada similar.

Respecto a la vacunación de los docentes, el consejero de Educación, Felipe Faci, ha señalado que el proceso está previsto que finalice a final de mes. "El ritmo es bueno y no tenemos datos de que haya habido incidencias importantes", ha puntualizado. También se ha pronunciado sobre la recuperación del 8 de marzo como día lectivo tras la decisión del TSJA de que finalmente debería haber habido clase. Ha recalcado que todavía no hay una fecha y que se trabaja en ello. Además, ha recordado que aquellas localidades, como Alcañiz o Teruel, donde ya se habían recuperado los días suspendidos por Filomena, obviamente el 5 y 30 de abril no habrá clase.

Convenio de colaboración

Ambos han firmado este lunes un convenio de colaboración para la realización de actividades del Instituto Universitario de Investigación en Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza. "Es una satisfacción porque es el segundo convenio que firmamos hoy con el Gobierno de Aragón. Demuestra que sigue creyendo en su universidad pública como algo esencial", ha declarado Mayoral, quien ha confiado en que el convenio incida en la investigación y en la lucha contra la despoblación. Ha destacado que "ya se venían haciendo una serie de acciones que ahora se van a poder "plasmar".

Entre ellas, ha destacado Faci, estará la difusión del patrimonio entre los estudiante, haciéndolo de una manera "afable" y con el apoyo de nuevas "herramientas y tecnologías". Por su parte, Mayoral ha incidido en el ámbito científico, actividades de formación, la elaboración de una cartografía del patrimonio cultural aragonés para "atraer a turistas e inversores" y la colaboración de ambas instituciones para "buscar dinero fuera de Aragón y de España".

A través del protocolo de colaboración, el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza centrarán sus esfuerzos en el desarrollo de las siguientes actividades:

Investigación del patrimonio cultural.

Investigación sobre memoria democrática.

Realización de informes sobre el estado del patrimonio cultural, material e inmaterial de Aragón.

Promoción de dicho patrimonio.

Colaboración en el establecimiento de pautas, y en el desarrollo de proyectos relacionados con la conservación y restauración del patrimonio cultural.

Realización de actividades de formación destinadas, tanto al personal del Gobierno de Aragón y al de la Universidad de Zaragoza, como a aquel otro que se considere de interés.

Realización de la cartografía del patrimonio cultural de Aragón-

Catalogación de archivos y el apoyo a sus actividades.

Realización de estudios y de todo tipo de actividades sobre el patrimonio lingüístico de Aragón.

Colaboración de los especialistas del Gobierno de Aragón en las actividades del Instituto Universitario de Investigación de Patrimonio y Humanidades.

Realización de publicaciones y de actividades de difusión.

Esta iniciativa viene a sumarse a la creación del Comité para la Promoción de la Investigación en Patrimonio Cultural, que se constituyó el pasado mes de diciembre, y que agrupa a distintas entidades con el objetivo común de investigar en torno al patrimonio cultural aragonés. Se van a trazar de forma conjunta las líneas sobre las que se basará la investigación patrimonial en la Comunidad, de forma estructurada, y para dejar atrás la forma en la que se procedía hasta ahora, con cada institución dedicada al sector trabajando de forma autónoma.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón destinará durante este legislatura más de 650.000 euros para este fin, un montante que se repartirá entre las tareas que encomiende este comité, la financiación de la Cátedra “Gonzalo Borrás” de Investigación en Arte Aragonés –a través del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza– y a proseguir con la labor de inventario de bienes culturales que el Gobierno desarrollar desde hace años, en buena parte a través del SIPCA (Sistema de Inventario del Patrimonio Cultural Aragonés).