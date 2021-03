"El cáncer de mama ha tenido menor impacto por la covid que otras patologías oncológicas"

El grupo de investigación oncológica Solti celebra este marte un encuentro científico ‘online’ en el que se pondrán en común las nuevas técnicas diagnósticas y tratamientos del cáncer de mama en estadios tempranos en los hospitales. La doctora Raquel Andrés, oncóloga del Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, que coordina la jornada junto al doctor Joaquín Gavilá, jefe clínico del Servicio de Oncología Médica del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), afirma que esta enfermedad se ha visto menos afectada por la pandemia de covid que otras patologías oncológicas, aunque reconoce que las pacientes "se han enfrentado a un gran aislamiento" durante esta crisis sanitaria, sobre todo en la primera ola.

Durante 2020, en Aragón se han diagnosticado 8.591 nuevos casos de cáncer, de los cuales 981 son de mama, concretan desde la Asociación Española contra el Cáncer en Aragón. Por tipo de cáncer, según los datos de la AECC, el colorrectal sigue estando a la cabeza, con 1.201 casos nuevos, seguido del de próstata (1.001). A continuación se encuentra el de mama. Es el tipo de cáncer, apunta la doctora Andrés, "de mayor incidencia y prevalencia en las mujeres".

La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que el año pasado se dejaron de diagnosticar uno de cada cinco casos de cáncer en España durante la pasada primavera debido a la saturación sanitaria producida por la covid. "La pandemia -según indica Raquel Andrés- disminuyó el número de casos confirmados respecto a años anteriores, sobre todo en marzo y abril, y, a partir de esa fecha, los que se diagnosticaron estaban más avanzados porque no se habían podido beneficiar de un diagnóstico precoz". Hubo retraso en diagnósticos, se suspendieron algunos tratamientos y se modificaron pautas terapéuticas, "pero la situación que más han sufrido los pacientes oncológicos ha sido el aislamiento". Sin embargo, aclara, "en el cáncer de mama, posiblemente el impacto ha sido menor que en otras patologías oncológicas" porque, entre otras razones, dice, "no se paró el programa de prevención de una forma importante". Y además este tipo de cirugía no requiere de estancia en la uci: "Gracias a ello disminuyó poco en ese periodo. Salvo en marzo y abril, creo que la atención ha sido igual que en la era precovid. De hecho, los diagnósticos no han variado respecto a otras épocas". En el Clínico se confirman unos 200 nuevos casos de cáncer de mama al año: "Estamos trabajando con normalidad desde mayo".

Para la doctora Andrés, "en general, los pacientes con cáncer han sufrido por tener que estar aislado de familiares y amigos" porque "desde el punto de vista psicológico necesitan estar muy acompañados". En un primer momento, relata, se alternaron las visitas presenciales y telemáticas. Recuerda también que desde el Hospital Clínico se puso en marcha un sistema de dispensación de medicación en el domicilio, que organizó el servicio de Farmacia, "que contó con una gran colaboración, de manera que permitió que nadie viera interrumpido su tratamiento y hubiera continuidad".

El encuentro Solti Outreach Aragón, al que se han inscrito más de 200 participantes, llevará por título ‘Cáncer de mama precoz en 2021: ¿Qué hemos aprendido hasta ahora?’. El objetivo de estas jornadas, que se organizan en formato virtual, será el de reflexionar sobre las nuevas técnicas diagnósticas y tratamiento del cáncer de mama en estadios tempranos ya que gracias a los programas de cribado se detectan los tumores de manera mucho más precoz y las terapias son mucho menos agresivas, las farmacológicas y también las quirúrgicas.

La doctora Andrés explica que desde 2018 en Aragón "la mayoría de las mujeres con el tipo más común de cáncer de mama, luminal con receptor hormonal positivo y diagnosticado en etapa temprana, se benefician de una prueba genómica para determinar si pueden evitar someterse a la quimioterapia tras la cirugía". Esta prueba, denominada Oncotype, está incluida en la cartera de servicios del Salud, indicó. Además, y según los resultados de un estudio del simposio de San Antonio de cáncer de mama que se celebró en diciembre: "En breve ampliaremos la indicación de la prueba a un mayor número de pacientes, aquellas que también presentan afectación ganglionar y que, asimismo, podrían ahorrarse tener que someterse a un tratamiento con quimioterapia". La meta que persigue es "evitar tratamientos que no sean necesarios".

La práctica habitual antes era que a las pacientes con cáncer de mama se les extirparan todos los ganglios linfáticos de la axila cuando se operaba un tumor de mama. Desde hace más de una década, mediante la realización de la biopsia de ganglio centinela, una técnica mínimamente invasiva, se ha conseguido reducir de manera muy significativa el número de linfadenectomías axilares que antes se hacían de modo rutinario. En Aragón existen los comités multidisciplinares integrados por especialistas en Ginecología, Cirugía de Mama, Cirugía Plástica y Reparadora, Oncología Médica y Radioterápica, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica y Medicina Nuclear, que estudian cada caso y deciden de forma individualizada y personalizada cuáles son las mejores opciones de diagnóstico y tratamiento para cada paciente. "Se ha optimizado la realización del ganglio centinela, incorporando nuevas técnicas de detección, que benefician a un mayor número de pacientes", explica. El encuentro tratará también sobre la práctica de la radioterapia intraoperatoria: "Va encaminado al concepto con el que trabajamos: ser menos agresivos pero dar lo que cada paciente necesita, y evitar sobretratamientos".