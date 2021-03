Situación de los hospitales de Aragón por el coronavirus: del Servet al Clínico

Aunque en medio de una pandemia es complicado calificar de muy positiva una cifra de contagios, es indudable que registrar mínimos históricos es un dato esperanzador. El Departamento de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha informado este lunes de la cifra más baja de los últimos meses en cuanto a contagios por el coronavirus que causa la covid-19: 41 casos de las 822 pruebas realizadas en las últimas horas. 33 han sido diagnosticados en la provincia de Zaragoza, cuatro en la de Teruel y dos en la de Huesca (en dos casos no ha sido posible identificar la provincia). Además, en las últimas 24 horas han recibido el alta epidemiológica 70 pacientes. No obstante, hay que tener en cuenta que tras un puente o un fin de semana siempre bajan los números, así que será necesario tener este hecho en cuenta a la hora de valorar las cifras de los próximos días. La situación de ingresos en los hospitales y la presión sobre las unidades de cuidados intensivos es un dato fundamental en el seguimiento de la pandemia; por eso es necesario no bajar la guardia en lo relativo a las precauciones, sobre todo en materia de higiene y uso de la mascarilla en lugares públicos.

Ingresos en UCI y en planta de los centros hospitalarios de Aragón

Según los datos publicados este lunes en el Portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, los centros hospitalarios de la comunidad mantienen ingresados por covid-19 o sospecha del mismo a 329 personas. De ellas, 65 permanecen en UCI y 264 en planta. Actualmente, hay 1.498 camas libres: 88 camas UCI con respirador, 13 camas UCI sin respirador y 1.397 en hospitalización convencional. En los centro públicos hay 254 ingresados en planta y 63 en UCI; y, en cambio, en los privados hay 10 pacientes en planta y dos en UCI.

Hospital Royo Villanova : 47 pacientes en planta y 7 en UCI.

: 47 pacientes en planta y 7 en UCI. Hospital. Ntra. Señora de Gracia : 13 pacientes hospitalizados en planta y 2 en UCI.

: 13 pacientes hospitalizados en planta y 2 en UCI. Hospital Universitario Miguel Servet : 71 pacientes en planta y 24 en UCI.

: 71 pacientes en planta y 24 en UCI. Hospital General de la Defensa : 5 en planta y ninguno en UCI.

: 5 en planta y ninguno en UCI. Hospital Clínico Universitario : 60 pacientes hospitalizados en planta y 21 en UCI.

: 60 pacientes hospitalizados en planta y 21 en UCI. C.S. Ejea-Cinco Villas : 1 en planta, sin ingresos en UCI.

: 1 en planta, sin ingresos en UCI. Hospital Ernest Lluch : 5 pacientes en planta, sin ingresos en UCI.

: 5 pacientes en planta, sin ingresos en UCI. Hospital San Jorge : 5 hospitalizados en planta y 3 en UCI.

: 5 hospitalizados en planta y 3 en UCI. Hospital de Jaca : sin ingresos por la covid-19.

: sin ingresos por la covid-19. Hospital Sagrado Corazón de Jesús : sin ingresos por coronavirus.

: sin ingresos por coronavirus. Hospital de Barbastro : 22 en planta y 3 en UCI.

: 22 en planta y 3 en UCI. C.S. Fraga - Bajo Cinca : 1 en planta, sin ingresos en UCI.

: 1 en planta, sin ingresos en UCI. Hospital Obispo Polanco: 15 en planta y 3 en UCI.

Hospital San José : 4 en planta y sin ingresos en UCI.

: 4 en planta y sin ingresos en UCI. Hospital de Alcañiz : 5 hospitalizados en planta, sin ingresos en UCI.

: 5 hospitalizados en planta, sin ingresos en UCI. Hospital MAZ : sin ingresos.

: sin ingresos. Clínica Montecanal : sin ingresos.

: sin ingresos. Clínica Montpellier : 1 en planta y sin ingresos en UCI.

: 1 en planta y sin ingresos en UCI. Clínica Ntra. Señora del Pilar : 1 en planta, sin ingresos.

: 1 en planta, sin ingresos. Hospital Quirón : 7 en planta y 2 en UCI.

: 7 en planta y 2 en UCI. Hospital San Juan de Dios : 1 hospitalizados en planta, sin ingresos en UCI.

: 1 hospitalizados en planta, sin ingresos en UCI. Clínica Santiago : sin ingresos por covid-19.

: sin ingresos por covid-19. Hospital H.C. Miraflores: sin ingresos por covid-19.

