Potencial aragonés en el G-100 de la legislación para el medio rural

Un centenar de hombres y mujeres procedentes del medio rural o estrechamente vinculados con este ámbito, así como expertos en la materia, integran ‘Rural Proofing’, un proyecto que busca "revisar en las leyes autonómicas, nacionales y europeas aquellos aspectos que discriminan al medio rural, qué se está haciendo mal y en qué se puede mejorar, y darles a los legisladores un punto de partida para empezar a legislar mirando hacia el mundo rural y hacia las zonas más despobladas", explica Chema López Juderías, periodista turolense y uno de los catorce aragoneses que pertenecen a este grupo.

Aunque los alcaldes de estas localidades ponen todo su esfuerzo en lograr mejoras, sienten que no se les escucha. "Yo lo intento cada día, pero siempre se nos deja fuera de las decisiones", lamenta Armando Soria, alcalde de Urriés, que cree que "será más fácil que se nos escuche si estamos organizados".

"No se pueden aplicar los mismos parámetros de una ciudad a un pueblo en asuntos como el número de niños para mantener una escuela, requisitos para abrir una empresa o desplegar una infraestructura", afirma Maite González, gerente de la Asociación para el Desarrollo y Fomento de las Cinco Villas (Adefo Cinco Villas), quien, aunque reconoce que esto ya está cambiando, no sucede de una forma sistemática: "Queremos que cada vez que se legisle, al igual que se analizan aspectos medioambientales o de género, se haga el mismo análisis de impacto en el medio rural", añade González.

Falta de equidad

Y es que, en muchos casos, la pretendida igualdad que buscan muchas normas, de manera bienintencionada, genera situaciones de falta de equidad entre los pueblos y las ciudades. "Legislar no consiste en hacer leyes iguales para todos, sino que todas las personas tengan las mismas oportunidades para desarrollarse al máximo, independientemente de dónde vivan".

Esta falta de equidad es algo contra lo que lucha cada día Marta Reinares, la gerente de la Residencia de Ancianos Campo Romanos, ubicada en la localidad homónima, de tan solo 112 habitantes, que cuenta con 28 plazas, además de otras 17 de centro de día, y ha generado más de 20 empleos. "A nosotros nos parece más importante poder competir en igualdad de condiciones que en la ciudad, pero teniendo en cuenta nuestras especifidades. Queremos vivir y trabajar en los pueblos, pero necesitamos diferenciación", afirma Reinares.

Relato para ser visibles

La mejora de infraestructuras, principalmente de banda ancha, o la fiscalidad son algunos de los aspectos más acuciantes que habría que mejorar. "No es lógico que me exijan los mismos impuestos que a una residencia en una ciudad, porque mis precios no pueden ser los mismos", sostiene Marta Reinares.

En parecido sentido se manifiesta López Juderías, que cree que sería adecuada "una fiscalidad ‘positiva en escalera’, que se ayude más a quien se plantea irse a vivir a una localidad de 200 habitantes que a una de 5.000".

Conexiones a internet inestables, carreteras que se colapsan durante días por una nevada o carencia de servicios esenciales como médico a diario son algunas de las dificultades a las que se enfrenta el medio rural.

Sin embargo, los pueblos tienen un gran potencial a cuyo impulso quiere contribuir este mecanismo Rural Proofing. "Tenemos que analizar nuestras virtudes y nuestras herramientas, que para unos será el turismo, para otros el vino…, y potenciarlas a través de la creación de un relato que nos haga visibles y que pueda atraer a nuevos vecinos. El futuro no está solo en los que vivimos aquí y nuestros descendientes, también lo está en nuevos pobladores que se planteen venir al medio rural", analiza Armando Soria.

Los 14 aragoneses en el G-100

Alberto Alfonso, emprendedor e impulsor de Apadrina un olivo; Armando Soria, emprendedor y alcalde de Urriés; Chema López Juderías, periodista y director de Diario de Teruel; Ignacio Urquizu, profesor de Sociología en la UCM y alcalde de Alcañiz; Laura Gascón, gestora de Proyectos de la DPT; Luis Antonio Sáez, profesor de Economía Aplicada en la UZ; Maite González, gerente de Adefo Cinco Villas; Manuel Rando, alcalde de Calamocha y presidente de la DPT; Marta Reinares, directora y gerente de la Residencia Campo Romanos; Miguel Martínez Tomey, director ejecutivo de Delera; Paco Paricio, fundador de Titiriteros de Binéfar; Pilar Abós, profesora universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales de Teruel; Rosa Roca, psicóloga y creadora de Envejece en tu pueblo; y Sara Bianchi, coordinadora de la Red SSPA.