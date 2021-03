El BOA publica el calendario escolar definitivo en Aragón, con los días a recuperar por Filomena

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado este lunes, 1 de marzo, las modificaciones al calendario escolar 2020-2021 de enseñanzas no universitarias, en las que se recogen los días a recuperar en compensación a los suspendidos tras la borrasca Filomena, que obligó a cancelar las clases los días 11 y 12 de enero.

Tras las negociaciones entre el Departamento de Educación del Gobierno autonómico y el Consejo Escolar de Aragón, se acordó que las clases perdidas por los problemas de movilidad y en infraestructuras provocados por la borrasca Filomena se recuperaran en marzo y abril. Y así lo recoge definitivamente este lunes el BOA.

Concretamente, todos los alumnos aragoneses de enseñanzas no universitarias recuperarán uno de los días el próximo 30 de abril (viernes), jornada que a principio de curso se había declarado festivo autonómico y que finalmente no lo será.

En cuanto al segundo día a recuperar, este variará en función de la provincia. Los estudiantes de colegios e institutos de la provincia de Zaragoza lo recuperarán el próximo lunes, 8 de marzo. Por otra parte, los alumnos de Huesca y Teruel lo harán el 5 de abril (lunes), perdiendo un día de las vacaciones de Semana Santa.

Se mantiene para todos los alumnos de enseñanzas no universitarias el festivo del día de Aragón, el 23 de abril. Respecto a las vacaciones de Semana Santa, estas comenzarán en todas las provincias el lunes 29 de marzo. No obstante, la finalización será diferente: en Zaragoza se prolongarán hasta el lunes 5 de abril (se elige este día como uno de los dos festivos de ámbito provincial, en sustitución al 8 de marzo que será lectivo); en Huesca y Teruel, en cambio, las vacaciones de Semana Santa acabarán el 2 de abril (aunque los alumnos no volverán a las aulas hasta el lunes día 5, puesto que los días 3 y 4 corresponden al fin de semana).