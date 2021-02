Los Reyes Midas de Youtube

Hasta hace unos años a nadie se le había pasado por la cabeza. Sin embargo, en las últimas encuestas sobre preferencias laborales de los niños y adolescentes, junto a los clásicos de ‘futbolista’ o ‘policía’, aparece el término ‘youtuber’. ¿Quiénes son estas estrellas juveniles de los vídeos? ¿Es oro todo lo que reluce en los sugerentes terrenos de los ‘influencers’? ¿Cómo se gana dinero en una red social?

«En Youtube ingresas tanto por los anuncios que se ponen en tu página como por posibles campañas publicitarias que te puedan salir», explica Marta Álvarez, una ‘booktuber’ con más de 84.000 seguidores en su canal de recomendaciones literarias. Álvarez, conocida en redes como ‘Martitara’, advierte de que «la actividad en Youtube puede dar paso a otro tipo de oportunidades profesionales, pero como tal, vivir solo de un canal de vídeos es muy complicado».

La joven zaragozana entiende que quizá el sector de los libros tenga menos gancho que los que manejan otros ‘youtubers’ dedicados a la moda, los videojuegos o el maquillaje, pero dice que sus ganancias por Youtube «son ridículas y no dan más que para dos entradas de cine al mes». «Realmente no lo considero mi trabajo, ni el dinero es el motivo por el que lo hago», concluye la joven escritora, que desde 2017 ha lanzado al mercado la saga ‘Mystical’ y ha publicado junto a Iguazel Serón la novela ‘Héroes de cobre’.

Un 'ingreso extra'

Estar en la cresta de la ola de Youtube requiere, además, mucho trabajo y exigencia. Al margen de que no es sencillo seducir con contenidos originales, una vez se ha ganado un abultado número de seguidores, «la promoción es muy exigente y los resultados son muy lentos», explican los creadores de contenidos aragoneses, que recomiendan no obsesionarse con el éxito ni el número de visitas. «La promoción en redes es muy importante porque el algoritmo de Youtube va cambiando. A no ser que estés moviendo el canal constantemente hay a mucha gente a la que no le va a llegar tu contenido», comentan, al tiempo que aseguran que –entre pensar, editar, corregir, lanzar, promocionar, etc.– son más de ocho horas diarias las que dedican a esta suerte de ‘hobbie’.

¿Hay muchos prejuicios de las ‘viejas generaciones’ respecto a la singularidad de este trabajo? Hasta la fecha había mucho rechazo e, incluso, se pensaba que estos perfiles no pertenecías sino a jóvenes vagos que hacían el tonto en internet. Esta percepción se está soterrando. «Creo que está habiendo un cambio y se comienza a aceptar. Cada vez hay más gente que estaba en los medios tradicionales, como Ángel Martín o Arturo González Campos, que se han abierto un canal de Twitch para hacer directos, como también ha hecho el dibujante José Antonio Bernal en Aragón». Quien dice esto es Tonacho, más conocido como MinecraftZaragoza, que es otro de los ‘youtubers’ más influyentes de la Comunidad, gracias a un canal ‘gamer’, esto es, centrado en los videojuegos, que alimenta y gestiona desde Utebo.

Tonacho se hizo una cuenta en Youtube en 2005 para subir canciones que interpretaba con la guitarra. No fue hasta 2012 cuando dio el salto y se pasó a los videojuegos, pero entonces no tenía ni idea de que sus vídeos pudiesen generar dinero. «Me gustaba ver vídeos de gente jugando y como a mí también me pasaban cosas graciosas, subí los míos. Ni esperaba el éxito ni tenía idea alguna de que podía recibir dinero. Solo meses después arreglé el canal para que produjese ingresos», comenta el creador de una cuenta con más de 785.000 suscriptores. No obstante, aclara que esta actividad en exclusiva no le da para vivir por lo que lo considera «un ingreso extra», que no viene mal.

"Antes que los 'youtubers', muchos deportistas se habían ido a Andorra sin levantar tanto revuelo"

Lucas Lorén, con más de 446.000 seguidores, también cree que «las generaciones más clásicas y los medios tradicionales cada vez respetan y valoran más el trabajo de los ‘influencers’ porque se han dado cuenta de que «es mejor que seamos aliados». «Siempre se ha pensado que esto era una moda, pero es tanto como decir que internet es una moda y ya sabemos que no es así. Siempre van a existir figuras que sean ‘instagramers’, ‘tiktokers’ o como se llamen en un futuro», dice Lorén, que enfoca sus redes al «activismo por un mundo más igualitario».

La foto fija de los creadores de contenido aragoneses queda muy lejos de la imagen de ‘youtuber’ millonario que se marcha a Andorra para tratar de esquivar el zarpazo de Hacienda. Como es sabido, algunos conocidos ‘youtubers’ como El Rubius, Willyrex, Vegeta777 o TheGrefg han trasladado recientemente su residencia al país vecino, donde la fiscalidad es menor. Esta semana se abrió el debate sobre la inconveniencia (o la inmoralidad) de dejar de tributar en España, que también contó con intervenciones de otras estrellas de este universo internauta que, como Ibai Llanos o Alex ‘el Capo’, que contradijeron las tesis de El Rubius.

Sobre la polémica de Andorra:https://t.co/qdwesi2FjO



Solo pido que, si os interesa, lo leáis hasta el final. — elrubius (@Rubiu5) January 29, 2021

¿Y qué opinan los gurús aragoneses sobre esta polémica? «Es una decisión personal, ellos sabrán. A mí no me gusta el mensaje que se transmite de que los impuestos son un robo. No es así, muchas de las cosas de las que disfrutamos es gracias a esos impuestos. Hay que tener cuidado con el mensaje que se da, sobre todo, cuando tienes tanto miles o millones de seguidores», explica el propio Tonacho. No obstante, el especialista en tutoriales ‘gamers’ también considera que con la marcha de los ‘youtubers’ se está haciendo mucho ruido porque parece que son más ‘censurables’. «Esto lleva pasando toda la vida. Hay muchísimos artistas y deportistas que anteriormente se han ido a vivir a Andorra y basta mirar, por ejemplo, la mitad de la parrilla de Moto GP», afirma.

La zaragozana Teresa Sanz, además de hablar de moda y estilos de vida en sus vídeos y sus redes, también es estudiante de Derecho por lo que ofrece una perspectiva con conocimiento de causa. «Desde el punto de vista legal, los ‘youtubers’ que se marcha a Andorra no hacen nada malo siempre y cuando residan allí más de 183 días al año», explica la joven también conocida como Teresa Macetas que tienen casi 250.000 seguidores en su canal.

«No son corruptos como se va diciendo y creo que si se mudasen a otro país o si no fueran ‘youtubers’ no se levantaría tanta polvareda», opina. «Otra cosa es su decisión desde el punto de vista ético, que es lo que se puede entrar a valorar. Ellos se van porque quieren ganar más dinero, aunque también lo justifican diciendo que quieren estar con sus amigos y que, socialmente, les resulta más fácil», expone Sanz. «Ha habido tuiteros que respondían al Rubius que si quería calma y sosiego le podían dar una listado de veinte pueblos perdidos de la mano de Dios cerca de Salamanca, pero, claro, es fácil opinar cuando no estás en su lugar. Yo, que nunca voy a ganar esas cantidades, creo que no me lo plantearía porque ¿para qué quieren tanto dinero?».

Lucas Lorén asegura que él está contento de «contribuir al Estado del bienestar», pero considera que hay un problema complejo de resolver: «El tipo impositivo debería ser más progresivo a las altas rentas porque no es lo mismo cobrar 100.000 euros que diez millones y prácticamente se tienen los mismos impuestos». «Como dice Inés Hernán:‘Support the local influencers’, esto es, apoya a los que estamos aquí pagando impuestos en España», zanja Lorén.

Heraldo TV ha hablado con dos youtubers aragonesas, Teresa Sanz y Andrea Izquierdo, para saber cómo ha cambiado sus vidas a raíz de Youtube y si han podido hacer de esto su profesión.

En el largo listado de ‘youtubers’ –suman medio centenar– que se han mudado a Andorra figura el zaragozano Víctor Mélida, conocido en las redes como ByViruzz. En sus vídeos, muchos junto a otros personajes como Corbacho o Tarifa, muestra su casa y, sobre todo, coches de alta gama y cilindrada. El joven de 28 años suma más de cinco millones de seguidores en Youtube con contenidos que comenzaron siendo de videojuegos pero que con el tiempo se abrieron al ‘fitness’, a las bromas entre colegas o a la promoción automovilística. Cuando en 2017 se dejó caer por El Corte Inglés de Zaragoza para firmar libros (‘El despertar de la bestia’) las filas a las puertas del centro comercial fueron de aúpa. Se percibió entonces el salto generacional de este fenómeno, pues la mayoría de quienes esperaban tenían entre 10 y 15 años y sus progenitores no entendían muy bien el porqué de tanta expectación.

Vigilancia fiscal

Respecto al ‘problema moral’ también ha surgido voces encontradas en todas y cada una de las redes sociales: desde las que piden que cese el acoso a los ‘youtubers’ hasta las de algunos compañeros de quienes se han ido al país vecino y que creen que no es de recibo «en medio de una de las mayores crisis sanitarias que se recuerdan» que se quieran eludir los mismos impuestos que financian la educación o la sanidad pública.

La Agencia Tributaria ha asegurado esta misma semana que reforzará el control de los «grandes patrimonios que han cambiado su residencia fiscal», pero a su vez ha venido a reconocer que no tiene medios para hacer determinar, mediante herramientas de ‘big data’, si hay indicios de que el traslado pueda no ser real sino fingido. De hecho, en el Congreso se trató el tema el pasado miércoles y la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados, Cani Fernández, alertó de que el organismo solo cuenta con una quincena de personas para supervisar los contenidos de ‘influencers’ y ‘youtubers’, una labor que parece que obligará a reformar de la ley General Audiovisual.

"Quienes generamos contenidos cumplimos una función importante en la sociedad como es la de entretener. Los ‘influencers’ somos cultura"

Las leyes, de cualquier forma, irán siempre por detrás de las tendencias, pues de un tiempo a esta parte muchos ‘youtubers’ se han pasado a la nueva plataforma de directos llamada Twitch, que ya ha seducido al Rubius, Auronplay y otros jóvenes que mueven millones de espectadores –sobre todo– de entre 13 y 27 años. Una de las razones que motivó este trasvase fueron –una vez más– los ingresos: en Youtube el dinero proviene de la publicidad, pero en la nueva plataforma de ‘streaming’ en directo se puede conseguir fondos también con los suscriptores.

Auge pandémico

A pesar de este trasvase, Youtube sigue gozando de una extraordinaria salud y nada hace prever un declive más o menos cercano. De hecho, sigue siendo la opción preferida para vídeos bajo demanda y con el confinamiento doméstico se disparó su uso. «En marzo, abril y mayo hubo una oleada de volcarse sobre Youtube para intentar hacer lo que hacías fuera de casa pero en el ámbito doméstico. Muchos de los seguidores que entraron entonces, cuando me centré más en hacer directos, se han quedado», comenta Teresa Sanz. Marta Álvarez tuvo el canal «en pausa» y perdió el ritmo de publicación, pero aún así ha notado que sin subir contenido ni hacer promoción «sí ha habido más nivel de visualizaciones». «Quienes generamos contenidos cumplimos una función importante en la sociedad como es la de entretener. Los ‘influencers’ somos cultura y en la pandemia tratamos de hacer menos amarga una situación muy complicada para todos, que somos seres sociales y no nos gusta vernos encerrados», reivindica Lorén. En cualquier caso, y como aviso a navegantes, todos coinciden en que lo importante es tener un plan B (las modas pasan y los seguidores son volátiles) y en que ser 'youtuber' está bien pero tampoco es la panacea.