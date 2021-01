Tú a Andorra y yo a España: ¿por qué causa revuelo que El Rubius se mude fiscalmente al país vecino?

Willyrex, Vegeta777, TheGrefg y ahora también El Rubius forman parte de la lista de personajes públicos que deciden dejar España y mudarse a Andorra. Las razones que el joven 'youtuber' compartió con sus seguidores en directo a través de la plataforma Twitch fueron que, aunque tributar en Andorra "es un plus" económico, la verdadera razón por la que se marcha es porque todos sus amigos están allí. El debate sobre la moral o inmoralidad de dejar de tributar en España, servido en Twitter, también con intervenciones de otros 'youtubers' como Ibai Llanos o AlexElCapo, que se alejaban de la opinión de El Rubius. ¿Por qué causa revuelo que El Rubius se mude fiscalmente al país vecino?

1. En España, el tipo máximo establecido para el IRPF es del 47% y, aunque es claramente más alto que el de Andorra (10%), hay países como Suecia, Francia, Alemania, Portugal o Italia que tienen un porcentaje mayor. De hecho, Andorra, que hasta el año 2018 era un paraíso fiscal, cuenta con un impuesto de sociedades, renta e IVA mucho más bajos respecto a la media europea, por lo que hay quien ve en esta oportunidad una ventaja para tener un ahorro fiscal.

2. Por otro lado, el 8 de enero de 2015, España y Andorra firmaron un acuerdo para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta, que tenía como objetivo prevenir la evasión fiscal. ¿Cómo? Regulando la expresión "residente de un Estado contratante", e indicando que, en el caso de que una persona resida en ambos Estados, se la considerará residente exclusivamente de aquel lugar en el que tenga la vivienda permanente o habitual y el centro de sus intereses vitales, como las relaciones personales y económicas más estrechas. Esto supone que El Rubius (y todos los demás) tiene que vivir al menos 183 días en Andorra para poder tributar allí. Si lo hace, es legal que tribute allí.

3. ¿A qué se dedica el dinero del contribuyente? Los impuestos se distribuyen entre la Administración general del Estado y la Administración Autonómica de la Comunidad de residencia fiscal, en función de los presupuestos de cada año de las políticas de gasto. Entre los destinos de este dinero están, mayoritariamente, las pensiones y otras prestaciones sociales, y le siguen Sanidad, Educación, Infraestructuras, Agricultura, Energía, Emprendedores, Defensa, Orden público y Seguridad, Vivienda y servicios comunitarios, Cultura, Deporte... Destinos a los que los impuestos que pague a partir de ahora El Rubius no serán españoles, sino a andorranos.

4. El Rubius ya había avisado en redes sociales de que Hacienda lo había tenido "en el punto de mira desde el día uno". En especial en los últimos años, Hacienda ha vigilado de cerca a las grandes fortunas y ha incrementado el número de expedientes sobre ellas.

5. ¿Y si se bajasen los impuestos? El Estado español vive, por un lado, de ayudas europeas y, por otro, de la recaudación de impuestos y cotizaciones a la seguridad social. Y actualmente arrastra una deuda que supera el Producto Interior Bruto, por lo que bajar los impuestos en un momento de crisis como la que se está viviendo supondría reducir los recursos disponibles para Sanidad, entre otros sectores.

6. El problema moral. Y aquí es donde entra la opinión personal, como la de Ibai Llanos: "Es normal que a la gente que es rica les quiten muchísimo dinero, yo vivo de puta madre, me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra". O la de Alex El Capo: "Estamos en medio de una de las mayores crisis sanitarias que se recuerdan y sí, nos suben los impuestos. Sí, a mi también me pica cuando lo veo. También es cierto que a mi tío tuvieron que operarle muchas veces y eso no arruinó a mi familia".

