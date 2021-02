Aragón vacunará con dosis de Astra Zeneca a docentes, policías y sanitarios en prácticas

Aragón vacunará con dosis de Astra Zeneca a docentes, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, voluntarios de Protección Civil, personal de prisiones y estudiantes de Ciencias de la Salud en prácticas. Lo hará tras inocular a sanitarios y sociosanitarios no considerados de ‘primera línea’.

La Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud, de la que forman parte el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, decidió ayer tras días de intenso debate administrarla únicamente a personas de entre 18 y 55 años ante la falta de evidencia científica en colectivos de más edad. Lo hizo con el ‘no’ de Aragón. La DGA, según confirmaron fuentes de la Consejería de Sanidad, era partidaria de ampliar el margen hasta los 65, compartiendo postura con Madrid, Cataluña, Andalucía y Castilla y León.

Este cambio obligará a Aragón y al resto de comunidades a replantear su estrategia de vacunación, que a corto plazo iba a centrarse en los grandes dependientes no institucionalizados, cuya inoculación comenzó en la Comunidad a principios de semana, y en los mayores de 80 años. Al desaconsejarse vacunar con Astra Zeneca a los mayores de 55, el Gobierno aragonés tendrá que dar prioridad a otros grupos que, en principio, iban a quedar relegados a etapas posteriores.

Las primeras 5.430 vacunas llegarán la próxima semana. El Ejecutivo autonómico priorizará a los sanitarios y sociosanitarios que no forman parte de la primera línea. Es decir, que no tienen un contacto directo con el virus y que, por tanto, no habían sido llamados hasta la fecha. Entre ellos estarían, por ejemplo, los odontólogos, expuestos por razones evidentes a posibles contagios.

Entre los nuevos grupos del calendario aragonés –los considerados ‘esenciales’– figuran colectivos que habían reivindicado en numerosas ocasiones su vacunación, como los docentes o los funcionarios de prisiones. También los policías, a los que no se preveía inmunizar hasta mayo, según afirmó recientemente la propia consejera de Sanidad, Sira Repollés. De acuerdo con el Departamento, el nuevo orden se definirá "en los próximos días", una vez se tengan todos los datos sobre el número de personas que integran cada colectivo.

No esta garantizado, en todo caso, que Aragón vaya a recibir 5.430 dosis todas las semanas, ya que el suministro, apuntaron desde Sanidad, podría variar de una a otra.

La noticia se produjo en un día en el que Aragón notificó otros 588 contagios por coronavirus, con 430 positivos en la provincia de Zaragoza, 108 en la de Teruel y 44 en la de Huesca. Preocupan especialmente las 736 personas ingresadas. De ellas, 86 permanecen en cuidados intensivos.

Esta vacuna, al igual que sucede con las de Pfizer o Moderna, requiere de una segunda dosis. Las principales ventajas están en que se conserva a entre 2 y 8 grados y en su precio: 2,90 euros por unidad. En el otro extremo está su efectividad. Según los estudios, se sitúa entre el 62% y el 90% en función de la cantidad inoculada, lejos de los porcentajes de Pfizer y Moderna, que superan el 90%.

72.184 dosis administradas

Por el momento, Aragón ha administrado 72.184 vacunas, de las que 23.346 corresponden a segundas dosis, según datos de la Consejería de Sanidad. La campaña sigue lastrada por la falta de viales, un problema común al resto de comunidades autónomas.

Entre los ya inoculados hay 29.518 internos de residencias, 19.706 trabajadores de centros de mayores y de discapacitados, 13.755 profesionales de Atención Especializada, 6.248 de Primaria y 2.229 grandes dependientes no institucionalizados y personas "con especial riesgo por edad".

Atendiendo exclusivamente a las residencias, las mejores cifras se dan en los sectores de Huesca y Teruel, donde ya se han puesto un 87% y un 88% de las segundas dosis, respectivamente. También superan el 80% el de Calatayud (85%) y el de Barbastro (81%), mientras que el de Alcañiz se sitúa en el 78%. En la capital, el sector Zaragoza I, que tiene como referencia el Royo Villanova, está al 68%, mientras que el II(Miguel Servet) se queda en el 61% y el Zaragoza III (Royo Villanova), en el 67%.