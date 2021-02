Calatayud y su comarca se unen al manifiesto de la AECC por el Día Mundial contra el Cáncer

La Comarca Comunidad de Calatayud y el Ayuntamiento bilbilitano se han sumado este jueves, Día Mundial contra el Cáncer, a la lectura de un manifiesto impulsado desde la Asociación Española Contra el Cáncer. Ha sido ante la sede de ambas instituciones y con una pequeña representación de todos los grupos políticos que conforman sus corporaciones y de miembros de la entidad con el fin de evitar mayor concurrencia de personas en ambos puntos. "La crisis provocada por la pandemia de la covid-19 no ha hecho sino agravar la situación de fragilidad social y sanitaria de las personas con cáncer y sus familias como colectivo doblemente vulnerable, por el cáncer y por la Covid-19", se apunta en la declaración institucional.

"En 2019, en Aragón se diagnosticaron 8.400 cánceres, y estoy seguro que en 2020 habrán sido menos. No porque no los haya, sino porque no se han podido detectar y eso implica que habrá más muertes por encontrarlos en un estadio mucho más avanzado", explicaba Juan Rubio, presidente de la junta local bilbilitana de la AECC, que también presta servicio a las demarcaciones vecinas. "Sabemos y somos conscientes de que el sistema está muy tensionado, pero nuestra obligación es advertir de esta situación e insistir a la gente que siga yendo a atención primaria, que llame y pida lo que necesitan, porque si no pasa desapercibido", insistía Rubio.

Asimismo, abogaba porque los cribados vuelvan a realizarse y asumía que reclamaciones para esta zona, como una unidad de cuidados paliativos y más profesionales especializados, no han podido satisfacerse por el desarrollo de la pandemia del coronavirus. "Sabemos que está el autobús del cáncer de mama, pero hay gente que nos dice que llevan mucho tiempo esperando y nosotros les pedimos que pidan que se les haga la prueba, que llamen e insistan", indicaba el representante de la entidad.

En cuanto a las instituciones, les solicita que "se hagan valer, que faciliten las cosas y que recojan y nos ayuden en nuestras demandas". "Este día tiene un valor enorme, porque es la cita para que colectivos, investigadores, hospitales, personas con cáncer y sus familias y voluntarios lancemos mensajes de concienciación", apuntaba. En este sentido, abogaba porque la ciudadanía sea consciente de que "en el cáncer es muy importante un diagnóstico precoz".

Desde la AECC en la provincia recuerdan que se necesitan personas voluntarias para los servicios que presta la entidad en Zaragoza y Calatayud. Para ello sigue habiendo plazas disponibles en sus cursos de voluntariado para prevención y captación y apoyo a pacientes con cáncer.