La vida de la zaragozana Ana González, de 60 años, se trastocó en verano de 2019, cuando en una revisión ginecológica detectaron que algo no iba bien. Le hicieron todas las pruebas y le confirmaron que era un tumor de mama maligno. Los peores pronósticos, relata, se cumplieron. Ella ya sabía de cerca lo que era esta enfermedad, que también sufrió su madre. La operaron el 10 de octubre y, después, comenzó con las sesiones de quimioterapia. Estaba a mitad del tratamiento cuando se desató la pandemia de la covid, una situación que vivió con una gran inquietud e incertidumbre. Ana decidió plantarle cara a la enfermedad, a pesar del estado de alarma, del confinamiento domiciliario y de esa doble angustia con la que tenía que convivir. No tiró la toalla: "Tuve que luchar contra el cáncer y enfrentarme al miedo a la pandemia, no había descanso".

Su testimonio pone voz a las cientos, miles de personas que han tenido que seguir peleando contra una enfermedad que no da tregua, y lo han hecho, además, en un incierto periodo marcado por las restricciones, el temor al contagio y la soledad. Un mensaje que desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Aragón quieren trasladar, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra este jueves.

La crisis provocada por la pandemia del coronavirus no ha hecho sino agravar la "fragilidad social y sanitaria de las personas con cáncer y sus familias como colectivo doblemente vulnerable, por el cáncer y por la covid-19". Ana, al igual que todos ellos, recuerda el gran impacto que supuso para ella la pandemia. Su padre, de 96 años, falleció en diciembre en la residencia. Y unos meses antes, en abril, perdió a su tía, de 94, también por el virus.

"No lo llevaba mal, pero empezó la pandemia. Veía lo que estaba pasando... Yo tenía que ir al hospital y me entró un terror horrible"

Los primeros días de 2020, cuando aún no se conocía la covid, Ana siguió acudiendo a las sesiones una vez cada tres semanas: "No lo llevaba mal, pero empezó la pandemia. Veía lo que estaba pasando entre las personas mayores; en Madrid, donde vive mi hijo... Yo tenía que ir al hospital y me entró un terror horrible". Hasta entonces, siempre había estado arropada por su familia y amigas. Pero, a partir de marzo, todo cambió: "No quería que viniera nadie a acompañarme, por el riesgo a que se pudieran contagiar".

Ana González estaba a mitad del tratamiento para superar un tumor de mama cuando empezó la crisis por la covid. Este es su testimonio.

Decidió desplazarse al hospital en autobús: "Pero tenía mucho miedo a salir a la calle. En casa me sentía más protegida. Solo salía a la quimio. Lo pasé muy mal". Recuerda el primer día que tuvo que ir al hospital, cuando ya se había decretado el estado de alarma. Buscó unas gafas de esquiar, consiguió una mascarilla ffp2, "que entonces casi no había", e intentó ir "lo más protegida posible".

"Tenía una sensación interna de mucha ansiedad", pero poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, se relajó, sin descuidar en ningún momento las medidas de precaución. Acabó el tratamiento de quimioterapia en mayo, y después empezó con las sesiones de radioterapia. Hoy, recuperándose del largo proceso, agradece la labor de la AECC, donde recibe apoyo psicológico: "A pesar de que me costó y a veces no hubiera ido porque tenía miedo, me dijo la oncóloga que era mejor no interrumpir el tratamiento. Aunque lo pases mal, hay que vencerlo como sea".