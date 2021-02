¿Cuándo te tocará vacunarte contra la covid?

Desde que comenzaron a suministrarse las primeras vacunas, la pregunta está en boca de todos: ¿Cuándo me llegará el turno para vacunarme contra la covid? Aunque los condicionantes son muchísimos (desde los retrasos de los fabricantes hasta hipotéticos cambios en los protocolos), el físico Álvaro Díez ha desarrollado una calculadora que estima -con un amplio margen de error- cuándo le llegará el turno a cada cual. "Mis amigos, mi familia y yo mismo no paramos de preguntarnos cuándo nos tocaría, así que, como persona de ciencia, intenté buscar una respuesta, y al final acabé creando una herramienta que lo calcula por ti", explica Díez, que estudia en la actualidad un máster sobre modulado computacional en Polonia.

Esta singular calculadora tiene en cuenta la edad, la ocupación, el riesgo a sufrir complicaciones graves, si se está embarazada o no y la tasa de vacunación de cada territorio. "Con eso, la herramienta muestra el mínimo y máximo número de personas delante de ti y el rango de fechas en las que probablemente seas vacunado", explica Díez. Los primeros pinchazos con el antídoto comenzaron en las residencias mayores, después se amplió el abanico al personal sanitario, a los grandes dependientes... No obstante, sigue siendo un misterio cuándo se vacunará al grueso de la población y la calculadora ofrece alguna aproximación. Por ejemplo, a un joven aragonés de 30 años sin patologías previas no está previsto que se le vacune, al menos, hasta el 1 de junio.

Calculadora del Turno de Vacunación en España

El rango de fechas es muy amplio pues la fecha que propone es que entre el 1 de junio de este año y el 1 de marzo de 2022 debería recibir la primera dosis. Este periodo se irá acotando conforme avance el plan de vacunación y se conozcan más "imponderables" como si hay más disponibilidad de dosis o si la Agencia Europea del Medicamento ha dado el visto bueno a algún otro fármaco. También se desconoce cómo se estructurarán los grupos de población que conformarán la segunda etapa del plan (de momento sólo se ha concretado que serán los mayores de 80), así que la fiabilidad de la calculadora, de momento, hay que ponerla en cuarentena.

Para llevar a cabo los cálculos, el físico se basa en el plan de vacunación presentado por el Gobierno Español. Y para confeccionar la herramienta, Díez pidió ayuda a su colega Dominika Miszewska. Juntos han creado lo que han dado en llamar "Calculadora del Turno de Vacunación" para el proyecto Omni Calculator. El propio científico explican en primera persona que él tiene entre 13.186.508 y 28.935.262 personas en España que se vacunarán antes de que le llegue el turno. Es decir, se podrá vacunar a partir de junio si no hay cambios en el plan gubernamental. "Esta herramienta muestra cómo de cerca o de lejos están de recibir la vacuna, además de la importancia de alcanzar una tasa de vacunación diaria elevada", explica el joven. Por cierto, al ritmo de vacunación actual en España, el invento señala que se tardaría casi cuatro años en inocular las dosis correspondientes a toda la población. Con lo de que la deseada inmunidad de rebaño o la pretensión de que el 70% de los españoles estén vacunados de cara al verano aún parece una quimera.