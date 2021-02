Aragón supera los 3.000 muertos por la pandemia de la covid en menos de un año

Más de tres mil personas han fallecido en Aragón como consecuencia de la pandemia de coronavirus azota desde hace casi un año a gran parte del planeta. Según los últimos datos provisionales aportados este martes en el portal de Transparencia del Gobierno de Aragón, la Comunidad suma ya 3.024 fallecidos. A los ocho muertos notificados este lunes, cinco en la provincia de Zaragoza y tres en la de Huesca, la DGA suma otros 31 fallecimientos más de los que se registraban a principios de semana, aunque sin especificar cuándo ocurrieron. Cabe recordar que los datos oficiales de muertes por la pandemia se actualizan cada jueves en el boletín epidemiológico de Aragón.

Estos decesos podrían aumentar en los próximos días, debido al empeoramiento de varios pacientes en las últimas semanas. En estos momentos hay 90 personas ingresadas en unidades de cuidados intensivos en la Comunidad.

El primer fallecido a causa del virus registrado en Aragón fue un hombre de 87 años ingresado en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. Murió el 6 de marzo de 2020. Desde entonces el trágico listado no ha parado de aumentar.

Según los datos de este lunes, en estos momentos, en Aragón hay 781 pacientes ingresados por coronavirus en los hospitales (12 más en 24 horas).

Desde el inicio de la pandemia, las personas que han contraído el coronavirus en Aragón ascienden a 99.955 y a 82.541 las que lo han superado, de las que 771 recibieron el alta ayer.

Este lunes se volvieron a supera los 400 contagios diarios notificados en solo día. Según los datos provisionales, se registraron 419 nuevos casos en la Comunidad.

Desde el inicio de la pandemia, las personas que han contraído el coronavirus en Aragón ascienden a 99.955, por lo que se prevé que este miércoles se sobrepase la barrera de los 100.000 afectados por el virus. Un total de 82.541 personas lo han superado, 771 de ellas recibieron el alta epidemiológica este lunes.

Aunque el coronavirus no entiende de fronteras, su impregnación en Aragón ha sido desigual. Mientras que en algunas zonas apenas ha penetrado, en otras ha llegado a contagiar a un porcentaje relativamente elevado de población. Después de casi un año de pandemia, han contraído el virus el 7,59% de los aragoneses, según los datos oficiales. Estas cifras no reflejan el número total de infectados, ya que muchos fueron (y son) asintomáticos y, en ocasiones, sus casos no son detectados –especialmente en la primera ola–. De hecho, el último estudio de seroprevalencia en diciembre estimó que se había infectado el 12% de la población de Aragón.

Vacunación

Mientras continúa el proceso de vacunación. La DGA prevé completarlo en residencias y centros de salud en dos semanas. El jefe de servicio de Prevención de Salud Pública, Luis Gascón, aseguró este lunes que el proceso terminará "a mitad de febrero" y que las primeras dosis a grandes dependientes, colectivo al que se empezó a vacunar ayer en centros como los de San Pablo, San José Sur, Venecia y Torre Ramona, entre otros, acabará "hacia el día 20". Si el suministro se mantiene, los mayores de 80 años no institucionalizados empezarán a ser inoculados a final de mes. Se trata, como recalcó Gascón, de un grupo "tan amplio" que la administración de la primera dosis se irá más allá de marzo, lo que obligaría a esperar al segundo trimestre para completar el proceso.

Este lunes, la Comunidad recibió una nueva remesa de 12.870 dosis de la vacuna de Pfizer y de 1.700 de la de Moderna. Aragón, no obstante, "tendría capacidad para vacunar muchísimo más" si llegasen más unidades, según confirmó el jefe de servicio de Prevención. "Hemos disminuido la reserva estratégica por intentar seguir manteniendo una oferta de primera dosis y no solo suministrar las segundas", agregó

