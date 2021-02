Aragón prevé completar la vacunación en residencias y centros de salud a mitad de mes

Aragón completará la vacunación en residencias y centros de salud en dos semanas. El jefe de servicio de Prevención de Salud Pública, Luis Gascón, aseguró ayer que el proceso terminará "a mitad de febrero" y que las primeras dosis a grandes dependientes, colectivo al que se empezó a vacunar ayer en centros como los de San Pablo, San José Sur, Venecia y Torre Ramona, entre otros, acabará "hacia el día 20". Si el suministro se mantiene, los mayores de 80 años no institucionalizados empezarán a ser inoculados a final de mes. Se trata, como recalcó Gascón, de un grupo "tan amplio" que la administración de la primera dosis se irá más allá de marzo, lo que obligaría a esperar al segundo trimestre para completar el proceso.

Ayer, la Comunidad recibió una nueva remesa de 12.870 dosis de la vacuna de Pfizer y de 1.700 de la de Moderna. Aragón, no obstante, "tendría capacidad para vacunar muchísimo más" si llegasen más unidades, según confirmó el jefe de servicio de Prevención. "Hemos disminuido la reserva estratégica por intentar seguir manteniendo una oferta de primera dosis y no solo suministrar las segundas", agregó.

El principal problema está en que, aunque Pfizer ha garantizado que mantendrá su suministro e incluso podría incrementarlo de cara a marzo, de Moderna aún no hay noticias. "Esperamos tener una planificación cuanto antes. De Astrazeneca tampoco sabemos qué cantidad corresponderá a España y a Aragón, pero es probable que llegue alguna pequeña cantidad, y ya para abril tendríamos la de Janssen", comentó.

Hasta el momento, la Comunidad ha administrado 55.958 vacunas, de las que 10.443 corresponden al segundo pinchazo. Por sectores sanitarios, los mayores porcentajes de suministro de la segunda dosis corresponden al de Barbastro, con un 73% de los residentes y trabajadores ya inmunizados. Le siguen el de Alcañiz (56%) y el de Calatayud (38%), mientras que el Zaragoza I (14%) y el Zaragoza II(26%) aparecen, por ahora, como los más ‘rezagados’. En términos absolutos hay 22.907 residentes que ya han recibido al menos una dosis, 15.106 trabajadores de centros de mayores y de discapacitados, 11.340 profesionales de Atención Especializada y 5.263 de Primaria.

Sanidad prevé que el 90% de los trabajadores de Especializada estén vacunados la semana que viene. El Departamento, señaló Gascón, no trasladará "más propuestas, criterios o indicaciones" tras las polémicas suscitadas por los alcaldes y concejales que se han vacunado sin pertenecer a un grupo de riesgo a pesar de que en el último Consejo Interterritorial se reforzó el protocolo para incidir en su marco ético y técnico y recalcar que "no caben atajos". "Entendemos que las cosas se están haciendo bien. No hay que elevar a categoría la anécdota, confiamos en la red de Primaria", subrayó.

Efectos secundarios

Gascón confirmó que el primer mes de vacunación ha cerrado "sin ninguna incidencia reseñable desde el punto de vista de la gravedad". "Se han dado los efectos secundarios esperados. Es decir, dolor en la zona del pinchazo, fiebre en el primer y el segundo día y poco más", expuso.

De cara a ampliar los puntos de vacunación, apuntó que el sistema sanitario "podrá asumir perfectamente y sin complicaciones" la inmunización de los mayores de 75 años. Se seguirá "el mismo formato" que para la campaña de la gripe. No obstante, una vez se alcancen mayores volúmenes de población, la DGA estudia el uso de polideportivos y otros equipamientos "amplios" en "contextos urbanos" como Zaragoza capital para rentabilizar "tanto los equipos de vacunación como los horarios y el sistema de citación".