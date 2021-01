Controles por el nuevo confinamiento: "Por favor, la declaración responsable"

"Por favor, prepare la documentación". Esa frase se ha repetido a lo largo de la mañana de este sábado en algunos puntos de Aragón, como en la rotonda de acceso a Cadrete. Allí se ha establecido uno de los controles de tráfico por el confinamiento perimetral y que solo permite los movimientos por causas justificadas. La Guardia Civil pide el salvoconducto que avala la movilidad, pero eso solo es un anexo. "Debe llevar consigo también una declaración responsable que se encuentra en la orden publicada este viernes, rellenada con los datos personales y la actividad que va a realizar. Es obligatorio e importante",era el mensaje que daban los agentes. Ese documento -que se encuentra en la página 25 de la orden- ampara únicamente para realizar esa actividad y no otras diferentes. Al incumplirlo se exponen a una propuesta de sanción.

Se encuentra en la página 25 del BOA -página 7 del documento- que se puede descargar aquí.

"Las personas que se desplacen fuera de su ámbito perimetrado o que accedan al territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón al amparo de alguno de los motivos establecidos en el artículo anterior deberán realizar obligatoriamente y llevar consigo, en tanto se mantenga el desplazamiento, una declaración responsable conforme al modelo que se establece en el anexo de este Decreto", se indica en el punto del artículo 4.

A la pregunta "¿dónde va usted?", las respuestas han sido de todo tipo. Recoger unas gafas, hacer la compra o repostar gasolina… "Vivo en María de Huerva y llevo a mi hijo a jugar a baloncesto a Cuarte, que aunque es uno de los pueblos confinados no he tenido problema porque llevo ficha regional y un certificado de la Federación Aragonesa de Baloncesto que me dejan entrar y salir, lo que me han demandado en el control. Como el chico es menor de edad, yo como padre, le puedo acompañar", relataba uno de los conductores al que le han pedido estacionar el vehículo. En muchas ocasiones han pedido que los ciudadanos enseñasen los maleteros. La carretera de Valencia es una vía frecuentada por ciclistas, tal y como se ha podido comprobar durante el control, a los que también les afectan este tipo de restricciones.

Desde este sábado a las 00.00 se han establecido controles de tráfico en varios puntos de Aragón para velar por el cumplimento de las restricciones.

Este tipo de controles se van a establecer de forma aleatoria y se van a prolongar hasta el 15 de febrero, fecha en la que pierde vigencia la orden emitida este viernes. Se trazarán en la periferia de las seis localidades de la provincia de Zaragoza que se han perimetrado -Zaragoza, Cuarte de Huerva, Utebo, Calatatud, Ejea de los Cabelleros y Tarazona, además de Alcañiz, Teruel y Huesca en el resto de Aragón-, según han confirmado fuentes de la Benemérita. "También se van a añadir en los límites provinciales y de la Comunidad Autónoma", ha señalado Antonio González, portavoz de la Guardia Civil en Zaragoza.

Este cuerpo de seguridad está coordinado con otros, como la Policía Nacional y Local, que también a levantado controles, como se ha podido comprobar en algunos puntos de la ciudad. Desde el principio de la pandemia, la disponibilidad de personal de la Guardia Civil es el de la totalidad de la comandancia, incluso, están preparados para contar con agentes de guardia de otras especialidades.

