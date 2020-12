El poder de las redes sociales: más de 1.500 personas ayudan a un aragonés a encontrar su mochila

"Vamos a poner a prueba a Facebook". Con estas palabras, el pasado 13 de diciembre, Ramón Ferrer, el fotógrafo oscense, conocido y querido por los amantes de las carreras de montaña, ponía en conocimiento de su numeroso grupo de amigos de esta red social que había "olvidado en el suelo en una calle de Jaca" su mochila de esquí de travesía. "Dentro había unas menudencias y mi nueva cámara de fotos sin estrenar", contaba. "Si alguien sabe de ella, por fa(vor)", pedía.

Y amigos y conocidos empezaron a ayudarle. "A la hora ya habían compartido 250 personas la publicación y llegó hasta casi 1.500 personas. La gente es increíble. Ya lo sabía, pero superó mis expectativas", cuenta Ferrer a HERALDO. Y es que no era la primera vez que se olvidaba alguna cosa y utilizaba las redes sociales para encontrarla. "La primera vez me olvidé un piolet en la maratón de Moliéres, una carrera en el valle de Arán. Dejé la mochila y el piolet para hacer unas fotos desde la cima, y al bajar solo cogí la mochila. Soy muy despistado", explica el mismo. "Lo puse en Facebook y contactó conmigo una persona de la organización que lo había encontrado".

"La segunda vez que utilicé las redes sociales fue porque me dejé la mochila con la cámara de fotos mientras metíamos todo en el maletero. Esta vez no estaba perdida, la tenía un amigo, pero al llegar a Huesca quería que poder descargar las fotos de la cámara para subirlas y subí a Facebook un post para ver si alguien iba de Jaca a Huesca esa misma tarde y podía traérmela. Enseguida tenía cinco mensajes, uno de ellos del chico que me la trajo, que resultó que también era fotógrafo", detalla. "Pero la realidad es que ninguna publicación ha tenido tanta repercusión como esta".

"Llegue a pensar que iba a aparecer en Cádiz", asegura Ferrer. "Lo han compartido personas de toda España y no solo por Facebook. Tengo constancia de que se compartió por grupos de WhatsApp". Tal ha sido la repercusión que este fotógrafo oscense ha recibido mensajes de varias personas preguntando cómo podían ayudarle a encontrarla.

"Es una mochila específica de esquí de travesía de la Altitoy, la carrera de esquí de montaña que se celebra en el Pirineo francés. Me la regalo un buen amigo vasco", especifica Ferrer. "Dentro, a excepción de la cámara de fotos que me acababa de comprar, no tenía muchas cosas: un par de guantes y unos pantalones".

Pero, de nuevo. Las redes sociales volvieron a darle resultado a este fotógrafo oscense. "Antonia me escribió a través de Facebook y me dijo que la tenía. De hecho, me envió el mensaje mucho antes de que yo lo viera porque al no ser amigos en Facebook no aparecía en la pestaña habitual de mensajes".

Peluches e incluso fotos

La historia de Ramón Ferrer es solo una más de tantas que suceden en la red social. En las últimas semanas las redes sociales han sido testigos de algunas más: "un peluche de Dumbo" perdido en la capital aragonesa se buscaba a través de Twitter o una foto encontrada en el Juslibol que amablemente una persona recogió pensando que podría ser un recuerdo importante para alguien se colaba en un grupo de montañeros.

No todos tienen finales felices. Estas publicaciones no han tenido tanto éxito como la de Ferrer, pero parece que muchas funcionan y que los aragoneses lo saben. Al menos, así lo aseguraban algunos comentarios que este fotógrafo oscense recibió en la publicación: "Ramón, te voy a dar esperanzas. Me encontré una cámara digital en una carrera de Francia y, tirando de las fotos y los dorsales, pude encontrar a su legítimo propietario que era de Zaragoza" o "¡Suerte! Yo anuncié la pérdida de una tienda de campaña, y apareció".