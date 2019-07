El tuit viral de una zaragozana en busca del peluche de su hijo

"Es el peluche de mi hijo desde que tenía dos meses y ha sobrevivido a mil aventuras con él. Ayer por la tarde lo perdimos en el parque de la Plaza de los Sitios (Zaragoza). Agradezco RT". Es el mensaje publicado en Twitter por Noemí, una mamá zaragozana que solicita ayuda para encontrar el peluche de Adrián, su hijo, perdido el pasado sábado en la zona del parque infantil.

Fue al llegar a casa, tras pasar una tarde de juegos con los abuelos, cuando se dieron cuenta de que no llevaban el peluche consigo. Volvieron al parque con la esperanza de encontrarlo, pero no hubo suerte.

"Es tan importante para Adrián que me decidí a ponerlo en Twitter", reconoce Noemí. "Unas amigas mías se lo regalaron cuando tenía dos meses. Duerme con él desde entonces. Y no lo deja en casa nunca. Ha ido a la guardería con él, a la playa, al parque... es lo único que le calma y le relaja desde entonces. Va a cumplir tres años en septiembre, ¡así que imagínate!", explica, quien no dudó en acudir a las redes sociales en busca de colaboración para encontrarlo.

"He alucinado con la respuesta de la gente", afirma la madre del pequeño. Y no es para menos, ya que en menos de 24 horas el mensaje acumula 2.400 'retuits' y más de 500 'me gustas'. Aunque tiene pocas esperanzas, Noemí confía en el poder de las redes sociales para que aparezca.