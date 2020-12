El trabajo de una internista, visto a través de los ojos de sus hijos

Luis, de 12 años, y Jorge, de 9, veían cómo su madre, Esther del Corral, regresaba agotada a casa durante la primera oleada de la pandemia después de maratonianas jornadas en el Hospital Royo Villanova de Zaragoza, donde trabaja como adjunta del servicio de Medicina Interna. Los recuerdos que guardan estos niños de aquellos días sirvieron para crear un vídeo de poco más de un minuto, titulado ‘Mi vida como internista… a través de los ojos de mis hijos’, que ha ganado el primer premio en su categoría dentro del certamen organizado por la Sociedad Española de Medicina Interna (Semi) en el marco de su 41 congreso nacional.

"No me gusta el coronavirus porque mi madre trabaja mucho", cuenta Jorge, que aparece en el vídeo junto a su hermano, Luis. Ambos compartieron esta experiencia con su hermana mayor, María, de 15 años. "A veces se cansa", dice Luis, "pero es muy fuerte", añade Jorge. Frases cortas y contundentes que reflejan la situación a la que se enfrentó Esther y todos los sanitarios que lucharon, y que luchan, contra la covid-19 en primera línea. "Mi madre es médico internista, y le apasiona su trabajo", apuntan ambos, que coinciden en que este verano "casi no ha tenido vacaciones". Mensajes que impactaron al jurado de los premios y que aportan la perspectiva de cómo han sobrellevado esta difícil situación los familiares.

"La pandemia me ha cambiado la vida como internista… y como persona", resume la doctora Del Corral. Según recuerda, el Hospital Royo Villanova se convirtió en 2015 en el centro de referencia para tratar a pacientes infectados por el virus del ébola en España, lo que, dice, conllevó mucha responsabilidad. Ella formó a muchos profesionales en el protocolo a seguir ante estos casos y ya requirió entonces mucha carga de trabajo y largas jornadas fuera de casa. Ahora, con la crisis sanitaria por el coronavirus, Medicina Interna, junto con Neumología, ha llevado el peso de la responsabilidad de las plantas covid. Por eso, relata, al leer las bases del certamen pensó: "Mi vida es también mi familia, mis hijos, cómo se ha vivido mi trabajo en casa. Es lo que quise transmitir en el vídeo. Que no solo hay que hablar del sacrificio personal, sino del de todos los que me rodeaban".

Las peores semanas de la pandemia, entre marzo y abril, trabajaba 12 horas al día: "No sabíamos nada de la covid, así que estudiaba todo lo que se publicaba". Además, su servicio participa en el registro Semi-covid-19, una de las mayores bases de datos clínicos de España y del mundo sobre SARS-CoV-2 en el que colaboran 686 investigadores de 150 hospitales. Tiene en la actualidad información de más de 19.000 pacientes y unas 70 investigaciones en marcha que permitirán obtener mayor evidencia científica y conocer más y mejor cómo se comporta el virus y cómo combatirlo. Una tarea de control, explica, que suponía dedicarle tiempo extra: "Fueron unos meses de trabajo tremendo". Renunció a la mitad de las vacaciones, algo que recogen los niños en el vídeo: "Dicen que tenía reuniones hasta cuando salía a la compra. Y es verdad, porque en alguna ocasión estuve al teléfono cuatro horas con la Agencia Española del Medicamento, o conectada por un ensayo clínico".

Durante el confinamiento, señala Del Corral, fue también complicada la logística con los niños en casa y sin colegio: "Ahora su rutina es mucho mejor, y cuando llego estoy más con ellos que en la primera oleada". Cuando se desató la pandemia mundial toda la sanidad se volcó casi en exclusiva con esta patología: "La gente salía a los balcones a aplaudir y al principio parecía algo irreal, nunca nos hubiéramos esperado que ocurriera algo así".