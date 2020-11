A cada zaragozano la contaminación del aire le cuesta 790 euros al año

Casi 800 euros. Concretamente, a cada vecino de la capital aragonesa le cuesta la contaminación del aire 790 euros al año aproximadamente, según el informe recientemente publicado por la Alianza Europea de la Salud (EPHA, European Public Health Alliance), que ha analizado, teniendo en cuenta los datos de 2018 de Eurostat, los costes asociados a la contaminación del aire en 432 ciudades de 30 países europeos.

En el estudio, que, como detalla la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), “se cuantifica el valor monetario de la muerte prematura, el tratamiento médico, las jornadas laborales perdidas y otros costes sanitarios provocados por los tres contaminantes del aire que causan la mayoría de las enfermedades y muertes: partículas en suspensión, ozono y dióxido de nitrógeno”, se han examinado los costes en 48 urbes españolas, entre ellas Zaragoza, que es la única población aragonesa analizada.

En términos absolutos, Zaragoza se sitúa como la cuarta ciudad de España a la que más gasto le supone. Exactamente, 522.360.042 euros al año, tras Madrid (3.383.362.222 euros), Barcelona (2.020.417.033 euros) y Valencia (670.821.188 euros).

Si bien es cierto, esta posición le corresponde debido a que cuenta con un mayor número de población lo que incrementa el coste total, puesto que si se tiene en cuenta el gasto per cápita (que en la capital aragonesa es de 790 euros), Zaragoza se posiciona por debajo de la media española y europea, puesto que a cada español le cuesta 926 € al año la contaminación del aire y a cada europeo, 1.276 euros. Y es que al contrario que las ciudades españolas con mayor tamaño, como Barcelona o Madrid, donde para sus habitantes suponen 1.256 euros y 1.069 euros al año, respectivamente,la capital aragonesa se encuentra en la posición 23 de las urbes analizadas en la que tiene un menor coste por ciudadano.

Eso sí, los datos del informe son, para Separ, una “señal de alarma”. “Los últimos resultados de costes asociados a la contaminación atmosférica de las ciudades europeas son señales de alarma que deben ponernos en marcha para mejorar la calidad del aire, no solo por la salud de nuestros ciudadanos, sino por la economía”, advierte la doctora Isabel Urrutia, coordinadora de Medio Ambiente de Separ. “Cada euro que se destina a reparar los perjuicios de la exposición al aire contaminado es un euro que no se puede invertir en mejorar la sanidad y la salud de los ciudadanos. Se trata de un gasto que podríamos prevenir, un derroche que no nos podemos permitir, menos en esta época de pandemia de Covid-19 y que debemos corregir, mejorando las políticas de movilidad urbana, para ampliar las zonas de bajas emisiones o emisiones cero”.

Asimismo, la Fundación Española del Corazón (FEC), que se ha adherido a la campaña Medics4cleanAir, pone en relieve que “las medidas adoptadas durante el confinamiento demostraron los beneficios inmediatos que produce la reducción del número de coches en nuestras calles, pues mejoró la calidad del aire”. Concretamente, en Zaragoza, según datos del Ayuntamiento, las cantidades de dióxido de nitrógeno cayeron de media un 27,7% durante el primer mes del estado de alarma.

Concretamente, el dióxido de nitrógeno, que, según Separ, proviene principalmente por el tráfico, es responsable, a nivel europeo, del 15% de los costes asociados a la contaminación del aire. Mientras que las partículas en suspensión son los contaminantes que causan la mayoría de los costes, el 82,5%, y el ozono es responsable del 2,5%.