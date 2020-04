La contaminación del aire de Zaragoza se desploma un 27,7% durante el encierro

El confinamiento impuesto para frenar la curva de contagio del coronavirus está teniendo numerosos efectos en ciudades de todo el mundo. También en Zaragoza se está haciendo notar en muchos sentidos, y concretamente la drástica reducción de la movilidad de los ciudadanos ha provocado un desplome de los niveles de contaminación en el aire de la ciudad. Según datos del Ayuntamiento, las cantidades de dióxido de nitrógeno cayeron de media un 27,7% durante el mes del estado de alarma. En la última semana, con la reanudación de los trabajos no esenciales, se vuelto a registrar un incremento, notable sobre todo por la mañana y en zonas como Picarral.

Los datos se han recabado desde el 16 de marzo al 16 de abril de las ocho estaciones municipales de medición. El mayor descenso se ha registrado en la estación de la calle de Jaime Ferraz, en el polígono de Cogullada, que cuenta con un gran número de naves y almacenes. En esta zona la polución es un 54% más baja ahora que durante la primera quincena de marzo. También son destacables los datos en Las Fuentes, con un 47% menos, y en la avenida de Soria, con un 39% menos de contaminación que antes del encierro.

En el Actur la reducción ha sido de un 37% y en la estación del paseo de Renovales, junto al Parque Grande, y en la de la calle de Roger de Flor, en Delicias, se ha registrado un 29% y un 27% menos de polución, respectivamente. En el Picarral, sin embargo, solo se ha reducido un 7%, mientras que la estación del centro sufrió una avería durante la primera semana de abril que impidió recabar la información y tampoco arroja datos positivos. Según indican desde el Ayuntamiento, en el centro de Zaragoza se observa un incremento de los niveles a partir del 7 de abril, pero no se puede determinar si comenzó ya días atrás.

Según explica la concejal de Medioambiente del gobierno PP-Cs, Patricia Cavero, la caída del dióxido de nitrógeno tiene que ver con tres variables: la restricción del tráfico, el cese de la industria y la construcción y la meteorología. No obstante, "la calidad el aire de Zaragoza siempre ha sido buena". "El cierzo ayuda a que la contaminación no sea tan fuerte", apunta la responsable del área, que recuerda que está en marcha el contrato para adquirir, por 486.500 euros, un nuevo sistema que predecirá los picos de alta polución hasta dos días antes.

Cambio en el horario

El confinamiento también ha modificado los horarios de más tránsito. Normalmente lo habitual es que los periodos de mayor inmisión, siempre dentro de los parámetros normales, se den sobre las 7.00 y 8.00 y entre las 18.00 y las 20.00, los momentos más habituales para ir y venir de los puestos de trabajo o estudio. Los técnicos del Ayuntamiento destacan que, aunque se han reducido todas las curvas, el pico es mayor en la mañana –y comienza antes, sobre las 6.00– y más suave por la tarde.

Con la vuelta a los puestos de trabajo se nota, según explican, una subida de los niveles más o menos generalizada. Sobre todo, es más acusada por la mañana y en zonas como Picarral, la única de las estaciones –sin contar el centro– que refleja niveles más altos de dióxido de nitrógeno en esta última semana que en la anterior, un 5% más.

La asociación Ecologistas en Acción hizo sus propias mediciones del pasado mes y determinaron una reducción del 42% del dióxido de nitrógeno. No obstante, le entidad hizo una comparativa basada en datos de los últimos ocho años y, según apuntan desde el Ayuntamiento, en este tiempo se pueden registrar cambios muy significativos, causados por la meteorología y otros condicionantes

La potabilizadora rebaja el caudal

El caudal de agua de la planta potablizadora de Zaragoza disminuyó ligeramente tras la declaración del estado de alarma en todo el país por la epidemia del coronavirus. Según datos del Ayuntamiento de Zaragoza, la primera semana, del 16 al 22 de marzo, se contabilizaron en la planta municipal 156.173 metros cúbicos al día, frente a los 160.787 del mismo periodo del año anterior, un 3,53% menos.

La tendencia siguió a la baja las siguientes semanas, aunque el descenso no fue ya tan acusado debido a que justo antes del periodo de confinamiento se había producido un incremento notable. En la semana del 6 al 12 de abril, la última de la que se tienen mediciones, el caudal fue de 149.941 metros cúbicos al día. No obstante, coincidió con Semana Santa, que siempre suele arrojar datos más bajos por ser periodo vacacional: el año pasado se registraron 141.510.

Según explican desde el Consistorio, el peso de la industria suele ser muy importante en las variaciones del caudal. También la climatología resulta influyente. No obstante, estos datos no se están viendo por ahora reflejados en las facturas de los ciudadanos, ya que por la extraordinaria situación del estado de alarma no se están llevando a cabo las lecturas de contadores, ni en los domicilios ni en las empresas.

