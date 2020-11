La avenida Gómez Laguna y calle Alonso V de Zaragoza estrenarán carril bici

El Ayuntamiento de Zaragoza sigue trabajando para construir una ciudad 100% ciclable. Así lo dijo ayer la edil responsable de Movilidad, Natalia Chueca, que anunció que la avenida de Gómez Laguna y la calle de Alonso V estrenarán próximamente carriles bici. Serán, eso sí, de bajo coste, sin que haya que acometer ninguna obra, pero estarán segregados del tráfico. En concreto, se utilizará total o parcialmente uno de los carriles de circulación y se empleará pintura y separadores para diferenciarlo del resto. Aunque se comienza por estas dos vías, el gobierno seguirá estudiando las necesidades de la ciudad, junto a los colectivos ciclistas, para utilizar este formato cuando sea posible. Será sobre todo para unir determinadas zonas que no cuenten con conexión suficiente para bicis y patinetes, y siempre y cuando las condiciones de las calles lo permitan.

De momento, la edil no adelantó el tamaño de los nuevos carriles, aunque sí dijo que el de Gómez Laguna llegará hasta Montecanal. La idea es que se puedan utilizar de la misma manera que los carriles tradicionales, con circulación en ambas direcciones. En cualquier caso, el resultado final de estas y de futuras intervenciones, según explicaron desde el área, dependerá de cuestiones como la anchura de la calzada o las características de la acera.

Por el contrario, Chueca descartó la construcción de nuevos carriles bici de obra –excepto los que se colocarán en las grandes avenidas a rehabilitar, como la de Tenor Fleta– por su elevado coste –hasta 200.000 euros el kilómetro–, y optó por seguir apostando por los ciclocarriles. Según recordó, ya se han creado 65 kilómetros pacificados de estas características, que se suman a los 302 que ya había anteriormente con la velocidad limitada a 30 km/h.

Desde la oposición, sin embargo, fueron críticos con este tipo de vías ya que consideran que son más peligrosas y que no sirven para fomentar la movilidad sostenible. La concejal replicó que hasta ahora no han registrado ningún accidente y que han permitido dar "un salto importante" al conectar casi toda la ciudad. El grupo municipal de ZEC fue más allá e incluso propuso limitar la velocidad a 30 kilómetros en toda la ciudad para aumentar la seguridad de los ciclistas y ampliar su espacio de circulación. No obstante, Chueca dijo que, pese a ser "defensora de la pacificación" es un proceso que debe hacerse de forma "progresiva".