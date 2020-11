Un total de 220 aragoneses se han contagiado de gonorrea y 104 de sífilis este año, a pesar del confinamiento

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se mantienen en cifras similares a otros años en Aragón. La falta de información sobre prevención de contagios y de cribado de posibles casos, en la mayoría asintomáticos, y las conductas de riesgo hacen que sigan dándose positivos en la actual época de restricciones por la pandemia de covid. En la comunidad aragonesa se han registrado en lo que va de año 220 casos de infección gonocócica (gonorrea) y 104 de sífilis, según el Boletín Epidemiológico de Aragón con datos hasta la última semana de octubre. Las cifras reflejan una bajada en 20 contagios de la primera infección y de 42, en la segunda, respecto al año pasado, pero suponen el doble de casos que en 2017, el segundo año con registros. Los positivos en VIH han alcanzado ya a los de todo el año pasado.

En países como Italia se empieza a ver que pese a los confinamientos, avanzan este tipo de contagios, ya que no se han reducido las conductas de riesgo, como mantener relaciones sexuales sin preservativo. La gonorrea estaría en aumento en toda Europa. El Ministerio de Sanidad define Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) como las que se transmiten entre otras formas, por medio de las relaciones sexuales (anales, vaginales u orales) y pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos, parásitos y protozoos.

Una veintena de test rápidos

"Una cosa es que haya confinamiento y otra que no haya necesidad de juntarse. En estos momentos de aislamiento y soledad la gente necesita afecto y busca la manera de tener contacto porque somos humanos", reconoce Juan Ramón Barrios, presidente de Omsida. La asociación acaba de presentar en el barrio de La Magdalena de Zaragoza el primer centro sociosanitario de Aragón destinado a la prevención y cribado de VIH e ITS, denominado ZIPI. Hacen test gratuitos de cribado rápido de VIH, hepatitis B y C, clamidia, gonorrea y sífilis. Es necesario pedir cita previa para acudir (976 20 16 42). La duración de la prueba es de entre 40 y 60 minutos.

En sus primeros dos días de actividad han realizado ya "una veintena de pruebas", explica Barrios. Omsida, que comenzó hace 26 años en el local que ahora ocupa el nuevo centro, lleva una década realizado el cribado para la detección de VIH, alrededor del 20% de las pruebas que se hacen en Aragón. Este año han visto que ha aumentado el número de positivos. Llevan contabilizadas 354 pruebas, en las que se han dado 20 casos. La mitad de test que el año pasado, por los meses de confinamiento, pero casi los mismos contagios.

"Cuando el VIH pasó a ser una enfermedad crónica, el relajo en el uso del preservativo hizo que el resto de enfermedades de transmisión sexual aumentara"

"En Aragón no terminamos de hacer una curva descendente del VIH", lamenta la doctora Gloria Sampériz, especializada en ITS, una de las voluntarias del centro recién inaugurado. "Desde 2001 vamos al alza. Cuando el VIH pasó a ser una enfermedad crónica, tratable, el relajo en el uso del preservativo hizo que el resto de enfermedades de transmisión sexual aumentara", afirma.

Gloria Sampériz, doctora, y Juan Ramón Barrios, presidente de Omsida, en el ZIPI. Francisco Jiménez

A la asociación acuden personas en situación irregular y que ejercen la prostitución "que no puede acceder fácilmente a recursos" y que pudiendo hacerse cribados periódicos "evitamos contagios", apunta Barrios. Pero ambos reconocen que no hay un perfil concreto al que se dirijan los test. "A todas las personas que tienen relaciones sexuales", incluso en "parejas cerradas", ya que "es importante que las personas puedan cribar su estado de salud", señala Barrios.

En un tema que suscita bastantes tabúes y cierta vergüenza, Sampériz cree que "debería ser normal poder hablarlo en una pareja y hacer una prueba antes de tomar la decisión de quitar el preservativo", plantea. En muchos casos, la persona contagiada no tiene síntomas y lo contagia sin darse cuenta. Los síntomas más habituales de las ITS son: flujo vaginal, secreción o ardor uretral en los hombres, úlceras genitales y dolor abdominal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"El periodo asintomático de la enfermedad no ayuda. Vemos que hay mucho diagnóstico tardío", señala Sampériz. Por ello, en algunas ocasiones "el paciente no nota nada y vemos las secuelas, como la esterilidad, por una clamidia no tratada". Otras de las complicaciones que pueden aparecer por no tratar a tiempo estas infecciones son el embarazo extrauterino o el cáncer genital.

Entre los 20 y los 24 años

Aunque no hay un perfil, la especialista apunta que el mayor foco de infección se encuentra entre los 20 y 24 años. En el VIH "se está diagnosticando entre los 20 y 40 años, pero también hay diagnósticos a partir de los 50", reconoce.

El centro mantiene el anonimato de quienes se hagan la prueba y resulte negativa. En los casos en que el resultado sea positivo se deriva a los servicios sanitarios públicos, además de ofrecer información y apoyo emocional. "La cercanía, la confidencialidad y que sea gratis favorece que la gente se cribe", asegura Barrios.

"Teniendo en cuenta que estamos hablando de salud pública, cuanta más gente esté cribada evitaremos que aumente la progresión de las nuevas enfermedades". Durante las pruebas se informa también a los usuarios sobre protección y tratamiento.

Barrios achaca el avance de los contagios entre la población joven a que "no hay campañas de educación. No hay una educación reglada en los colegios, que es la piedra angular que falta". Lamenta que para los jóvenes "su referencia sobre sexualidad es internet, el porno. Si a eso le unimos el uso del alcohol y otras sustancias tenemos caldo de cultivo para nuevas infecciones", advierte.