Lambán espera que la curva de contagios baje y descarta más restricciones

El presidente de Aragón, Javier Lambán, confía en que las duras medidas adoptas en la comunidad surtan efecto y la curva de contagios de covid-19 descienda definitivamente, por lo que descarta, en estos momentos, más restricciones.

Lambán, en una entrevista en Aragón TV, ha insistido en que hay que dar "más tiempo al tiempo" respecto a la eficacia de las restricciones ya adoptadas y en que espera que el "ligero descenso" de la curva de contagios que ya se observa se siga notando esta semana, por lo que su Gobierno no prevé tomar ahora más medidas, ni un confinamiento domiciliario ni perimetral de todos los municipios de la comunidad, aunque no descarta ninguna medida si fuera necesaria.

"No descartamos absolutamente nada", ha subrayado el presidente, quien ha reiterado que el Gobierno de Aragóninvertirá lo que sea necesario y tomará las medidas precisas si las ya establecidas no son suficientes, si no se redujera la curva de una manera clara y estuviera en riesgo la capacidad de los hospitales.

Ha apostado, en todo caso, por tomar medidas más homogéneas en todo el país y aprender de los alemanes, cuyo gobierno federal toma medidas de acuerdo con los landers y "da la impresión de que el sistema está funcionando razonablemente bien".

En cuanto a la presión hospitalaria, el presidente ha asegurado la disponibilidad de incrementar el numero de camas uci hasta 360, por lo que la sanidad aragonesa tiene aún "mucho recorrido", teniendo en cuenta que sigue disponible el hospital de campaña instalado en la Feria de Muestras, que no se ha llegado a utilizar, y la disponibilidad de los medios de la sanidad privada tras establecerse el mando único sanitario, que se utilizará llegado el caso "sin ningún tipo de reticencia".

Ha asegurado además que no se abrirá una cama uci si no hay personal sanitario para atenderla y la previsión del departamento de Sanidad de incorporación de profesionales apuntan a que se puede llegar a esas 360 camas, aunque Lambán está convencido de que en ningún caso se van a alcanzar esas cifras.

También ha considerado, respecto a los contagios en las residencias de mayores, que es inevitable que la transmisión comunitaria entre en estos centros, pero se siguen extremando medidas y la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, prepara una nueva línea de ayudas a estos centros, que cuentan con la colaboración del sistema sanitario.

Lambán, quien ha admitido errores en la gestión de la pandemia que no se repetirán, como no prever la magnitud del problema de contagios entre temporeros o la falta de material de protección para sanitarios, ha afirmado respecto a las críticas de la hostelería al plan de rescate presentado la semana pasada con 15 millones, que comprende la situación, pero el Gobierno de Aragón no ha sido de los más taxativos a la hora de cerrar su actividad y las ayudas de los últimos meses se elevan a 25 millones, 11 de ayudas directas.

Además, han podido acogerse a otras ayudas dispuestas por el Departamento de Economía con 17,5 millones y a otras medidas de liquidez por 53 millones, podrían acogerse a las medidas puestas en marcha por el Gobierno central, como los ERTE o los créditos ICO, y con el Gobierno central se busca una medida "potente" para principios del año que viene.

El presidente también se ha referido a la aprobación el próximo miércoles del proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad para 2021, con un techo de gasto de 6.177 millones, el más alto de la historia de la comunidad, y tras asegurar que los impuestos "ni se van a subir ni se van a bajar", ha concretado que del incremento presupuestario, en torno a 400 millones se van a dedicar a gasto sociosanitario y educativo y 200 al relanzamiento de la economía.

Un presupuesto, ha dicho, al servicio de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica que concierne al cuatripartito y confía en que el resto de actores que participaron en la misma se sumen a un acuerdo presupuestario. Ve buena voluntad de Ciudadanos y IU y una visión "más distante" del PP.

Finalmente, respecto a los Presupuestos Generales del Estado, se ha mostrado razonablemente satisfecho con las inversiones que recogen para Aragón, en las que se ha trabajado mucho para que atendieran las reivindicaciones de la Comunidad y porcentualmente son bastante mejores que los últimos del Gobierno de Mariano Rajoy, aunque por definición, un gobierno autonómico "nunca está satisfecho".