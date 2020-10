Beamonte dibuja un Aragón que se desmorona pero ofrece a Lambán un pacto en cuatro ejes

El líder del PP, Luis María Beamonte, considera crítica y dramática la situación actual de Aragón, una comunidad que "se desmorona" y para la que su presidente, Javier Lambán, no tiene "recetas", a pesar de lo cual ha ofrecido lealtad al gobierno y colaboración para alcanzar un pacto en cuatro ejes: sanidad, educación, servicios sociales y modelo económico.

Durante su intervención en la segunda sesión del debate sobre el estado de la comunidad, Beamonte ha defendido que no es "agorero", sino que se limita a "definir" una realidad ante la que el Gobierno de Lambán "está fallando estrepitosamente".

La gestión previa a la irrupción de la covid, ha abundado, ha supuesto afrontar la pandemia en una situación de "debilidad" y ha agravado las consecuencias negativas de una crisis sobrevenida. "Si estábamos arruinados antes de marzo, poco margen de maniobra se podía tener para hacer frente a una emergencia sanitaria que precisaba de muchos recursos", ha considerado Beamonte.

A su juicio, gran parte del sufrimiento actual es consecuencia del pacto de gobierno que el PSOE firmó en verano de 2019 con Podemos, CHA y PAR, una coalición que más que un gobierno es "un un grupo acomodaticio" con formaciones "que aspiraban únicamente a asentarse en el poder y utilizar el Pignatelli como eje vertebrador de sus partidos".

"Está usted solo"

"Está usted solo", le ha dicho Beamonte a Lambán, a quien le ha advertido de que sus socios adolecen de una "absoluta dejadez", "se esconden" y las consejerías que se les concedieron se caracterizan por una "parálisis absoluta".

Lambán le ha replicado que siempre se ha sentido "muy acompañado" por sus socios, con los que incluso "ha estrechado lazos". El pacto se hizo "con tal franqueza" que se conocían las discrepancias de forma previa y ahora hace "esfuerzos" por resolver las contradicciones internas y es "perfectamente capaz" de poner por delante de los intereses de partido el interés de Aragón en un ejercicio del que el presidente ha asegurado que presume.

Beamonte ha dedicado parte de su intervención a hablar de la Estrategia para la Recuperación firmada por todas las fuerzas políticas excepto Vox, que a su juicio se ha convertido en "una excusa" para que el Gobierno, que "sigue desbordado al ritmo que marca la covid", tape "su falta de capacidad de gestión".

Beamonte ha dicho de no se han cumplido las medidas que cuestan dinero

Aunque Lambán diga que se han cumplido el 70 por ciento de las medidas de la estrategia, no se ha llevado a cabo lo que cuesta dinero, entre otras cosas, según Beamonte, el refuerzo de la atención primaria y del transporte sanitario, el impulso de los hospitales de la provincia de Teruel o la gestión del ingreso mínimo vital.

Ayer, el presidente habló de un futuro de oportunidades, pero según el líder del PP "se olvidó de un presente horrible", ante lo cual Beamonte le ha ofrecido lealtad para alcanzar acuerdos en cuatro ejes de trabajo: un nuevo modelo sociosanitario más eficaz; una educación fortalecida; un nuevo modelo de apoyo social que garantice protección a los más vulnerables, y un sistema económico e industrial que permita crecer de forma diversificada para lograr un Aragón "verde, conectado y digital".

Para Lambán, estas ofertas de pacto son "tan retóricas y vacías que se podrían hacer aquí y en Sebastopol", pero en aras del acuerdo ha dicho que las toma "como si fueran serias" y se ha mostrado dispuesto a discutir para incluirlas en los presupuestos de Aragón, aunque siempre que Beamonte sea "más explícito" y plantee "ideas específicas sobre algo".

Beamonte también ha reprochado a Lambán su "ejercicio de insolidaridad" y "racanería" con otras instituciones, especialmente los ayuntamientos, a quienes "no hace más que pedir pero no da nada", y ha censurado su "afán de protagonismo", que el presidente "tome decisiones sobre la necesidad de engrandecer su ego" y que vaya de "enjuiciador de Pedro Sánchez", a quien también ha criticado por abandonar a la comunidad y por aprobar unos presupuestos generales con un marco "obsoleto e irreal" y que no resuelven "ninguno de los impactos de la crisis".

Lambán le ha replicado que su relación con Sánchez, aunque Beamonte la califique de enemistad, está resultando "bastante beneficiosa" para la comunidad. Ha detallado al respecto que las inversiones de los PGE se incrementan un 25 % con 380 euros por habitante frente a 255 en el resto de España; que han prevalecido las tesis de Aragón frente a las de Cantabria respecto al trasvase desde la cabecera del Ebro; que se ha retomado el tramo Zaragoza-Sagunto del corredor Cantábrico-Mediterráneo después del abandono de Mariano Rajoy; que se ha implantado un centro logístico de Correos en Plaza, o que Renfe va a instalar un centro digital en Teruel.

Lambán, ha dicho que está dispuesto a hacer un "debate monográfico"

El presidente ha dicho que está dispuesto a hacer un "debate monográfico" para demostrar que los resultados para Aragón han sido "infinitamente mejores" con Sánchez que con Rajoy, lo que no significa que Lambán no afronte esta relación de lealtad "de igual a igual", y no desde una "situación de subordinacion" como a su juicio hace Beamonte "con sus jefes de Madrid".

El líder popular le ha reclamado al presidente que concrete, que trate con el Gobierno central, que no pierda el tiempo en cosas innecesarias y que no haga elegir entre economía o salud o entre seguridad y libertad.

"No estamos en un Aragón que se desmorona; la comunidad lo está pasando mal pero resiste y saldrá vencedora de esta crisis", ha zanjado Lambán, quien ha pedido a Beamonte que sea "proactivo", que no eche "jarros de agua fría" sobre la sociedad y que les diga a los aragoneses que está dispuesto a "arrimar el hombro".