Un discurso político

Javier Lambán quiso insuflar esperanza, en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Comunidad, al prometer más dinero para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, pues el presupuesto de la DGA aumentará en 300 millones, hasta los 6.000, y Aragón podría recibir en 2021 «no menos de mil millones de euros» del Fondo Europeo de Reconstrucción. El aumento del gasto es necesario en la situación actual, pero el reto será obtener efectivamente los recursos anunciados. En todo caso, dada la gravedad con la que la pandemia está cursando en la Comunidad, hubiera sido oportuno que hubiera aprovechado la primera jornada para avanzar las propuestas concretas.

El presidente ha detallado la situación sanitaria, ha anunciado que vienen meses muy difíciles y ha reivindicado la gestión hecha desde las CC. AA. en un discurso muy político, en el que ha dejado los anuncios de medidas concretas para hoy. Entre mensajes sobre el autogobierno y la unidad, no ha querido centrarse en las dificultades ni concretar las ayudas a los sectores más afectados, y ha preferido esperar una jornada para detallar medidas con las que alimentar la confianza de los aragoneses.

El presidente de la DGA ha apelado a la responsabilidad individual de todos ante la gravedad de la situación y no le falta razón al señalar la necesidad de doblegar la curva como reto colectivo. Sin embargo, eso no oculta la dimensión de la responsabilidad que atañe a las Administraciones. Lambán se ha excusado en la falta de una legislación sanitaria suficiente. Está en lo cierto, aunque no es menos verdad que la escalada en el número de contagios desde julio en Aragón indica que las medidas adoptadas no han sido lo eficaces que deberían haber sido. Sin duda es muy complejo gestionar una pandemia, pero los ciudadanos necesitan soluciones.