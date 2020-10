Brote de covid en la residencia de El Burgo con 17 personas infectadas

Un total de 17 personas (13 ancianos y 4 trabajadores) están contagiados de covid en la Residencia Los Manantiales de El Burgo de Ebro, lo que supone el primer brote que sufre este centro (de gestión privada) desde el inicio de la pandemia. Así lo han confirmado este miércoles tanto su gerente, Francisco Royo, como el alcalde del municipio zaragozano, Vicente Royo.

El primer positivo se dio en una trabajadora de la residencia el pasado día 14 y el grueso de contagiados ha sido confirmado este mismo lunes después de las pruebas de PCR a la que fueron sometidos tanto los residentes como empleados el fin de semana. "En 20 días se les ha hecho 4 pruebas y se les va a hacer un nuevo rastreo (por parte de Salud Pública) para comprobar si hay más casos. Además, este jueves la UME va a desinfectar el centro por dentro; por fuera es el Ayuntamiento el que lo hace", señala el alcalde.

Por su parte, el gerente ha explicado que uno de los residentes ha empezado este miércoles por la mañana a tener disnea y que el 112 se lo iba a llevar en ambulancia. "Están aislados en una sala covid, en la segunda planta. Cuatro son asintomáticos y el resto presenta síntomas de catarro y algunas décimas de fiebre y están siendo tratados. No han dado síntomas urgentes y están bien atendidos", destaca Francisco Royo, que indica que en todo momento están en coordinación con el área de salud de Fuentes de Ebro, con el Consistorio y con Salud Pública de la DGA. "Desde que los confinamos ningún médico ha entrado en la residencia, pero si vieran que es un caso urgente vendrían", añade el gerente ante la protesta de algunos familiares por que no hubiera accedido ningún galeno a la residencia en estos días.

Cinco médicos de baja

En este punto el alcalde de El Burgo ha señalado que se ha puesto en contacto con el Gobierno autonómico para que las personas infectadas sean trasladadas a una residencia covid. "Son conscientes de lo que hay, pero me comunican que están saturadas. Yo lo que quiero es que se les atienda médicamente bien; lo mejor posible. Tenemos un hándicap y es que en el área de salud de Fuentes de Ebro tiene cinco médicos de baja; están saturados. Con la plantilla como están, no pueden llegar a mucho", cuestiona Vicente Royo, que subraya que los ancianos de la residencia están "perfectamente" atendidos y que los protocolos se cumplen.

La residencia Los Manantiales, la única que hay en El Burgo, cuenta con una capacidad de 80 camas y en estos momentos están a la mitad de ocupación, con 44 usuarios que son atendidos por 26 trabajadores.