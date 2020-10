Pilar Alegría: "Si hay aglomeraciones en la plaza del Pilar se tendrá que cerrar"

"En salud, ustedes mandan pero no saben". Lo dice un decálogo firmado por 55 asociaciones científicas. ¿Lo comparte?

No soy responsable de adoptar medidas desde el punto de vista sanitario, sino de organizar los operativos desde el punto de vista de la seguridad ciudadana.

Pero ¿considera que tiene que haber más colaboración entre los políticos y los científicos contra la pandemia?

Las medidas que se han venido adoptando están basadas en criterios epidemiológicos y científico. Nuestra hoja de ruta es fiarnos al 100% tanto de lo que los sanitarios como los científicos nos están diciendo desde el primer día.

Empezaron las ‘no fiestas del Pilar’ con un debate abierto sobre si Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, merecía ser hijo predilecto de Zaragoza. ¿Considera que hay que premiar su gestión de la crisis?

Claramente sí. Soy zaragozana y me hubiera sentido muy orgullosa de que Simón, un científico, un profesional con importantes raíces en Zaragoza y Caspe, lo recibiera.

¿Ha podido hablar con el doctor Simón tras la polémica?

No.

"El día 12 puede concitar una mayor concentración cuando los ciudadanos quieran acudir a los actos religiosos"

¿Cuándo se decidió que Zaragoza pasara a fase 2 desde hoy y hasta el 15 de octubre?

Lo marca Sanidad. A lo largo del fin de semana, observando los datos se adoptó la decisión para actuar de forma preventiva. En Delegación del Gobierno estamos para apoyar y respaldar lo que las autoridades sanitarias nos indican.

¿Es preventivo o se basa en la incidencia de la covid en Zaragoza?

Zaragoza no cumple ahora los criterios para quedar confinada, pero un relajamiento durante las ‘no fiestas’ podría llevarnos a que 14 días después los datos epidemiológicos fueran mucho peores de los que tenemos ahora.

El administrador apostólico, Vicente Jiménez Zamora, critica que se rebaje al 50% el aforo de la basílica del Pilar.

Cuando las autoridades adoptan una decisión lo hacen con el objetivo de preservar la salud de los ciudadanos, y las decisiones que se adoptan no son arbitrarias. Las órdenes sanitarias son de obligado cumplimiento para todos.

"Las órdenes sanitarias son de obligado cumplimiento para todos. Las decisiones no son arbitraria"

Es precisamente la plaza del Pilar uno de los puntos que le preocupan en las no fiestas.

Sí, porque es un espacio al que de forma espontánea la gente suele acudir. El día 12 de octubre puede concitar una mayor concentración cuando los ciudadanos quieran acudir a los actos religiosos, por tanto ahí hay que estar muy pendientes en que el flujo que se produzca esté normalizado porque si se observan demasiadas aglomeraciones o concentraciones ciudadanas habrá que adoptar decisiones.

¿Qué parámetros se han de alcanzar para cerrar la plaza?

El lógico es que se puede contemplar el distanciamiento social. No puedo decir si son 2.000 o 3.000.

¿Cómo lo van a calcular?

Además del número de personas que puedan entrar es muy importante que no estén juntas.

¿Va a haber vigilancia policial?

Se vigilarán los trece puntos de acceso. Además, vamos a establecer en la sede de la Delegación un centro permanente desde mañana con reuniones periódicas de las fuerzas de seguridad para adoptar decisiones al momento.

¿Le corresponderá a usted tomar la decisión de cerrar la plaza?

Sí, la adoptaría yo. Debería tener un consenso que emanaría de la Junta Local de Seguridad que estaría formada por la Delegación, en copresidencia con el Ayuntamiento de Zaragoza. Sería un proceso muy rápido. Todos los dispositivos que se están organizando cuentan con la colaboración y el trabajo trenzado entre Policía Local y Nacional.

"Hay denuncias por incumplir aforos en domicilios, en locales y en naves"

¿Se reforzará especialmente la vigilancia por la noche?

Sí. Realmente se lleva haciendo desde que acabó el estado de alarma. Durante estos fines de semana se ha incrementado el control. Se redoblará estos días del puente tanto en las riberas, como en Eduardo Ibarra y los ocho parques más grandes de Zaragoza. Y también el ocio nocturno.

¿Se llegaron a plantear como medida disuasoria cerrar los bares a las 22.00 en las ‘no fiestas’?

No. Lo que la consejera de Sanidad, Sira Repollés, nos trasladó fue una fase 2 flexibilizada.

Denuncian los hosteleros que si cierran a la 1.00 el ocio se desplaza a botellones y fiestas privadas.

Sí. Hablamos con la red de alojamientos turísticos para explicarles que no va a haber fiestas, y para que nos dieran el aviso si pensaban que se podían celebrar. Dicen los expertos que buena parte de los rebrotes se están produciendo en actos de concentración social y familiar, y una forma de actuar es apelar a la responsabilidad individual para que pospongan los encuentros sociales. La otra, contar con la denuncia de algún vecino cuando observe que en un piso hay una concentración de más de diez personas.

¿Es frecuente que actúen en pisos particulares por fiestas privadas?

Sí, se han puesto varias sanciones por incumplir aforos en domicilios particulares. Y también en locales o naves, en los que tenemos avisos previos, y eso nos permite que antes de que empiece la fiesta puedan acudir los servicios de seguridad para acabar con la fiesta, cerrar el local e imponer las sanciones correspondientes.

¿Llevan algún control de los locales de ocio que son reincidentes?

Sí. Hay un registro, y además muy claro. Son algo menos de una veintena. Se está actuando con mayor intensidad en todo lo que es la zona universitaria.

¿Cuál es el perfil de los infractores?

Depende del tipo de infracción. Al no portar mascarilla no hay una edad concreta. En fiestas sí corresponde a los jóvenes.

"No hay datos objetivos para decir de que haya riesgo de que Zaragoza pueda quedarse confinada de nuevo"

También preocupan los positivos en covid que incumplen los aislamientos. La sanción se eleva a 3.000 euros. ¿Cuántas han impuesto?

Tenemos un dato global: 800 por parte de Policía Nacional, pero se deben a no llevar mascarilla, a los aforos y a fumar sin incumplir las distancias.

¿Siguen actuando los equipos de control integrados por policías y sanitarios?

Sí. Están adscritos a centros de salud de Delicias, Oliver y Valdefierro. Actuamos a petición de lo que los responsables sanitarios nos demandan.

¿Hay riesgo real de que Zaragoza quede confinada de nuevo?

No tengo datos objetivos y reales de la ciudad y no me corresponde hacer la valoración. Que la situación no empeore depende una responsabilidad de cada uno de nosotros.

¿Se hubiera reducido el riesgo de las no fiestas rebajando los festivos escolares?

Esa decisión no le corresponde a la Delegación. Se adoptó por Educación. Nosotros somos conocedores de que hay tres festivos y con esa realidad organizamos el dispositivo contando con que es posible que esos días haya más niños y familias por la ciudad.

¿Le están dando más trabajo las no fiestas que las fiestas?

Las soluciones a adoptar son distintas. Tenemos que tener en cuenta variables que no se contemplaban. Tienes que controlar que no haya aglomeraciones en toda la ciudad.

¿Es fluida la comunicación entre la Delegación del Gobierno, la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza en la toma de decisiones?

El caso más claro es el de las dos juntas locales de seguridad.

No prevé que se reproduzca entonces la caótica situación que se vive en Madrid.

Trabajamos todos en la misma dirección para que no se produzca.

¿Cómo explica a los ciudadanos la bronca continua que hay en el Congreso en plena pandemia?

Toda la bronca que se dé en este momento es una bronca estéril, porque estamos viviendo en este momento una situación muy complicada y todos los esfuerzos tienen que ir en una misma dirección. Todas las divisiones nos hacen más débiles.

"Mi deseo es que en 2021 podamos resarcirnos de estos meses tan complicados"

¿Es posible que se utilicen debates sobre la Corona y Cataluña para desviar la atención del grave problema sanitario que tenemos en el país?

Sin ningún margen de duda. En este momento el problema más importante que tenemos en el país es la pandemia, no vemos la luz al final del túnel y ahora es el asunto primordial. Hablamos de la salud de los ciudadanos y no hay debate más importante.

¿Cree que se pondrán de acuerdo para sacar adelante los presupuestos del Estado?

Confío en que esas cuentas vean la luz. Llevamos muchos años arrastrando un presupuesto prorrogado. Este país está viviendo una situación extraordinaria con una pandemia que nos obliga a traer unos presupuestos adaptados a la situación y la postura que ha adoptado el Gobierno de España es llegar a acuerdos con todos.

Si no hay acuerdo ¿será el fin de la legislatura?

Estoy convencida de que existirá altura de miras para llegar al acuerdo presupuestario.

¿Cree que podremos celebrar el Pilar de 2021 en situación de normalidad?

Espero y deseo que así sea. Me gustaría que fuera normalidad, pero no sé qué normalidad será. Mi deseo es que en 2021 podamos resarcirnos de estos meses tan complicados.