Aragón adquiere 100.000 test antígenos para usar en sintomáticos cuyo resultado tarda 15 minutos

El Gobierno de Aragón ha adquirido 100.000 test de antígenos, con una fiabilidad "similar" a la de una prueba PCR, pero con un coste inferior y cuyos resultados se obtienen en solo 15 minutos. Un avance en el diagnóstico que podría reducir los tiempos de espera y también el coste para la Administración. La intención de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, es comenzar a usarlos en pacientes sintomáticos y también se mostró partidaria de reducir las cuarentenas de 14 a 10 días; una cuestión que se debatirá en el seno del Consejo Interterritorial.

Los nuevos test de antígenos han sido desarrollados por el laboratorio Abbott, el mismo que fabricó la última máquina de análisis de pruebas PCR adquirida en el Hospital Clínico Lozano Blesa y que tiene capacidad para analizar un millar de test al día. Al explicar estos nuevos análisis, Repollés destacó su fiabilidad, reducido importe e inmediatez. Según explicó la consejera a este diario, mientras que el coste total de cada uno de ellos es de 4 euros, hacer una PCR asciende a 65. El laboratorio Abbott asegura que esta prueba cuenta con una sensibilidad del 97%; aunque, de momento, la comunidad aragonesa apostará por utilizarla en pacientes que ya han presentado síntomas.

La prueba detecta antígenos, unas proteínas de la superficie del virus. Como en el caso de la PCR, se utiliza un hisopo –una especie de bastoncillo– que se introduce en la zona nasofaríngea. Repollés recordó que en esta técnica no se precisa del proceso de laboratorio, por lo cual se agiliza el resultado, ya de por sí rápido: solo un cuarto de hora de espera. El no necesitar a todos estos profesionales, también permite mantener la capacidad actual de diagnóstico con PCR.

Tras la inauguración del Hospital HC Miraflores, la consejera aseguró que la reducción de la cuarentena de 14 a 10 días "está bastante decidida". No obstante, apuntó que se está a la espera del Ministerio de Sanidad y de la elaboración de un acuerdo con todas las comunidades autónomas que permitirá contar con una normativa al respecto. Confió en que esta semana o la siguiente ya se pueda trabajar en este escenario.

Además, recordó que la vacuna de la gripe se adelantará al próximo mes y que pretende que llegue a todo el personal vulnerable. "La intención es que el 60% o 70% de la población se vacune este año", afirmó, lo que supondría casi duplicar las cifras habituales. De este modo pretende evitar "la colisión de estas dos enfermedades víricas: la gripe y la covid".

Ejea podría seguir confinada

A pesar de que no es oficial, la consejera de Sanidad avanzó ayer que era "probable" que la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros continuara una semana más confinada debido a que la evolución de los diagnósticos no ha mejorado, a excepción de ayer, cuando solo se notificaron dos positivos. "Aunque las cifras de hoy –en referencia a las notificadas ayer– son buenas, no nos podemos guiar solo por eso", reconoció.

Incidió, no obstante, en que las medidas aplicadas "están funcionado", puesto que el objetivo del confinamiento perimetral –en el que se encuentra el municipio desde el pasado 9 de septiembre– es que los contagios "no salgan del perímetro confinado", lo que permite "controlar mejor casos y contacto".

Destacó que se está haciendo un elevado número de rastreos, por lo que "todos los casos son detectados" y alrededor del "70% de los diagnosticados son asintomáticos". "El curso natural de la infección –de unos 15 días– es el que se está llevando", apuntó.

La situación de Ejea no es única. La localidad de Andorra también se encuentra perimetrada y en la segunda fase de la desescalada. Además, la consejera no descartó aplicar medidas similares en otros municipios. Explicó que preocupa la situación de La Almunia de Doña Godina y de otras localidades que en los últimos días están registrando más positivos. "Esto no significa que se vayan a tomar las mismas medidas. Estaremos vigilantes y tomaremos las decisiones que consideremos más adecuadas", recalcó.