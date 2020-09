Matilde de las Rivas: "Los jóvenes investigadores que hacen la tesis sufren todos los días"

Ha obtenido el premio Enrique Fuentes Quintana a la mejor tesis doctoral nacional en la categoría de Ciencias de la Salud, eso es mucho más que cum laude.

Significa que, en ese ámbito –al que concurrieron más de 160 personas–, es la mejor tesis presentada por españoles en cualquier universidad del mundo o por personas extranjeras en una universidad española. Por eso un reconocimiento así tiene un nivel internacional. Además, mi tesis es muy de ciencia básica, lo más crudo de la ciencia, por lo que el premio ha sido también un respaldo a la ciencia fundamental.

"La ciencia en general y la ciencia básica en particular tiene que reconocerse todos los días"

Riesgo de depresión, ansiedad… Dicen que preparar la tesis no es muy bueno para la salud.

Se sufre mucho. Este premio es un orgullo enorme, pero me gustaría que la gente fuese consciente de que todos los investigadores jóvenes que hacen la tesis sufren todos los días y que la ciencia en general y la ciencia básica en particular tiene que reconocerse todos los días.

En su caso, ¿cuántos años hay detrás de una tesis de premio?

Han sido cuatro años de no saber cuándo era fin de semana, de trabajar 13 horas al día, de una implicación absoluta, vocacional, que muchas veces implica tolerar la frustración, trabajar aunque no salgan las cosas, tener mil planes B... Se sufre un montón.

¿Merece la pena?

Sí. Pero se sufre mucho y la mayoría de las veces no tienes la suerte de recibir el premio que he recibido yo y no por ello tu trabajo es menos importante. Está genial recibir miles de felicitaciones, pero, sobre todo, hace falta visibilización de lo que se hace todos los días. Porque es duro, sí.

Y también hacen falta apoyos.

Yo realicé mi tesis financiada por una beca de iniciación a la investigación del Gobierno de Aragón. Sin estas becas sería imposible que la gente joven hiciera la tesis doctoral, porque es un trabajo muy a tiempo completo. Normalmente tienes ya más de 25 años y quieres empezar a trabajar.

Usted se centró en azúcares y proteínas.

Proteínas que añaden azúcares, que son como etiquetas y sirven para que las células se comuniquen entre sí y sepan cómo están las vecinas, en qué punto de su crecimiento se encuentran. Cuando no se añaden bien esos azúcares, hay señales que informan mal y se relacionan con procesos de crecimiento descontrolado como la metástasis en los cánceres. Hemos logrado ‘fotografiar’ la reacción, cómo se añade ese primer azúcar, y hemos propuesto el primer paso para el desarrollo de inhibidores, las moléculas a partir de las cuales se hacen fármacos.

"En España hay ahora ayudas específicas para investigar en covid, que están muy bien, pero llegan tarde. Si hubiera financiación para la ciencia básica siempre, estaríamos mejor preparados"

Tras un largo camino, claro.

Hay que entender que de mi tesis no obtengo un fármaco, pero sin tesis como la mía no se pueden desarrollar fármacos. Sin comprender en profundidad, irías a ciegas. Hay mucha investigación básica detrás de los fármacos que salen a la venta. Lo estamos viendo con la vacuna contra covid, que saldrá de un laboratorio; son los bioquímicos, químicos y farmacéuticos los que trabajan día y noche en esto. En España hay ahora ayudas específicas para investigar en covid, que están muy bien, pero llegan tarde. Si hubiera financiación para la ciencia básica siempre, estaríamos mejor preparados.

"El mundo de la publicación científica es una jauría. Tendría que primar sacar ciencia de calidad y no ciencia de publicar"

Este trabajo ha sido publicado íntegramente en revistas con alto índice de impacto, como como ‘Nature Communications’. En esta pandemia, las investigaciones se conocen incluso en estado de ‘preprint’, antes de pasar por la revisión por pares. ¿Qué le parece?

El mundo de la publicación científica es una jauría. Esto no tendría que ir por modas. Tendría que haber una garantía de calidad. Si a mí me ha costado dos años publicar, ahora, si un estudio no tiene calidad suficiente, por que sea de la covid, que no se publique en revistas como ‘Science’, como está pasando.

Es un círculo vicioso: si publico en revistas de alto índice de impacto, tengo más facilidad para conseguir financiación; si no publico, no consigo financiación y no tengo dinero para contratar gente, para montar un buen laboratorio y obtener resultados buenos que se publiquen en revistas de alto índice de impacto.

Al final se está forzando al sistema científico español y mundial a publicar sobre lo que interesa, y la covid es importante, pero hay cosas que también lo son, que son importantes siempre. Ahora entra todo, y no puede ser que la ciencia esté sujeta a modas o que si no aparece la palabra ‘cáncer’ no publiques.

¿Qué se podría hacer?

Ojalá la comunidad científica internacional compartiera y aunase conocimiento en vez de competir. Ahora hay muchos laboratorios de todo el mundo trabajando en lo mismo, en la carrera por publicar antes, obtener los primeros la vacuna o el test de diagnóstico. Puedo entender la competencia en la empresa privada, pero en el tejido público, no, tendría que ser todo común. Tendría que primar sacar ciencia de calidad y no ciencia de publicar. Pero los laboratorios están muy condicionados. Los científicos no deberían tener tanto agobio por publicar. El dinero tendría que venir de otra forma.

En España la ciencia es burocracia, los investigadores principales no paran de buscar dinero para poder tener gente con la que trabajar.

Y así pasa que acabo mi tesis y no encuentro un puesto en la investigación pública porque no hay investigación pública. Solo puedes enlazar becas de dos años, en condiciones muy precarias, o irte fuera sabiendo que si vuelves, será reduciendo la calidad de tu investigación porque no hay condiciones en España.

"En Certest Biotec hemos trabajado como animales, hasta con gente por los pasillos y con una capacidad de adaptación increíble, gracias a no ser una empresa muy grande"

Ahora trabaja en la empresa Certest Biotec.

Acabé muy saturada de la investigación porque es muy demandante y yo soy muy apasionada, no sé estar a medias. No hice posdoc. Como mi vocación es la docencia, tras dar clases en el Centro Universitario de la Defensa, preparaba oposiciones para secundaria, pero al llegar la pandemia me puse a trabajar en la generación de test rápidos de anticuerpos. Hemos trabajado como animales, hasta con gente por los pasillos y con una capacidad de adaptación increíble, gracias a no ser una empresa muy grande. En mi tesis trabajé con proteínas recombinantes que se necesitan para estos test y, de un día para otro, monté un laboratorio en una nave y me puse a trabajar como una loca.

¿Y qué test le gustaría inventar?

Un test combinado que, en un momento, diga si está el virus presente y si has generado anticuerpos. Estamos en el camino de sacar ese test, a ver si no tarda mucho.