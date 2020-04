"Los farmacéuticos somos los grandes olvidados en esta situación"

Ante la pandemia, en el almacén de Novaltia "ha habido que cambiar todo a nivel interno: protección de personas y medidas excepcionales como cambiar los horarios para que no se crucen o reforzar la limpieza de las instalaciones, que incluso se desinfectan una vez por semana con una nebulización de ozono", enumera Fernando Castillo, director general de esta cooperativa de distribución farmacéutica. Para seguir prestando su servicio esencial, también se han modificado los horarios de reparto y se han reforzado las existencias con un ‘stock’ estratégico de productos. "Al principio de la crisis pedimos para seis meses antibióticos y antivirales, así como productos especialmente demandados como mascarillas, geles y guantes". Estos últimos son ahora mismo "un mundo aparte". Su departamento de Compras dedica el 80% de su tiempo a conseguir mascarillas de calidad a un precio razonable. En los últimos dos meses, Novaltia ha puesto a disposición de las farmacias aragonesas 500.000 mascarillas, millón y medio de guantes y 10.000 litros de alcohol. Por otra parte, y de manera gratuita, Novaltia ha abierto su plataforma Familiados, con más de 11.000 cuidadores, a las entidades sociosanitarias. Así, más de 400 candidatos han cubierto bajas en residencias de toda España.

El mercado padece las consecuencias de depender tanto del exterior, "con la globalización todo es más barato, el inconveniente es el desabastecimiento en una situación que es casi de guerra". En la próxima crisis, espera que haya "mayor coordinación entre Gobiernos central y autonómicos y una gestión más interdisciplinar, con veterinarios y farmacéuticos en los comités". "Los farmacéuticos somos los grandes olvidados", considera. No se refiere a la distribución, "que siempre estamos en la sombra", sino a quienes atienden las oficinas de farmacia, "expuestos a un riesgo importante porque reciben miles de consultas de personas con síntomas; habría que valorarlo más".

Óscar Landeta, director general de Certest. Laura Uranga

Óscar Landeta, Director general y socio fundador de Certest Biotec

"Ahora vemos lo importante que es tener una fabricación nacional a la que recurrir"

Ya en enero, Certest Biotec se puso en clave covid-19: a desarrollar una prueba diagnóstica PCR que detectara el coronavirus SARS-CoV-2 y a adaptar su sistema productivo a la que se avecinaba. Tras la homologación en marzo, llegó "la locura, a producir", recuerda Óscar Landeta, socio fundador y director general. Actualmente entre 60.000 y 70.000 pruebas al día. La producción íntegra de todos los lunes es para el Ministerio de Sanidad", indica. "La mitad de las 20.000 pruebas de este tipo que se hacen diariamente en España se realizan con nuestros test, principalmente en hospitales y laboratorios privados de análisis concertados con el Ministerio". En torno al 50% de la producción "se exporta –sobre todo a Reino Unido, Polonia, Francia e Italia–, más un ‘stock’ que dejamos". Su previsión es que la demanda se prolongue dos años.

Esta ágil respuesta desde la planta de San Mateo de Gállego fue posible porque estaban preparados: "La infraestructura básica estaba sobredimensionada, si no, no hubiera dado tiempo". Además, con la cadena de suministros ralentizada, no era fácil recibir reactivos o equipamiento, pero Certest ha recogido los frutos de "ser muy previsores, tenemos un gran ‘stock’, y también muy endógenos, pues fabricamos nosotros mismos muchas cosas". Para hacer frente al aumento de producción –antes de la Covid-19 fabricaban 1.000 kits al día–, desde marzo han contratado a 60 personas más hasta superar los 200 efectivos. Están a la espera de recibir nueva maquinaria, dos liofilizadores, y y siguen trabajando en un test rápido de antígeno.

Para Landeta, esta crisis pone de manifiesto que "se nos ha cuidado poco a los fabricantes nacionales. Ahora vemos lo importante que es tener una fabricación nacional a la que recurrir urgentemente". Está convencido de que, "de no haber sido capaces de fabricar nuestros propios reactivos, ahora estaríamos sin suministro seguro".

Javier Casas dirige Alliance Healthcare A. H.

Javier Casas, director general de Alliance Healthcare Holding

"Todo el sector farmacéutico hemos entendido nuestro papel esencial en esta crisis"

Como máximo responsable de Alliance Healthcare Holding, proveedor global de soluciones para el sector farmacéutico, Javier Casas cree que "todos los actores del sector –tanto industria como distribuidores– hemos entendido nuestro papel esencial en toda esta crisis". En su caso, "desde el primer momento nos parecía evidente que las farmacias iban a jugar un papel clave". Ya que "el objetivo principal era, y es, garantizar un servicio de calidad y sostenible en el tiempo, lo primordial es proteger a nuestros empleados, con medidas, tanto en almacén como en oficinas, para respetar el distanciamiento entre personas, separar turnos y teletrabajar siempre que sea posible". Todo ello en un contexto difícil, marcado por "la incertidumbre en el aprovisionamiento regular y la creciente demanda de muchos productos".

Al formar parte de una multinacional, Walgreens Boots Alliance, "teníamos preparados diversos planes de contingencia, que nos han servido para adaptarnos a la situación con agilidad y eficiencia". Además, "estamos monitorizando detalladamente la evolución de la situación, siguiendo de cerca la información y las orientaciones del Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud". Cuentan con un equipo de continuidad de negocio multidisciplinar y multifuncional que cubre todas las áreas del negocio, desde la adquisición del producto hasta su entrega. "Esto nos permite gestionar los pasos necesarios para preservar la continuidad del servicio a las farmacias y hospitales en toda España", señala.

Aunque reconoce que "nadie estaba preparado para un escenario como el actual", considera que "ha quedado evidenciado que la imposición de medidas sin la búsqueda previa del consenso y sin tener en cuenta todas las implicaciones no siempre es la mejor opción". Cuando todo se normalice, reclama un análisis en profundidad con participación de todos los agentes del sector.