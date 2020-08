Los niños de 5º y 6º de Primaria empezarán el cole el día 16 y los menores de 6 años no tendrán obligación de llevar mascarilla en el bus escolar

En todos los niveles y etapas hay que procurar que la entrada y salida a los centros educativos se produzca de manera escalonada para así disminuir el flujo de desplazamientos. Para ello se habilitarán los accesos disponibles por lo que en la mayoría de los colegios habrá que reforzar el personal de vigilancia en las puertas. Se organizarán entre las 8.50 y las 9.10 y entre las 13.50 y las 14.10. Aunque no es obligatorio, Educación recomienda que solo una persona acuda a llevar y recoger a los niños. Como excepción, el progenitor o el allegado que acompañe a los más pequeños de infantil podrán entrar en el patio, pero no los que vayan con los alumnos de primaria. Durante estos días los equipos directivos de los colegios ya están tomando medidas para reducir la presencia de personas en las instalaciones como la puesta en marcha de aplicaciones para mantener una comunicación más fluida con las familias sin necesidad de mantener una reunión presencial o los pagos a través de una plataforma ‘online’ que también procura una situación más higiénica evitando el manejo manual y directo de dinero. La atención personal será excepcional y con cita previa. El recreo, el espacio común por excelencia y preferido de los chavales, también se sugiere que sea escalonado. La novedad es que a diferencia de los dos tiempos de descanso que eran obligatorios en la jornada continua de 9.00 a 14.00, ahora se impone una única salida al patio. Además, se prohiben los juegos en equipo, como el omnipresente fútbol o el baloncesto. "Este es el momento de apostar por un cambio en la utilización del recreo , una tendencia en la que ya estaban trabajando algunos colegios con la creación de patios inclusivos y otros juegos", explicó el consejero de Educación. Sobre la forma de llevar el almuerzo, deberá hacerse en un compartimento escuela. Algunas escuelas recogen en sus planes de contingencia que sea en bolsas de tela lavables a 60 grados y preferiblemente en táperes para evitar generar basura. E n el caso de los juegos infantiles como toboganes, columpios o balancines, los más pequeños podrán utilizarlos mientras todos sean de la misma clase . Después tendrán que limpiarse para que puedan disfrutar de ellos los compañeros de otra clase.

La conciliación familiar se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza. Aunque Educación no recomienda poner en marcha actividades complementarias o extraescolares en el actual escenario 2 , el centro podrá ofertarlas, incluido el programa de madrugadores que permiten que los niños estén en el colegio antes de que comiencen las clases. Se podrá organizar mantenimiento el aislamiento de los grupos estables de convivencia que son cada aula o con las medidas de protección individual necesarias. En este caso, especificó Faci, si tienen que estar en la misma estancia, lo más amplia y ventilada posible, niños de diferentes clases todos sin excepción tendrán que llevar mascarilla y mantener la distancia física entre ellos. Además, el proyecto para la puesta en marcha de madrugadores de cada centro tendrá que recibir el visto bueno de Educación. La decisión sobre si habrá o no extraescolares se tomará después de las Fiestas del Pilar y dependerá de como evolucione la pandemia . Faci recordó que estas actividades, que normalmente se desarrollan después del horario lectivo o a la hora del comedor en caso de la jornada partida, empiezan a mediados o finales de octubre. Se potenciará el deporte individual y el futuro de los Juegos Escolares queda de momento en el aire.

Mascarillas y termómetros



El uso de mascarilla de protección será obligatorio de manera permanente a partir de los 6 años. Los alumnos tendrán que seguir las clases con ella puesta aunque se cumpla la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. Muchos colegios ya han trasladado estos últimos días a las familias que los chicos deben llevar siempre en su mochila un cubrebocas de reserva.

La higiene personal cobra protagonismo. Una de las principales recomendaciones que Educación y Sanidad lanzaron ayer a nivel estatal es que las manos se laven al menos cinco veces al día. Importantísimo, antes y después de comer y a la salida del baño. Además del hidrogel en las clases, en los baños tienen que utilizarse jabón y toallas desechables. Por otra parte, siempre tendrá que haber una persona del equipo de limpieza en el centro ya que, por ejemplo, los aseos tienen que limpiarse a mitad de la jornada.

Faci dejó claro que el termómetro no es obligatorio en los colegios de la Comunidad. "No consideramos que sea una labor del centro medir la temperatura, se puede hacer perfectamente en casa", dijo. No obstante, son muchos los colegios que ya los han adquirido para utilizarlos. El consejero de Educación también apuntó que se va a enviar una detallada guía a las familias en la que se les informará sobre el Plan de Contingencia y el protocolo de actuación en caso de que haya un positivo. De esta forma, no será necesario que los padres firmes una declaración responsable en la que se comprometen a llevar a sus hijos al colegio sin síntomas de covid, una medida polémica que se ha planteado en algunas comunidades.